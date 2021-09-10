Путь в небо. Как прыгнуть с парашютом?





Что еще надо знать

Прыжки проходят чаще всего в выходные дни (летом возможны прыжки и в течение недели). Построение, первичный инструктаж (если вы выбрали короткую подготовку перед прыжком) и распределение инструкторов проводится обычно в 9-10 часов утра. Иногда инструктаж затягивается надолго, поэтому лучше захватить с собой еды на целый день, буфет есть не везде. При себе необходимо иметь удостоверение личности (паспорт, военный билет, студенческий билет или "права") и деньги за прыжок. Не забудьте также предусмотреть средства на случай штрафа (например, при потере кольца). Прыгают обычно с самолетов малой авиации (в большинстве клубов это Як или Ан), кое-где есть вертолеты. Обычно техника старая, но надежная. Кстати, для одного парашютиста крылатую машину в воздух поднимать не будут, нужна группа хотя бы из пяти человек. Что касается экипировки, то для первого раза вполне можно ограничиться "земной" одеждой и обувью. Даже в самое жаркое время следует предпочесть плотную и удобную одежду с длинными рукавами, с застегивающимися манжетами, и длинными брючинами, например, комбинезон. Стоит иметь в виду, что при приземлении ваша одежда скорее всего испачкается и (или) порвется, поэтому имеет смысл взять с собой сменный комплект. Крайне желательна крепкая обувь на толстой подошве и низких каблуках, которая не слетит с ноги во время прыжка и надежно зафиксирует голеностоп. Лучше всего, если это будут жесткие и высокие ботинки со шнуровкой (кроссовки нежелательны). Захватите с собой и перчатки (в любую погоду). Перед прыжком лучше снять с себя (или оставить дома) ювелирные украшения и часы с металлическим браслетом, а также вынуть из карманов хрупкие, колющие, режущие предметы. В день, намеченный вами для визита в небо, должна быть непременно летная погода. Это значит, прежде всего, что скорость ветра должна быть меньше 6 м/с, а облачность небольшая. Самолет также не сможет взлететь, если распутица испортила взлетное поле.





Как пройдет прыжок

Перед посадкой парашютистов распределяют по весу - самые тяжелые должны прыгать первыми. Самолет делает круги над аэродромом, довольно быстро набирая высоту, при этом может заложить уши. Инструктор знаками показывает, кому приготовиться, открывает люк. На высоте около 800 м раздается зуммер: 2 коротких звонка сирены - "приготовиться". Времени на подготовку отводится очень мало - всего несколько секунд, иначе собирать потом парашютистов придется в районе нескольких километров. Парашютисты по одному подходят к открытой двери, левая нога стоит на срезе двери, правая, полусогнутая - чуть позади. Вес необходимо перенести на правую ногу и не выглядывать из самолета. Руки должны быть скрещены на груди. После длинной сирены, дождавшись похлопывания по плечу и команды "Пошел!", новичок прыгает в бездну. Люди на глазах оставшихся в самолете бесследно исчезают в воздухе. Но это не повод отказываться от прыжка! Вспоминаете считалочку парашютиста, которую вы давно выучили наизусть: "1001", "1002" "1003".- "КОЛЬЦО!". Дернули за кольцо - парашют открылся. "1004", "1005" - "КУПОЛ!". Смотрим наверх, все ли раскрылось и раскрылось ли правильно. "ЗАПАСКА!". Отключаем автоматическое открытие запасного парашюта. "ОСМОТРЕЛИСЬ!". Крутимся на подвесной системе, смотрим, нет ли кого рядом в воздухе. "УСЕЛИСЬ!". Устраиваемся поудобнее. Летим! Наслаждаемся тишиной и ощущениями полета. "САДИМСЯ!" Примерно за десять метров до земли, горизонт вдруг резко "прыгает" вверх. Пора готовиться к приземлению. В этот момент необходимо сгруппироваться: ноги вместе, полусогнуты, стопы параллельно земле, подбородок прижат к груди. Нельзя смотреть на горизонт, а только на ноги. При посадке нужно обязательно коснуться земли двумя ногами одновременно, иначе нагрузка на них может распределиться неравномерно и, как результат - возможен перелом. Для смягчения удара парашютист падает на спину или на бок. После приземления купол вместе с ранцем и стропами складывают в специальную сумку, которая прицеплена на груди. Сначала складывается в сумку ранец и стропы, потом скатывается в несколько слоев сам купол. С этим скарбом нужно идти на место упаковки парашютов. После приземления всем смельчакам выдаются свидетельства о совершении прыжка.





Приземление в экстремальных условиях

Опасности подстерегают новичков при налете на препятствия. Ими могут быть линии электропередач, бетонные заборы, столбы, автомобили.

Самое опасное - это приводнение. Приближаясь к воде, нужно быстро и последовательно отцепить запасной парашют, расстегнуть ножные ремни, вынуть одну руку из плечевой лямки, освободиться от грудного ремня и на высоте два-три метра, выскользнув из второй лямки, постараться нырнуть как можно глубже и проплыть дальше, чтобы купол основного парашюта не успел накрыть вас с головой.

Попадая в лесную зону, нужно закрыть лицо перекрещенными руками, повернув венами вовнутрь, попытаться отталкиваться напряженными ногами о стволы деревьев и стараться быстрее приблизиться к земле. В случае если купол запутался в ветвях, парашютист должен тихо-мирно висеть и ждать помощи.

При приземлении на крыши зданий - главное успеть разбежаться и оттолкнуться от плоскости здания, пока купол не погас.





Куда податься и сколько стоит

Теоретический курс по классической схеме на одной из известных дропзон (этим словом парашютисты между собой называют аэродром для прыжков) обойдется в 4500 рублей, по программе АФФ - около 30 тыс. рублей. Прыжок по классической схеме обойдется в 450-600 рублей по столичным меркам. Стоимость прыжка в тандеме - от 3 тыс. рублей без видеосъемки и фотографирования. Цены примерно одинаковы на всех подмосковных дропзонах. Одно из самых популярных мест для прыжков с парашютом - аэродром Тушино. На территории аэродрома работают несколько аэроклубов. Один из самых авторитетных - Национальный аэроклуб России имени Чкалова. Не менее известен в среде парашютистов и любителей авиаспорта аэродром, расположенный в окрестностях города Егорьевска, что в 96 километрах от Москвы. Аэроград Коломна приглашает на аэродром Коробчеево (100 километров от Москвы). Постоянно работает аэродром в Ступино. Если вы захотите заниматься дальше, то следующим шагом станет прыжок с несколькими секундами свободного полета. Он совершается с высоты 3-4 километров, а парашют раскрывается с задержкой в пару десяток секунд. Но такое удовольствие возможно, только если вы совершили больше десятка прыжков.