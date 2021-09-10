Путь в небо. Как прыгнуть с парашютом?

Работа.. Квартальный отчет. Планерка. Надоело! А что, если сбежать из офиса прямо в небо? Вспомнить детскую мечту, махнуть на аэродром, надеть парашют и сесть в маленький самолетик.
А там, в небе, преодолев врожденную боязнь высоты, сделать шаг в никуда. И замереть от восторга и тишины, и парить, словно птица, и разглядывать ровные квадратики полей и лесов родного города… Должна же мечта когда-нибудь сбыться!
Каким способом лететь
Вы решили прыгнуть с парашютом? "Перворазники" (так называют тех, кто собирается знакомиться с небом впервые) могут сделать это двумя способами. Это может быть самостоятельный прыжок по классической схеме с принудительным раскрытием парашюта (т.е. кольцо дергать не надо, все раскроется само). В другом случае это прыжок с тандем-мастером (инструктором) с высоты 4000 метров.
Классическая схема
Прыжок по классической схеме выполняется на круглом парашюте и приблизительно выглядит так: около 10минут полета на самолете (вертолете). На высоте 600 - 800 метров - отделение ("выпадание", как шутят про новичков опытные парашютисты), иногда самостоятельно. Затем открытие парашюта и дальнейшее висение под куполом в течение двух-трех минут. Приземление в том месте, куда занесет, поскольку купол неуправляемый. Укладывание купола в сумку и прогулка обратно на старт.
Тандем
Прыжок в тандеме выполняется на прямоугольном парашюте типа "крыло" и считается более безопасным: используется самая надежная техника, работают самые опытные инструкторы. Принцип прост - подвесная система новичка соединяется с подвесной системой инструктора, за спиной которого и находятся парашюты. Вдвоем они выпрыгивают из вертолета на высоте намного большей, чем по классической схеме - 3500-4000 метров. Затем то, ради чего, собственно, люди и отправляются в небо: свободное падение, которое длится около минуты. И лишь потом инструктор открывает парашют. Под его большим куполом тандемщики снижаются (всю работу по контролю за высотой, открытию парашюта, управлению куполом и приземлению выполняет тандем-мастер). Приземление происходит мягко, рядом с местом взлета. Еще один плюс тандема - можно заказать съемку своего прыжка, а после приземления просмотреть отснятый материал и заново пережить ощущения свободного падения, но уже без страха за плохой конец. Какому прыжку отдать предпочтение? Учтите плюсы и минусы того и другого.
Самостоятельный прыжок с высоты 800 метров
Минусы
- Довольно долгая наземная подготовка.
- Тяжелый по весу парашют.
- Отсутствие свободного падения и связанных с ним впечатлений.
- Отсутствие возможности снять прыжок на видео.
- Как правило, отсутствие возможности управлять парашютом.
- Есть опасность получения травм, например, если новичок перенервничал и что-то сделал не так.
Плюсы
- Относительно доступная цена.
- Всегда в наличие свободные парашюты.
- Есть возможность прыгнуть с друзьями в одном взлете.
Прыжок с тандем-мастером (инструктором) с высоты 4000 метров
Минусы
- Высокая стоимость прыжка.
Плюсы
- Ощущение высоты 4000 метров.
- Минута или больше свободного падения.
- Мягкое приземление.
- Видеокассета с записью прыжка.
- Безопасность.
Как подготовиться к прыжку
Для всех новичков путь к первому прыжку один - через школу парашютизма. Такие школы существуют в большом количестве, обучаться там может любой желающий. В некоторых клубах вам предложат вместо долгих занятий экспресс-подготовку - короткий инструктаж на поле перед прыжком. Правда, многие серьезные профессионалы считают такое "полевое" обучение на аэродроме недостаточным. Ведь будущий парашютист должен не только знать, как и что делать во время прыжка, но и отшлифовать необходимые навыки до автоматизма, а это возможно лишь во время тренировок в спортзале и на макете подвесной системы парашюта. В других школах вас будут готовить не один день. Все репетируется до тех пор, пока каждый кандидат в парашютисты не выполнит "на отлично" и отделение от самолета, и отключение запасного парашюта (чтобы он не помешал основному), и приземление. Особое внимание - нештатным ситуациям, например, приземлению на дерево. На сегодняшний день существует три самых распространенных варианта серьезной подготовки к прыжку. Правилом для всех программ обучения является то, что к следующему этапу переходят только тогда, когда ученик полностью освоил предыдущий. От количества прыжков в этом случае ничего не зависит.
- Обучение по классической программе В советские времена в распространенных по всей стране школах ДОСААФ (ныне РОСТО) обучали только по этой методике, наиболее распространенной и дешевой и по сей день. Первые прыжки в этой программе начинаются с высоты 800 метров с использованием принудительного раскрытия парашюта. По мере дальнейшего продвижения в учебе ученик осваивает необходимые парашютисту навыки, в том числе учится самостоятельно раскрывать парашют. В результате обучения по этой программе человек оказывается достаточно подготовленным, чтобы начать изучать прыжки на управляемом парашюте типа "крыло". Чтобы полностью пройти эту программу, может потребоваться от 25 до 45 прыжков, в зависимости от способностей обучающегося.
- Обучение по программе "Статик Лайн" (Static Line в переводе - вытяжной фал ) Отличается от классической программы тем, что с самого начала прыжки осуществляются с управляемым парашютом типа "крыло". Парашют этот, правда, специально подготовлен с учетом того, что с ним будет прыгать новичок - более устойчив и т.д. Как и в классике, первые прыжки осуществляются с применением принудительного раскрытия парашюта. Тем не менее, многие специалисты серьезно сомневаются в необходимости этой программы, поэтому в большинстве школ ее не встретишь. Основная причина заключается в небезопасности данной методики. Парашюты типа "крыло" требуют раскрытия в правильной позе, а научить этому на земле человека, который ни разу не прыгал, очень сложно. Поэтому у студентов, обучающихся по этой программе, происходило большое количество ЧП, например, когда люди запутывались в стропах во время раскрытия парашюта.
- Обучение по программе АФФ. (AFF - Accelerated Free Fall, в переводе - "Ускоренное свободное падение") Наиболее эффективная и безопасная программа. При достаточных способностях обучающегося ее можно пройти за неделю. Одно из отличий в том, что обучающегося очень интенсивно тренируют на земле. Другое отличие в том, что вместе с новичком с самого первого прыжка выпрыгивают два инструктора. В воздухе они контролируют и подстраховывают его. Это позволяет с первых же прыжков использовать парашют типа "крыло" и прыгать с высоты 3500 - 4 000 метров. После раскрытия парашюта контроль действий обучающегося осуществляется с земли по рации. Как показывает практика, эту программу проходят за меньшее количество прыжков - от 8 до 15.
Кстати, подготовка к прыжку в тандеме (включая надевание подвесной системы) занимает от 5 до 15 минут, теоретических знаний практически не понадобится, ведь фактически за все в ответе инструктор.
Как остаться живым
На некоторых аэродромах с вас, скорее всего, возьмут расписку на случай неудачного прыжка. Бежать к нотариусу составлять завещание и вообще сильно переживать по этому поводу не нужно. Неудачный прыжок - редкое исключение: ведь каждый новичок прыгает с двумя парашютами сразу, один из них - запасной. В случае если человек растерялся и забыл открыть основной, специальное страхующее устройство выбрасывает запасной парашют. Еще одна страшилка - неправильно уложенный парашют. Эти страхи тоже порядком преувеличены: укладкой куполов занимаются только инструкторы и спортсмены аэроклуба, знающие процесс как свои пять пальцев. Впрочем, для того, чтобы вы почти наверняка не попали в страшную статистику несчастных случаев, желательно прислушаться к советам бывалых парашютистов.
- Ответственно подойдите к выбору клуба, в котором будете совершать прыжки. Поговорите с теми, кто уже прыгал. Выясните, сколь опытные и ответственные люди будут организовывать ваш первый прыжок.
- Серьезно отнеситесь к подготовке. Не пожалейте времени и пройдите обучение по одной из программ, описанных выше.
- Воздержитесь на первых прыжках от использования парашютов, которые придется раскрывать самостоятельно. Для самостоятельных прыжков первое время безопаснее система с принудительным раскрытием парашюта. Полностью исключает травмирование прыжок в тандеме.
- Не забывайте надевать подходящую обувь и одежду.
- Особое внимание уделите отработке техники приземления. В подавляющем большинстве случаев новички получают серьезные травмы именно при приземлении (переломы тазового пояса и бедер, компрессионный перелом позвоночника). Поэтому есть смысл научиться делать все правильно еще на земле.
Кого не пустят в небо
Не все желающие смогут насладиться свободным падением, прыжок так и останется мечтой для тех, у кого слабое здоровье. И хотя перед вылетом местный врач обязательно вас осмотрит, даже померяет пульс и давление, все-таки лучше позаботиться о своем здоровье самостоятельно и при необходимости заранее проконсультироваться со специалистами. Противопоказания к самостоятельным прыжкам:
- Серьезные хронические заболевания (особенно сердечно-сосудистые, в том числе , повышенное артериальное давление на момент осмотра перед прыжком, и нервно-психические).
- Сильная близорукость и другие проблемы со зрением. С каким зрением можно, а с каким нельзя отправляться на аэродром, лучше проконсультироваться у своего окулиста. Очкарикам, в любом случае, лучше предпочесть контактные линзы или очки с пластиковыми стеклами, которые сзади лучше закрепить. Рекомендуется иметь горнолыжные или специальные парашютные очки (возможно, вам их выдадут на месте). Они нужны для того, чтобы линзы не выбило из глаз потоком воздуха.
- Переломы. Если в прошлом у вас были травмы ног, костей таза, позвоночника, или есть иные заболевания опорно-двигательного аппарата - нужна консультация лечащего врача. При переломах ног нельзя прыгать в течение года после полного срастания костей.
- Состояние алкогольного и (или) наркотического опьянения.
- Эпилепсия.
- Сахарный диабет.
- Проблемы с координацией движений.
- Вес менее 40 и более 95 кг.
Что еще надо знать
Прыжки проходят чаще всего в выходные дни (летом возможны прыжки и в течение недели). Построение, первичный инструктаж (если вы выбрали короткую подготовку перед прыжком) и распределение инструкторов проводится обычно в 9-10 часов утра. Иногда инструктаж затягивается надолго, поэтому лучше захватить с собой еды на целый день, буфет есть не везде. При себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт, военный билет, студенческий билет или "права") и деньги за прыжок. Не забудьте также предусмотреть средства на случай штрафа (например, при потере кольца). Прыгают обычно с самолетов малой авиации (в большинстве клубов это Як или Ан), кое-где есть вертолеты. Обычно техника старая, но надежная. Кстати, для одного парашютиста крылатую машину в воздух поднимать не будут, нужна группа хотя бы из пяти человек. Что касается экипировки, то для первого раза вполне можно ограничиться "земной" одеждой и обувью. Даже в самое жаркое время следует предпочесть плотную и удобную одежду с длинными рукавами, с застегивающимися манжетами, и длинными брючинами, например, комбинезон. Стоит иметь в виду, что при приземлении ваша одежда скорее всего испачкается и (или) порвется, поэтому имеет смысл взять с собой сменный комплект. Крайне желательна крепкая обувь на толстой подошве и низких каблуках, которая не слетит с ноги во время прыжка и надежно зафиксирует голеностоп. Лучше всего, если это будут жесткие и высокие ботинки со шнуровкой (кроссовки нежелательны). Захватите с собой и перчатки (в любую погоду). Перед прыжком лучше снять с себя (или оставить дома) ювелирные украшения и часы с металлическим браслетом, а также вынуть из карманов хрупкие, колющие, режущие предметы. В день, намеченный вами для визита в небо, должна быть непременно летная погода. Это значит, прежде всего, что скорость ветра должна быть меньше 6 м/с, а облачность небольшая. Самолет также не сможет взлететь, если распутица испортила взлетное поле.
Как пройдет прыжок
Перед посадкой парашютистов распределяют по весу - самые тяжелые должны прыгать первыми. Самолет делает круги над аэродромом, довольно быстро набирая высоту, при этом может заложить уши. Инструктор знаками показывает, кому приготовиться, открывает люк. На высоте около 800 м раздается зуммер: 2 коротких звонка сирены - "приготовиться". Времени на подготовку отводится очень мало - всего несколько секунд, иначе собирать потом парашютистов придется в районе нескольких километров. Парашютисты по одному подходят к открытой двери, левая нога стоит на срезе двери, правая, полусогнутая - чуть позади. Вес необходимо перенести на правую ногу и не выглядывать из самолета. Руки должны быть скрещены на груди. После длинной сирены, дождавшись похлопывания по плечу и команды "Пошел!", новичок прыгает в бездну. Люди на глазах оставшихся в самолете бесследно исчезают в воздухе. Но это не повод отказываться от прыжка! Вспоминаете считалочку парашютиста, которую вы давно выучили наизусть: "1001", "1002" "1003".- "КОЛЬЦО!". Дернули за кольцо - парашют открылся. "1004", "1005" - "КУПОЛ!". Смотрим наверх, все ли раскрылось и раскрылось ли правильно. "ЗАПАСКА!". Отключаем автоматическое открытие запасного парашюта. "ОСМОТРЕЛИСЬ!". Крутимся на подвесной системе, смотрим, нет ли кого рядом в воздухе. "УСЕЛИСЬ!". Устраиваемся поудобнее. Летим! Наслаждаемся тишиной и ощущениями полета. "САДИМСЯ!" Примерно за десять метров до земли, горизонт вдруг резко "прыгает" вверх. Пора готовиться к приземлению. В этот момент необходимо сгруппироваться: ноги вместе, полусогнуты, стопы параллельно земле, подбородок прижат к груди. Нельзя смотреть на горизонт, а только на ноги. При посадке нужно обязательно коснуться земли двумя ногами одновременно, иначе нагрузка на них может распределиться неравномерно и, как результат - возможен перелом. Для смягчения удара парашютист падает на спину или на бок. После приземления купол вместе с ранцем и стропами складывают в специальную сумку, которая прицеплена на груди. Сначала складывается в сумку ранец и стропы, потом скатывается в несколько слоев сам купол. С этим скарбом нужно идти на место упаковки парашютов. После приземления всем смельчакам выдаются свидетельства о совершении прыжка.
Приземление в экстремальных условиях
Опасности подстерегают новичков при налете на препятствия. Ими могут быть линии электропередач, бетонные заборы, столбы, автомобили.
- Самое опасное - это приводнение. Приближаясь к воде, нужно быстро и последовательно отцепить запасной парашют, расстегнуть ножные ремни, вынуть одну руку из плечевой лямки, освободиться от грудного ремня и на высоте два-три метра, выскользнув из второй лямки, постараться нырнуть как можно глубже и проплыть дальше, чтобы купол основного парашюта не успел накрыть вас с головой.
- Попадая в лесную зону, нужно закрыть лицо перекрещенными руками, повернув венами вовнутрь, попытаться отталкиваться напряженными ногами о стволы деревьев и стараться быстрее приблизиться к земле. В случае если купол запутался в ветвях, парашютист должен тихо-мирно висеть и ждать помощи.
- При приземлении на крыши зданий - главное успеть разбежаться и оттолкнуться от плоскости здания, пока купол не погас.
Куда податься и сколько стоит
Теоретический курс по классической схеме на одной из известных дропзон (этим словом парашютисты между собой называют аэродром для прыжков) обойдется в 4500 рублей, по программе АФФ - около 30 тыс. рублей. Прыжок по классической схеме обойдется в 450-600 рублей по столичным меркам. Стоимость прыжка в тандеме - от 3 тыс. рублей без видеосъемки и фотографирования. Цены примерно одинаковы на всех подмосковных дропзонах. Одно из самых популярных мест для прыжков с парашютом - аэродром Тушино. На территории аэродрома работают несколько аэроклубов. Один из самых авторитетных - Национальный аэроклуб России имени Чкалова. Не менее известен в среде парашютистов и любителей авиаспорта аэродром, расположенный в окрестностях города Егорьевска, что в 96 километрах от Москвы. Аэроград Коломна приглашает на аэродром Коробчеево (100 километров от Москвы). Постоянно работает аэродром в Ступино. Если вы захотите заниматься дальше, то следующим шагом станет прыжок с несколькими секундами свободного полета. Он совершается с высоты 3-4 километров, а парашют раскрывается с задержкой в пару десяток секунд. Но такое удовольствие возможно, только если вы совершили больше десятка прыжков.
Источник:
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Понравилось18
СССР стабильно брал первые места в авиационных видах спорта. Пока ещё тот задел остаётся, но спортсмены не вечны, а доступности, как следствие массовости уже нет. Такими темпами скоро можно будет забыть о спортивном золоте.
Да и для многих будущих офицеров и прапорщиков ВВС и ВДВ аэроклуб стал той самой путёвкой в небо.