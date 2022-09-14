Быстрые решения форс-мажоров: вещи, помогающие избавиться от надоевших хлопот 

Необходимо переместить застёжку вверх, смазать зубцы, а затем медленно опустить её вниз. Так нужно проделывать до тех пор, пока молния не будет расстёгиваться как надо. Кроме того, этот способ отлично подойдёт, если в зубчики попала ткань.

Однако бывает и так, что молнию вообще не держит. Тогда стоит застегнуть застёжку, и обработать зубцы лаком для волос. Правда, для достижения желаемого эффекта нужно подождать, пока этот самый лак высохнет. В противном случае все труды пойдут насмарку.