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Мама и дочка выглядят ровесницами

Мама и дочка выглядят ровесницами (6 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Вечная молодость   Елизавета Гуляева   Мария Гуляева   история   красота   мама и дочка   модель   удивительное рядом   
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24-летняя Елизавета Гуляева живет в Лондоне и работает моделью. Но подписчицы инстаграма Лизы завидуют не ей, а ее матери: Марии Гуляевой 45, и она выглядит как младшая сестра собственной дочери!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вечная молодость   Елизавета Гуляева   Мария Гуляева   история   красота   мама и дочка   модель   удивительное рядом   
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6  комментариев
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14k
Hairy. Час назад
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winergy2012 40 минут назад
Разве можно назвать это ипло красивым?Очень неприятная девушка.Глаза холодные и безжалостные.За бабки эта шмара не остановится ни перед чем .Два поколения блидей.
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Алексей Гулевич 43 минуты назад
если в самом деле то конечно да ... не верится ,чудно даже - а если так, то вспоминается китайская байкерша - который китаец был ваще
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33k
Лесли 🥰 Час назад
Это просто дочка выглядит на мамин возраст)))))
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22k
Батончик с маком Час назад
Без фоток сисек ничего сказать не могу.
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32k
Опаньки Час назад
Может это не мама выглядит молодо, а просто дочка ...
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