10 знаменитых символов и их истинное значение, которое не все знают

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Популярные символы, которые используются десятилетиями, можно увидеть на долларовых купюрах, обложках книг и просто на стенах родных городов. Но все ли знают, откуда они к нам пришли и что значат? Начнем с 10 самых известных знаков.
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По данным из Википедии.
Если хотите узнать значения и других знаков, пишите пожелания в комментариях!
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