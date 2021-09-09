Рыжий, но не клоун

FISHKINET
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото) «Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги... По-настоящему неожиданные кадры из серии "Показалось", которые вгоняют в ступор По-настоящему неожиданные кадры из серии "Показалось", которые... Подсмотрено в общаге: девушки, тараканы и быстрая лапша Подсмотрено в общаге: девушки, тараканы и быстрая лапша Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым Весёлые картинки. Часть11 Весёлые картинки. Часть11 Самый смешной пост об увольнениях Самый смешной пост об увольнениях "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста,... Как сейчас выглядит заправка, на которой герои "Бумера" обменяли магнитолу на бак бензина Как сейчас выглядит заправка, на которой герои "Бумера" обменяли... 40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят 40 раскрашенных фото из прошлого, которые вас поразят "Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо "Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо Охранник, с которым всегда можно договориться Охранник, с которым всегда можно договориться Дети неправильно составили слово во время конкурса и рассмешили родителей Дети неправильно составили слово во время конкурса и рассмешили... Почему на наших вертолетах стоят колесные шасси, а на американских — железные полозья Почему на наших вертолетах стоят колесные шасси, а на американских... Кинотест по фильму "В бой идут одни «старики»" Кинотест по фильму "В бой идут одни «старики»" С днём рождения Херлуф Бидструп! С днём рождения Херлуф Бидструп! Водитель из Смоленска чуть не сбил девушку на «зебре» и вдобавок обматерил её Водитель из Смоленска чуть не сбил девушку на «зебре» и вдобавок... Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм 10 знаменитых символов и их истинное значение, которое не все знают 10 знаменитых символов и их истинное значение, которое не все знают Мужчина позаботился о беременной жене на пляже Мужчина позаботился о беременной жене на пляже
Рыжий, но не клоун

Рыжий, но не клоун (35 фото + 16 видео)

Автор:
09 сентября 2021 22:30
Метки: имена   музыка   юбилеи   
342
35
16
Известному музыканту и исполнителю Сергею Рыженко исполняется 65 лет
Советский и российский рок-музыкант, скрипач, поэт, певец и аранжировщик Сергей Ильич «Рыжий» Рыженко родился 10 сентября 1956 года в Севастополе, (Крымская область, УССР).
В возрасте 7 лет Сергей начал обучаться игре на скрипке. А в 1972 году он поступил в Одесскую консерваторию, окончив которую, приехал в Москву, где продолжил музыкальное образование в Училище им. Гнесиных, куда он был зачислен сразу на 4-й курс. В рок же сообществе Рыженко почитается как создатель, чуть ли не в школьные свои годы, первого советского панк-ансамбля в Севастополе.
Будучи студентом, Сергей прославился как блестящий импровизатор, что весной 1976 года и привлекло к нему внимание музыкантов образованного осенью 1975 года фолк-ансамбля Последний Шанс — вокалиста и гитариста Владимира Щукина и вокалиста и перкуссиониста Александра Самойлова, которые искали партнёров для записи песен к телепередаче «Очевидное-Невероятное». Так дуэт, с приходом в мае 1977 года Рыженко, преобразовался в трио.
И с 1976 года для Сергея началась активная концертная жизнь: ПШ много ездил на гастроли по городам Союза, участвовал в фестивалях, в основном КСПшных (Клубов Самодеятельной Песни), по субботам, если был в Москве, выступал перед сеансами в детском к/т «Баррикады». Песни Шанса выходили тогда на гибких пластинках в приложении к журналу «Колобок». Именно в это время поклонники дали Рыженко ласковое прозвище «Кузнечик» — по названию одноименной песни, исполняемой музыкантами.
В это время Сергей был студентом уже Гнесинского института. Но через 2 года из института его исключили, и он попал в сложную ситуацию, оставаясь в группе, которая переживала внутренние разногласия.
Но в 1979 году ПШ снялся в фильме «Скоморохи» (Свердловская к/с, реж. Н. Гусаров), куда вошло 5 их песен, композитором фильма указали Щукина. А затем, в 1980 году один из режиссёров «Театра на Таганке» Олег Киселёв захотел поставить ещё и спектакль с участием ансамбля. Начались репетиции, но тут у Рыженко усилился конфликт с другими участниками трио, и он ушёл.
«Году в 1979-м, ушёл Щукин, он сказал: «Всё! Я не могу! Эти концерты! Меня не интересует! Мне писать надо!» — и ушёл. Вместо него пришёл Володя Леви, питерский поэт из группы Тамбурин, очень хороший человек и музыкант. И ещё пришёл Андрей Жабин. И мы вчетвером играли года 2. Сделали и старый Шанс и новый, с Тамбурином. А Володя Щукин тогда устроился в Театр на Таганке, пожарником. Тогда там ещё работал одним из любимовских со-режиссёров Олег Киселёв и он захотел поставить спектакль с участием Последнего Шанса. Для этого надо было показаться Любимову. Тогда только-только помер Высоцкий, Любимов посмотрел, ему всё очень понравилось, но он сказал, что возьмёт не всех, а только троих: Щукина, Самойлова и меня. А двое, значит, Леви и Жабин оказались за бортом. Ну что ж, решил так мэтр решил — не поспоришь. Мы стали ходить на репетиции, нас стали пытаться вводить в спектакль, мы присутствовали на этой сцене, на Таганковской. Где-то всё это неделю продолжалось... или 2... Нам выдали удостоверения, что мы — артисты Театра на Таганке, как и положено. Но тут я против чего-то возбухнул, и мне ребята сказали: «А ты вообще-то здесь не выступай!» — «Это почему?» — «А тебя взяли только потому, что это мы сказали, что тебя надо взять!» — «Как так?» — «А вот так: это мы определили, кому играть, а кому не играть». Я сказал: «Ах, так! Ну, и идите в жопу, друзья!». Развернулся и ушёл» (из интервью С. Рыженко газете «Дверь в рокенрол», (Москва, Московская рок-лаборатория), осень 1996).
К тому времени у него уже было написано немало собственных песен («Шла Маша по лесу...», «Про пиво», «Серый человек» и др.), которые не ложились в стилистику ПШ, и поэтому Сергей исполнял их соло, подыгрывая себе на гитаре.
А как-то в декабре 1980 года в ДК «Содружество» Рыженко увидел группу под названием Рождественский Дождь. Ребят из Дождя он уже знал: Сергей «Бизон» Шорохов учился на художественно графическом факультете МГПИ — Мордовского педагогического института им. М.Е. Евсевьва — с его тогдашней женой — Валентиной Кашпуровой. Фактически Шорохов тогда и предложили Рыженко руководство ансамблем, и тот согласился, переквалифицировавшись заодно в гитариста. Для реализации репертуара в 1981 году была создана шоу-группа Колесо, в состав которой входило аж 10 человек. Год прошёл в постоянных репетициях и выступлениях в том же ДК.
А ещё в начале года на квартире у Рыженко прошёл первый московский «квартирник» дуэта Виктор Цой/Алексей «Рыба» Рыбин. После чего, в начале следующего — 1982 года, Сергей с музыкантами ПШ участвует в записи альбома начинающего дуэта Гарин и Гиперболоиды.
Затем, в мае 1982 года, Колесо приглашают выступить на ТВ в телепрограмме «Весёлые ребята». Сергей тогда подсокращает группу, преобразуя её в команду с несколько измененным составом и новым названием — Футбол. 23 мая состоялся просмотровой концерт, была даже сделана запись, но по ТВ так ничего показано и не было.
«Крюков и Кнышев, которые делали эту передачу, говорят: «Мы наслышаны про твой Футбол, давай мы тебя туда зафигачим! Мы Центр тут показали, и всё было отлично!». Я им говорю: «Ребята, вам это не разрешат». Они: «Да ладно! Нам не разрешат!? Мы там такое делаем! Нам всё разрешат!». Я говорю: «Ну, давай, концерт сделаем. Вот повод вам: посмотрите, сможете вы это показать?». Естественно, когда они посмотрели, сказали: «Да, ты был прав, это будет последняя передача «Весёлые ребята» в нашей жизни, а нам её жаль» (из интервью газете «ДВР»).
Ансамбль же Футбол в июне того же года записал в домашней студии одноимённый магнитоальбом, который быстро распространился по Москве. В состав тогда кроме самого Рыжего вошли: Шорохов (бас). А. Родионов (клавиши), А. Диденко (ударные) и Кашпурова (бэк-вокал, шоу).
Но, отыграв в мае в ЦДХ единственный публичный концерт и успев сделать альбом, Футбол в 1982 году своё существование прекратил. Основная причина — невозможность существования в то время на официальной эстраде группы с подобным репертуаром.
Тем не менее, и такая короткая вспышка оставила яркий след в отечественной рок-музыке. Так Рыженко принёс на рок-сцену стилистику, которой там ещё не было. К тому же он делал панк-рок, но не в чистом виде, как, например Андрей «Свинья» Панов (подробнее – здесь: «На этой сцене, проделав трюк, Всегда не знаешь, когда каюк!») и его АУ — в Футболе панк был лишь элементом, этакой сценической идеей, одним из направлений шоу. Это было необычно, остро, в духе потребностей тогдашнего рок-сообщества.
«— Это было свежо, остро и, видимо, максимально отвечало моему естеству. Он же абсурден очень — панк, но тут недалеко перевести и в Последний Шанс, который творчество Хармса во многом использовал. Панк экстремален, он минимален в самовыражении, он не отметает даже твоё неумение петь, играть, сочинять, а даже ставит это одним из условий игры: вот как умеешь, так и давай, главное, чтобы это было честно.
— Ну, ты-то играть умел!
— Хе, ну как сказать! Я, например, никогда не был настоящим гитаристом, и никогда им не стану, потому что никогда не ставил себе задачи стать настоящим гитаристом, который умеет играть «соляки», снимает «в ноль» Джими Хендрикса, Клэптона и кого угодно! Хотя, наверное, хотелось бы, но тут уж наша природная лень срабатывает, а потом гитара тогда была вещь утилитарная, ведь во времена сплошных «акустик» она заменяла собой целую группу... Я как раз последнее время размышлял, куда делись тексты у команд? А ведь это всё закономерно: не то, чтобы у людей стали хуже работать мозги, или они стали меньше читать поэзии (надо сказать, что они её вообще не читают!), просто я смотрю на своих музыкантов и вижу, что поэзия их мало интересует, их интересует музыка. Они внимательно слушают самые новые и самые интересные записи и мне подбрасывают, тут они идут впереди меня в плане информации. А тексты их не интересуют» (из интервью С. Рыженко журналисту и музкритику Владимиру Марочкину в ЖЖ, 10.09.2009).
А где-то ещё в 1979 году Рыженко познакомился с Андреем Макаревичем, который пригласил талантливого скрипача на запись спектакля по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса (1911-1983) «Стеклянный зверинец».
«С Макаром мы пересеклись в первый раз году в 1978 в одной тусовочной московской квартире, в которой жила Вивьен Кончаловская, одна из многочисленных жён Андрона Михалкова. Тогда очень популярны были салоны. Процветало некое подобие богемной жизни. В этот дом на Малой Грузинской нас и позвала Вивьен. Пригласила по причине особой популярности у иностранных гостей столицы группы Последний Шанс. Среди частых посетителей наших концертов были культурные атташе, которые представляли ЦРУ. Многим ведь известно, что культурный атташе при посольстве — это должность прикрытие для официальных сотрудников спецслужб. Не так давно на одной тусовке был весьма комичный случай — знакомый говорит мне: «Узнаёшь Боба, лет 30 назад виделись?» Я ему отвечаю: «Да, кончено — известный црушник». В ответ на мои слова он шарахнулся в сторонку!
На квартире у Вивьен собралось много весьма известных в нашей стране людей – Василий Аксёнов, Белла Ахмадулина, Андрон Михалков-Кончаловский, а также много других гостей. Естественно был приглашён и Макаревич. Он что-то спел, мы с Последним Шансом сыграли. Через какое-то время Макаревич мне позвонил и говорит: «Мы тут в Театре юного зрителя сейчас записываем музыку к спектаклю «Стеклянный зверинец». Если есть возможность, помоги». Естественно я согласился посодействовать. Сыграл все необходимые партии на скрипке» (из интервью В. Марочкину).
И вот в 1982 году произошла их новая встреча, а так как из Машины в тот момент ушёл Пётр Подгородецкий, Рыжий получил приглашение войти в её состав. И около 2-х лет он проработал затем в МВ.
«Я им подыгрывал на 12-струнке, на скрипке, флейте, перкуссии, пиано. На сцене приходилось быть своего рода шоуменом – прыгал, бегал, скакал. «Машинисты» ведь тогда могли лишь мелодично покачиваться под «Новый поворот» (из интервью В. Марочкину).
Но группа в то время балансировала на грани запрета, да и панковские тусовки Сергея бесили Макара, и, в конце концов, в ноябре 1983 года, к обоюдному удовольствию обоих, дороги Рыженко и Машины разошлись.
«Они всё время были на грани запрета или полузапрета, и тут я ещё со своими вечными андерграундными выходками, дружбой с Мухомором (подробнее – здесь: Прощай, Свен…), с питерскими панками... Их это всегда безумно раздражало. И пугало. Они чувствовали чужеродность, и я думаю, что они вздохнули с облегчением, когда я слинял оттуда. И до сих пор вздыхают с облегчением» (из интервью газете «ДВР»).
«Макаревич хотел сочетать электрическое звучание с акустической легкостью (флейта, губная гармошка), дал губную гармошку, сказал, чтоб дома тренировался. Для издавания блюзового звука её надо сосать. Возникал металлический привкус во рту. Меня от него тошнит.
Но Макаревич и Кутиков с бОльшим вниманием отнеслись к моим песням, чем Самойлов со Щукиным. Самойлов всегда издевался над Колесом, выражал неприязнь на концерте Футбола. А Кутиков сказал, что отдельные мелодии могут в будущем лечь в основу песен МВ» (из интервью С. Рыженко самиздатовскому рок-журналу «Ухо» (Москва)).
«Чем же блеснул Рыженко на фоне этого безрадостного расклада? Простите, а кто такой Рыженко? Тот, что ли, который играл на скрипке в Шансе? Или тот, кто сейчас фигачит в Машине Времени? Этот прекрасный исполнитель, великолепный лицедей? Нет, нет и нет. Всё это лишь бытовые подробности настоящего (или будущего?) Рыженко — организатора, вдохновителя, поэта и композитора панк-рок-шоу группы Футбол. Именно за это мы его любим, ценим и уважаем, именно за это мы готовы простить ему тот словесный понос, который начался у него с переходом в группу им. Машины времени. Не слишком ли громко сказано: панк-рок-шоу группа? Не есть ли шумиха, поднятая вокруг Футбола, классическая вариация на тему о бесптичье, на котором, как известно, и жопа соловей? Играть все, кроме Рыженко, не учились. Характерная черта всех «футбольных» песен Рыженко: это песни-оборотни. Суть явления состоит в том, что герой песни — тот, о ком говорится «ты», «вы», «они» — в конце песни оказывается «я», т.е., самим автором. Автор поёт о себе и от себя. Хотя начала песен отнюдь не лиричны, а наоборот — скорее эпичны, описательны и даже с элементами сюжета. Наиболее ярко эта черта проявляется в песне «Идиот». В ней не только в припеве «ты» заменяется на «я», но самое главное изменяется сам строй песни. Если в начале — издевательство над доверчивостью человека (какого? — да нас всех), доступное в принципе и поэтическому языку Россиян/Воскресенья/МВ, то потом это превращается в самоиздевательство: «Достоевский написал, как красив идиот». Причём это самоиздевательство — не на уровне юродства. Все мы идиоты и нам так хорошо, что блевать хочется...» («1:0 в пользу Рыженко», рок-журнал «Ухо» №2, сентябрь 1982).
А вот «приемник» «Уха» — журнал «Урлайт» — назвал «Маленькую девочку в большом гастрономе» (в исполнении Кашпуровой) лучшей песней 1982 года. А Сергей в том же году был признан критиками лучшим мультиинструменталистом СССР.
И в конце 1984 года Рыжий возвращается в ПШ и остаётся в нём до начала 1986 года. Но с конца 1985 года у него начались ещё и сольные концерты, в основном, «квартирники», записи некоторых из которых вошли в «золотой» фонд отечественной рок-музыки, а песни «Идиот», «Плюшевый десант», «Стань, как Сталин» принесли Рыженко славу сатирика. Затем, в 1986 году, на новогоднем концерте Московской рок-лаборатории он исполнил песню «Инвалиды рока», которая существенно повлияла на всю стилистику отечественной рок-музыки 1980-х гг.
Ещё один значимый эпизод в творчестве музыканта произошёл в 1987 году, когда он получил приглашение сняться в фильме Сергея Соловьёва «АССА», и исполнить за Сергея «Африку» Бугаева песни Бориса Гребенщикова «Мочалкин блюз», «Старик Козлодоев» и «В твоём поле зрения появляется новый объект». А так же сыграть на скрипке (в титрах был указан, как «Сергей, скрипач»).
«С самой «Ассой» у меня связаны самые светлые воспоминания. Было впечатление, что люди просто собрались вместе отдохнуть, нормально пообщаться. Со стороны казалось – ну, между делом взяли, да и сняли кино. Я потом, задним числом, понял, что такие мэтры работали, как Соловьёв, Лебешев. Для них это всё действительно такая «моцартовская лёгкость». Потом, конечно, у меня было своё вИдение. Я взял сдуру, и прочитал сценарий, и, естественно, у меня возникли какие-то картинки, свои собственные, которые, естественно, с реальной картинкой не совпали. Мне вообще все фильмы Соловьёва больше нравятся задним числом, как старое вино — с годами только лучше становится. Хотя, казалось бы, «Асса» привязана ко времени, но мы видим большую степень условности в этой истории. И, опять же, такой феномен Соловьёва: при кажущейся картинности персонажей, придуманности, они при этом абсолютно убедительны в своей фантасмагоричности и нереальности. Это второй фокус Соловьёва, который заставляет постоянно удивляться. У него, конечно, есть свой кинематографический язык, абсолютно уникальный, признак большого мастера — свой почерк. Меня поразило его требование ко всей группе относиться с уважением к этим мальчикам-рокерам, которые, в общем-то, персоны нон-грата были в то время. Он сам уважительно, с пиететом относился ко всем сам, и требовал этого от всей съёмочной группы. Это меня тогда просто поразило. К тому же, был просто призыв к такому нормальному коллективному генерированию идей. И если ты предлагал что-то толковое, то это всё воплощалось в фильме. Мне позвонил Боря Гребенщиков и сказал: «Не хочешь спеть мои песни? Я знаю, что ты поёшь некоторые». Я говорю: «Да, люблю, пою иногда в кругу друзей. А в чём дело?». «Так и так, кино снимается такое». Я говорю: «А почему ты сам-то не споёшь? У тебя, по-моему, тоже неплохо получается». Он говорит: «Понимаешь, в кадре их Африка поёт, а если он будет петь моим голосом, то это дурдом». Причём Соловьёв, как потом рассказывали, долго не понимал, в чём дело. И когда ему сказали, чтобы он представил, что вот Африка запоёт голосом Кобзона, только тогда до него дошло, что это явное несовпадение. А сам говорит: «Африка никак не может это спеть, не певец Африка». Дальше — больше. Мне говорят во время записи песен: «А, может, ты и на скрипочке сыграешь?» Я говорю: «Легко». И с удовольствием сыграл «Мочалкин блюз», соло скрипичное. Причём, забавно, что они от меня требовали — и Боря, и Соловьёв — во время записи этих песен абсолютного копирования Бориной манеры, и мне это настолько ловко удалось, как я потом убедился, что некоторые члены Аквариума говорили: «Как, разве это ты поёшь?» Они были уверены, что это поёт Боря» (из интервью С. Рыженко Марине Тимашевой, «Радио Свобода», 25.12.2008).
Вскоре был выпущен и винил, на котором присутствовали все звучавшие в кино песни, но в исполнении оригинальных авторов. А на переизданном значительно позже CD в качестве бонус-треков были представлены и версии в исполнении Сергея.
После съёмок Рыженко решил, что пора бы ему собрать электрический состав. Он позвал старых музыкантов Футбола и принялся репетировать программу. В то время у него на квартире жил клавишник группы DDT Владимир Сигачёв, которому Сергей предложил не только войти в состав группы, но и сделать там часть своих песен. В разгар репетиций у Рыжего начались личные проблемы (бывшая жена стала выживать его из квартиры, что ей, в конце концов, благополучно удалось), в результате чего его музыканты — Шорохов (бас), Андрей Кобец (барабаны), Борис Шапиро (гитара) и директор группы Александр Гуняев — «внезапно» превратились в группу Сигачёва Небо и Земля.
«И я отправился в очень длительный период борьбы за существование. Длительный запой, чудом остался в живых... Это были лучшие годы, когда все мои братки раскрутились, все поднялись, — они успели, а мой поезд ушёл... » (из интервью В. Марочкину).
Но уже в1988 году Рыженко вновь появляется на сцене, на этот раз в сопровождении акустической группы Братья Карамазовы гитаристов Сергея Быкова и Наиля Кадырова (подробнее – здесь: Басист), основавших впоследствии группу Заповедник.
А затем в творчестве Рыжего-рокера наступает пауза: он сменил ряд «гражданских» профессий, торговал на рынке, поиграл в оркестре, поработал даже концертмейстером вторых скрипок Малого симфонического оркестра Гостелерадио!
«— 10 лет не играл классику — и вдруг!.. Но всё это не от хорошей жизни, надо было кормить семью. Годы были, — помнишь? — совершенно голодные.
— А в оркестре, наверное, есть свой кайф?
— Огромный кайф! Более того, ты эту музыку можешь почувствовать, только когда её играешь, внутри сидишь. Хотя я заметил, что большинству оркестровых музыкантов это всё по барабану: они винтики большой машины. А меня как раз больше всего этот дуализм и оттолкнул от классики: то есть с одной ты должен быть творческой личностью, а с другой — ты хуже солдата, там есть — дирижёр, он супердиктатор, а от тебя совершенно ничего не зависит. Но там такие правила игры» (из интервью В. Марочкину).
«Мы с Мамоновым гоняли тогда лифты на «Аэропорте». Но не столько для заработка, сколько, чтоб не посадили за тунеядство. Я сидел в подъезде у Эмиля Брагинского, который написал сценарии самых знаменитых фильмов Рязанова, и в ночи мы с ним беседовали. Он интересовался: «Почему вы ведёте такой образ жизни? Вы же не еврей!» Имелись в виду евреи-отказники, они не могли найти нормальной работы, после того как подавали в ОВИР на выезд. Я говорю: «Мы не евреи, мы рокеры» (из интервью С. Рыженко Яну Шенкману, «Новая газета» (Москва), 15.05.2017).
«Попутно» принял Рыжий участие как скрипач и в записи альбома «Время» группы DDT (в 1994-1997 гг. он также участвовал и в записи альбомов DDT «Это всё» и «Рождённый в СССР»). Интересно, что именно с Рыженко, ещё в 1985 году, началась московская эпопея Юрия Шевчука – когда они записали дуэтом альбом романсов «Москва, жара».
«— Как вы познакомились?
— Круг был настолько тесен, что не познакомиться мы не могли. Позвонил приятель, сказал, что прилетел из Уфы интересный парень. Я говорю: «Приходите, только прихватите вина». И вот они пришли, Юра выставил 2 бутылки кагора и поставил альбом DDT «Периферия» на мой катушечный магнитофон «Нота». Я жил тогда на Старом Арбате, в переулках с видом на МИД. Было тепло, окно настежь, и весь Арбат слушал: «We all live in Ufa!» Зависали дня 3» (из интервью Я. Шенкману).
А в 1993 году Сергей вновь встретился с Шевчуком в Москве, и тот пригласил его к себе. От него как раз тогда ушёл клавишник и звукорежиссёр Андрей «Мурзик» Муратов, и примерно год Рыжий отыграл в DDT клавишником «и на скрипочке немножко подыгрывал», а потом ЮЮ сказал: «Всё-таки надо тебе свою программу делать! Эти твои песни же не выкинешь!»
Так, вняв совету, в 1995 году Рыженко собрал новую электрическую группу, получившую несколько видоизмененное название — Фут-боллз. В результате тщательного отбора в её состав, кроме самого Сергея, вошли: Сергей Охрименко (бас) и Алексей Никитин (барабаны, оба — ех-Железный Поток), Дмитрий Рукоданов (саксофон), Андрей Близнюк (клавиши) и Степан Иванов (соло-гитара). И тут, по прошествии времени, вдруг оказалось, что старые песни Рыженко — не однодневки какие-то прошлых времён, а довольно-таки актуально звучат.
К сожалению, в разгар нового витка популярности группы у музыканта вновь начались семейные проблемы. И зимой 1998-99 года коллектив распался, и с весны 2000 года Рыженко вновь начал выступать соло.
В последнее время Сергей выступает с вновь реанимированной группой Последний Шанс, переименованной в Предпоследний Шанс, в которой остались только Щукин (гитара) и сам Рыжий. Дуэт периодически выступает в московском клубе «Гнездо глухаря» на Цветном бульваре.
С января 2006 года он является ещё и постоянным участником группы Вежливый Отказ Романа Суслова.
В 2007 году музыкант принял так же активное участие в записи 1-го альбома «Маскарад» своей старшей дочери — актрисы театра «Сфера» и автора-исполнителя Марии «MARY» Збандут. Периодически выступает вместе с ней в разных концертах и квартирниках. В 2015 году записал ещё один её альбом, сведение которого пока не завершено.
31 мая 2008 года Сергей выступил на музыкальном фестивале проекта TextROCK, исполнив под гитару 5 своих «классических» песен из репертуара Футбола, саккомпанировав MARY, а также спев вариант «Старика Козлодоева» БГ.
Принимал участие в студийных записях групп Браво, Аквариум, Алиса, Звуки Му и др.
Вместе с Олегом Ковригой и Евгением Гапеевым («Отделение ВЫХОД») издал ранние композиции группы Футбол.
Воспитывает со своей 2-й женой Оксаной 5-х(!) детей.
Дискография С. Рыженко:
Студийные альбомы:
с группой Футбол: «Футбол» (1982);
с А. Макаревичем: «Песни под гитару» (1985);
с группой Машина Времени: «Я сюда ещё вернусь»;
с группой Последний Шанс: «Концерт в Военмехе» (1977), «Концерт на X Грушинском фестивале» (1977), «Концерт в "Востоке"» (1981), «Концерт в КСП г. Протвино» (1984), «Последний шанс» (1989), «Кисуня и Крысуня» (1996), «А за углом — кофейня» (1996);
с группой Лолита: «Печальный уличный блюз» (1990);
с группой Вежливый Отказ: «Вежливый отказ» (1989), «Гуси-Лебеди» (2010);
с группой Алиса: «Jazz» (1996);
с группой DDT: «Время» (1985), «Это всё…» (1994), «Рождённый в СССР» (1997), «Галя ходи» (2018);
с группой Фут-Боллз: «Опять дома» (1997), «Пятница, 13» (1998);
с группой Чёрный Хлеб & Доктор Аграновский: «Тик» (2001);
с Андреем Бильжо и группой Последний Шанс: «Маленькие Московские трагедии» (2001);
с группой Sapgir-band: «Dreams And Reality» (2007);
с М. Збандут «Mary. Маскарад» (2007).
Концертные альбомы:
с Ю. Шевчуком: «Москва. Жара» (1985); DDT "XXV" (2005);
с группой Цветы: «Лучшие песни за 30 лет» (2004);
с группой Гарин и гиперболоиды: «Первые записи» (2004);
«Сергей Рыженко — 50. Концерт в Севастополе» (2006);
с группой Вежливый Отказ: «Кончерто/МХАТ - 24 марта 2006 г.» (2007);
с группой Аквариум: «Сергей Курёхин в Аквариуме» (2012), «Сроки и цены»(2012).
Источники:
А. Алексеев «Кто есть кто в российской рок-музыке». (М.: АСТ: «Астрель»: «Харвест», 2009);
«Ухо» №2 (6), (Москва, сентябрь 1982 г.);
https://web.archive.org/web/20151208172855/http://www.rockinussr.ru/muzikanti/rizhenko.shtml;
https://www.svoboda.org/a/478783.html;
https://web.archive.org/web/20070927190332/http://tm.guzei.com/prss/p171.htm;
https://marochkin.livejournal.com/129763.html;
https://novayagazeta.ru/articles/2017/05/15/72437-sergey-ryzhenko-my-ne-evrei-my-rokery;
https://yahha.com/article.php?sid=607.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: имена   музыка   юбилеи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Элек Мек День назад
Я его помню в 80-х, по работе с Машиной Времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 6 часов назад
Вот терпеть не могу всякие скрипки и аккордеоны в рок-музыке. ИМХО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 17 часов назад
Вот теперь, когда запустили слався-простыню на Фишках - он стал действительно известным "музыкантом и исполнителем" (а исполнитель - не музыкант?). Мои поздравления рыжему не клоуну!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Личный город для американского миллиардера (4 фото) Личный город для американского миллиардера (4 фото) Олдовые рокеры отметили 50-летие творческого союза Олдовые рокеры отметили 50-летие творческого союза Пока собирал фамильный пост, чуть не потянул лицевые мышцы Пока собирал фамильный пост, чуть не потянул лицевые мышцы 25 странных историй о том, как родители назвали своих детей 25 странных историй о том, как родители назвали своих детей В погоне за редким именем родители явно перестарались В погоне за редким именем родители явно перестарались Легендарному композитору Хансу Циммеру исполнилось 60 лет Легендарному композитору Хансу Циммеру исполнилось 60 лет
Геша Бородач
не люблю спорить
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36299



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые снизошли на пользователей соцсетей
10
274
"А сколько вам было лет, когда вы узнали, что ...?": невероятные открытия, которые...
Как сейчас выглядит заправка, на которой герои "Бумера" обменяли магнитолу на бак бензина
1
78
Как сейчас выглядит заправка, на которой герои "Бумера" обменяли магнитолу на бак бензина
Набирающие популярность
"Оказывается, он бывает милым!": россиянки принялись снимать дуэты с машущим Лавровым
0
54
"Оказывается, он бывает милым!": россиянки принялись снимать дуэты с машущим Лавровым
Австралийцы распилили старую «Ниву» и украсили ей стену
0
3
Австралийцы распилили старую «Ниву» и украсили ей стену
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#картинки#кино#люди#аварии#авто аварии#приколы#полиция
#фото#прикол#подборка#новости#автомир#СССР#комментарии#интересное#шоу бизнес#роль
#факты#история#автомобили#ynews#Россия#дтп#фотографии#фильм#прикольные#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться