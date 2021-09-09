Рыжий, но не клоун

«С самой «Ассой» у меня связаны самые светлые воспоминания. Было впечатление, что люди просто собрались вместе отдохнуть, нормально пообщаться. Со стороны казалось – ну, между делом взяли, да и сняли кино. Я потом, задним числом, понял, что такие мэтры работали, как Соловьёв, Лебешев. Для них это всё действительно такая «моцартовская лёгкость». Потом, конечно, у меня было своё вИдение. Я взял сдуру, и прочитал сценарий, и, естественно, у меня возникли какие-то картинки, свои собственные, которые, естественно, с реальной картинкой не совпали. Мне вообще все фильмы Соловьёва больше нравятся задним числом, как старое вино — с годами только лучше становится. Хотя, казалось бы, «Асса» привязана ко времени, но мы видим большую степень условности в этой истории. И, опять же, такой феномен Соловьёва: при кажущейся картинности персонажей, придуманности, они при этом абсолютно убедительны в своей фантасмагоричности и нереальности. Это второй фокус Соловьёва, который заставляет постоянно удивляться. У него, конечно, есть свой кинематографический язык, абсолютно уникальный, признак большого мастера — свой почерк. Меня поразило его требование ко всей группе относиться с уважением к этим мальчикам-рокерам, которые, в общем-то, персоны нон-грата были в то время. Он сам уважительно, с пиететом относился ко всем сам, и требовал этого от всей съёмочной группы. Это меня тогда просто поразило. К тому же, был просто призыв к такому нормальному коллективному генерированию идей. И если ты предлагал что-то толковое, то это всё воплощалось в фильме. Мне позвонил Боря Гребенщиков и сказал: «Не хочешь спеть мои песни? Я знаю, что ты поёшь некоторые». Я говорю: «Да, люблю, пою иногда в кругу друзей. А в чём дело?». «Так и так, кино снимается такое». Я говорю: «А почему ты сам-то не споёшь? У тебя, по-моему, тоже неплохо получается». Он говорит: «Понимаешь, в кадре их Африка поёт, а если он будет петь моим голосом, то это дурдом». Причём Соловьёв, как потом рассказывали, долго не понимал, в чём дело. И когда ему сказали, чтобы он представил, что вот Африка запоёт голосом Кобзона, только тогда до него дошло, что это явное несовпадение. А сам говорит: «Африка никак не может это спеть, не певец Африка». Дальше — больше. Мне говорят во время записи песен: «А, может, ты и на скрипочке сыграешь?» Я говорю: «Легко». И с удовольствием сыграл «Мочалкин блюз», соло скрипичное. Причём, забавно, что они от меня требовали — и Боря, и Соловьёв — во время записи этих песен абсолютного копирования Бориной манеры, и мне это настолько ловко удалось, как я потом убедился, что некоторые члены Аквариума говорили: «Как, разве это ты поёшь?» Они были уверены, что это поёт Боря» (из интервью С. Рыженко Марине Тимашевой, «Радио Свобода», 25.12.2008).