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10 знаменитых символов и их истинное значение, которое не все знают

10 знаменитых символов и их истинное значение, которое не все знают (10 фото)

Автор:
10 сентября 2021 08:57
Сообщество : Факты
Метки: Анархия   значения   интересно   о мире   символы   факты   
1963
10

Популярные символы, которые используются десятилетиями, можно увидеть на долларовых купюрах, обложках книг и просто на стенах родных городов. Но все ли знают, откуда они к нам пришли и что значат? Начнем с 10 самых известных знаков.

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По данным из Википедии. 

Если хотите узнать значения и других знаков, пишите пожелания в комментариях!



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Метки: Анархия   значения   интересно   о мире   символы   факты   
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5k
Александр Зотов Полчаса назад
зуммеры открывают мир
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2k
Frank Borman 10 минут назад
Сначала оглушим капиталистов молотком ппо башке, а потом отсечем им яйца серпом.
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18k
Евгений Полчаса назад
Вот знак "Ом"
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10k
BWSHARK Полчаса назад
Интересно, эти "не все" - школяры, лет по 7-8?
А как на счет такого?
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5k
Mr.X Полчаса назад
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