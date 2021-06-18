Мама и дочка выглядят ровесницами

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24-летняя Елизавета Гуляева живет в Лондоне и работает моделью. Но подписчицы инстаграма Лизы завидуют не ей, а ее матери: Марии Гуляевой 45, и она выглядит как младшая сестра собственной дочери!
Молодая женщина поделилась снимком своей 45-летней матери, которая выглядит так молодо, что люди принимают их за сестер. 24-летняя модель Елизавета Гуляева из Москвы, работающая в Лндоне, разместила видео в тиктоке для 300 000 своих подписчиков. Те часто расспрашивали ее, почему она так молодо выглядит. В ответ она поделилась видео своей 45-летней матери, с которой они выглядят ровесницами. По словам Елизаветы,именно свою мать Марию она должна благодарить за "хорошие гены".
Пользователи были в шоке: Марии никак не дашь 45 лет! Она выглядит как сестре собственной дочери - многие даже приняли ее за младшую сестру Елизаветы.
Видео Елизаветы с матерью набрало 2,8 миллиона просмотров и более 558 тысяч лайков. Никто не мог поверить, что разница между ними в возрасте столь велика.
Лизу засыпали комментариями пользователи, пораженные юным видом ее матери. Многие отметили, что теперь легко понять, кто передал Лизе свою красоту. Многие даже не были уверены, кто из пары старше, когда Лиза и Мария вместе позировали на снимке.
«Неееет, сначала я подумал, что она твоя младшая сестра. Ух ты!", написал один из пользователей. Второй присоединился:
Другой добавил: «Мама слева или справа? Ты выглядишь ее ровесницей».
«Неееет, сначала я подумал, что она твоя младшая сестра. Ух ты!", написал один из пользователей. Второй присоединился:
Другой добавил: «Мама слева или справа? Ты выглядишь ее ровесницей».
Елизавета была шокирована реакцией пользователей TikTok, но рада, что ее мама получила столько комплиментов. «Большинство людей были очень удивлены, я не ожидала такой реакции, потому что я привыкла видеть свою маму такой, - сказала она, - У нас в России так много красивых женщин, что для нас это нормально. Но мне было очень приятно слышать столько комплиментов в адрес моей матери».
Елизавета добавила, что ее мама обязана своей нестареющей красотой своим ежедневным ритуалам по уходу за кожей, а также тому, что пьет много воды и правильно питается. По словам Лизы, их с мамой и вправду часто принимают за сестер.
«Моя мама всегда заботилась о себе., - рассказывает она. - Каждое утро и каждый вечер она совершает свои ритуалы красоты и никогда не пропускает их".
Елизавета добавила, что ее мама обязана своей нестареющей красотой своим ежедневным ритуалам по уходу за кожей, а также тому, что пьет много воды и правильно питается. По словам Лизы, их с мамой и вправду часто принимают за сестер.
«Моя мама всегда заботилась о себе., - рассказывает она. - Каждое утро и каждый вечер она совершает свои ритуалы красоты и никогда не пропускает их".
«Мама всегда пользуется разными средствами по уходу за кожей, пьет много воды и ест здоровую пищу, - рассказывает Елизавета. - Я также думаю, что секрет ее красоты - это хорошая генетика и детские черты лица, которые делают ее моложе, чем она есть на самом деле».
По словам модели, мать не раз говорила ей, что «важно заботиться о себе», и всегда гордится своей внешностью, даже дома. = «Она для меня образец для подражания, - признается Лиза. - Нас и вправду все время принимают за сестер, особенно во время путешествий. Я считаю, что это ужасно мило, и горжусь тем, как выглядит моя мама».
По словам модели, мать не раз говорила ей, что «важно заботиться о себе», и всегда гордится своей внешностью, даже дома. = «Она для меня образец для подражания, - признается Лиза. - Нас и вправду все время принимают за сестер, особенно во время путешествий. Я считаю, что это ужасно мило, и горжусь тем, как выглядит моя мама».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Вечная молодость Елизавета Гуляева Мария Гуляева история красота мама и дочка модель удивительное рядом
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