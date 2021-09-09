Позитивные новости о России 09.09.2021

Первый Ил-76МД-90А, собранный в АО «Авиастар-СП» на новой поточной линии, передан заказчику
В Воронежской области открылся семенной завод «Танаис»
Завод в Павловске — это комплекс на территории более 100 га, где будет осуществляться исследовательская, селекционная и производственная деятельность.
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Электрообогрев системы пожаротушения СП-32 разработан специалистами ГК «ССТ»
«Агроэко» запустила линию убоя на новом заводе по переработке мяса
Запуск завода позволит обеспечить глубокую переработку продукции «от поля до прилавка» и даст возможность экспорта продукции. Предприятие станет второй бойней в стране по объему переработки, его максимальная мощность составит 3,8 млн свиней в год. Мощность линии убоя — 600 свиней в час. Инвестиции в проект превысили 13 млрд рублей.
В Ставропольском крае запустили 2 линии по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов
«Группа ГАЗ» представляет на выставке «Комтранс» автобусы нового поколения
«Группа ГАЗ» представляет на выставке «Комтранс» городской автобус «Валдай City»
ЗАО «СММ» поставило на территорию Мурманского порта портальный перегрузочный кран «Витязь»
В Саратове открыли технопарк на четыре тысячи рабочих мест
Технопарк открылся на базе ЦНИИИА. Там планируют развивать направления аэромобильности, космоса и зеленых технологий.
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Платформа «Северный полюс» уже готова на 85%.
Кондитерская фабрика «Слада» запустила новую производственную линию в Тюменской области
На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» началось строительство грузопассажирского парома
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Магистраль соединяет семь крупных городских магистралей и 15 улиц, проходит от Бусиновской развязки до Косинской развязки, до Некрасовки, от санкт-петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань.
В Ростове-на-Дону дан старт строительству тракторного завода «Ростсельмаш»
С нуля будет создан первый в постсоветской России производственный комплекс полного цикла по выпуску тракторов. На предприятии будет выпускаться пять серий тракторов различной мощности и четыре вида дорожно-строительных машин. Планируется, что тракторный возведут до конца 2022 года.
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Станция имеет установленную мощность 120 МВт и состоит из 48 ветроэнергетических установок. Степень локализации оборудования объекта, подтвержденная Министерством промышленности и торговли РФ, составила 68%.
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В мае 2020 г. CNews рассказал о том, что материнские платы форм-фактора mini-ITX, разработанные МЦСТ для неттопов, моноблоков и тонких клиентов с процессорами «Эльбрус-1С+» и «Эльбрус-8С1», получили цену в 92 тыс. и 120 тыс. руб. соответственно.
Ну если бюджетный-это для распила бюджета, то название правильное.
А ведь запросто обяжут гос.организации закупать эти селероны, т.е. эльбрусы