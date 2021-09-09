Хватит жить иллюзиями

Пришла она ко мне в очередной раз в гости, и, как обычно, завела разговор что ей, глядя на нас, очень хочется семью, мужа, детишек и какой -нибудь стабильности в жизни. Что годы идут, а она не молодеет и не хорошеет, а счастья нет. Слезно просила помочь ей, познакомить с кем-нибудь.



Мой муж работает в автосервисе, я обратилась к нему с вопросом есть ли у них холостые толковые парни. Муж ответил что есть один очень хороший парень, работящий, не пьющий, одинокий, адекватный. Решили в общем мы попробовать поработать купидонами. Объяснили парню суть-дело, он согласился. Пригласила подругу поговорить, обрадовать и договориться о встрече. Она прибежала радостная и стала расспрашивать кто он. Я начинаю объяснять, жестянщик, толковый, ее ровесник, не женат, детей нет, с головой дружит.



Тут подруга меняется в лице и выдает фразу, от которой я впадаю в ступор: -"А на кой мне жестянщик? Нет, мне жестянщик не нужен. Я хочу солидного, директора какого-нибудь, красивого, умного, щедрого." У меня пропал дар речи. Один вопрос вертелся на языке: «А зачем красивому, умному, холостому, богатому директору немолодая уже, не очень красивая, небогатая, необразованная ты?». Не хотелось рушить дружбу и обижать человека, промолчала.



Тем временем парень ждал встречи, и было очень стыдно объяснять ему причины отказа подруги. Решили сделать «ход конем», познакомить с другой моей подругой. Обычной женщиной, 30 лет, среднего телосложения, средней внешности. Договорилась я с Юлей, она охотно соглашается на жестянщика, происходит обмен номерами телефонов, встреча. По словам подруги после встречи, она в восторге от парня, ждет второго свидания.



По словам парня — «Она ничего, но далеко не модель, не мой типаж, я люблю высоких, молодых, с шикарным телом, стоячей грудью, красивым лицом и дорого одетых».



Трое человек, которые потенциально могли бы уже давно обрести семейное счастье, в погоне за идеальными партнерами прожигают свои годы, не замечая обычных простых людей.



А потом приходят эти люди к нам в гости и говорят «Вот завидуем вам белой завистью, у вас семья, дети, уют, а мы одиноки и так несчастливы.» При том что муж у меня далеко не директор, а я далеко не модель. Но мы любим друг друга, а не выдуманные глупые эталоны.



В общем, одинокие люди, хватит жить иллюзиями, ждать принцев и принцесс. Жизнь так быстро бежит, оглянуться не успеете как уже старость. Посмотрите по сторонам, рядом могут быть замечательные человеки, с вполне заурядной внешностью и скромными доходами. Не стесняйтесь иногда критично посмотреть на себя, задаться вопросом «А соответствую ли я сам(а) своим запросам?». Девушкам маленькая мудрость — «Хочешь стать женой генерала — выйди замуж за лейтенанта». Парням — «красота лица через года угаснет, красота души — приумножится.»





Автор: Елена Лемар



