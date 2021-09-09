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Позитивные новости о России 09.09.2021

Позитивные новости о России 09.09.2021 (31 фото)

Автор:
09 сентября 2021 11:47
Метки: Россия   новости   факты   
729
31
Некоторые новости о России за последние дни.
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Метки: Россия   новости   факты   
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16  комментариев
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158k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Зря вы такую ШАПКУ пишите, тут хохлоботы, трибалты, и либерасня(типа этого Нанук Паналык), сразу в минус пост вгонят не читая, ведь по их мнению в России одна разруха))
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8k
Андрей А 4 часа назад
"В России представили первый бюджетный компьютер на базе процессора «Эльбрус-2С3»"
В мае 2020 г. CNews рассказал о том, что материнские платы форм-фактора mini-ITX, разработанные МЦСТ для неттопов, моноблоков и тонких клиентов с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С1», получили цену в 92 тыс. и 120 тыс. руб. соответственно.
Ну если бюджетный-это для распила бюджета, то название правильное.
А ведь запросто обяжут гос.организации закупать эти селероны, т.е. эльбрусы
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158k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
Это говорит о том -что страна развивается.
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65k
7guest 4 часа назад
Самая позитивная новость за последнее время - это то, что главпропагандон Киселёв ближайшее время не сможет вешать лапшу на уши доверчивым гражданам. И очень позитивно то, что это произошло перед выборами.
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4k
Михаил 4 часа назад
в любом диалоге с упоротым навальнистом, он скажет, что в России закрыли миллион предприятий и щкол,
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58k
Нанук Паналык 4 часа назад
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Великий зодчий.
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