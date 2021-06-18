Мама и дочка выглядят ровесницами

Елизавета была шокирована реакцией пользователей TikTok, но рада, что ее мама получила столько комплиментов. «Большинство людей были очень удивлены, я не ожидала такой реакции, потому что я привыкла видеть свою маму такой, - сказала она, - У нас в России так много красивых женщин, что для нас это нормально. Но мне было очень приятно слышать столько комплиментов в адрес моей матери».

Елизавета добавила, что ее мама обязана своей нестареющей красотой своим ежедневным ритуалам по уходу за кожей, а также тому, что пьет много воды и правильно питается. По словам Лизы, их с мамой и вправду часто принимают за сестер.

«Моя мама всегда заботилась о себе., - рассказывает она. - Каждое утро и каждый вечер она совершает свои ритуалы красоты и никогда не пропускает их".