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Быстрые решения форс-мажоров: вещи, помогающие избавиться от надоевших хлопот&nbsp;

Быстрые решения форс-мажоров: вещи, помогающие избавиться от надоевших хлопот 

Автор:
14 сентября 2022 22:55
Метки: быт   лайфхаки   полезные вещи   полезные советы   решение проблем   форс мажоры   
1672
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Форс-мажоры, вроде заедания молнии или образования пятен от пота, могут произойти с каждым. И не всегда рядом находятся вещи, способные быстро разрешить проблему. Правда, если рядом нет дамской сумочки или содержимого кухонного шкафа.

По крайней мере, временно эти вещи избавят вас от хлопот.


Не секрет, что замшевая обувь в грязную погоду очень непрактична. Ведь убрать въевшуюся грязь тряпкой или влажной салфеткой за пару минут не выйдет. Наоборот, это только усугубит ситуацию. Решить проблему может помочь пилка для ногтей, которой стоит аккуратно потереть пятно.

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К слову, проблемное место так же можно обработать простым канцелярским мягким ластиком, подходящим и для простой обработки залоснившихся мест.

Наверняка все хоть раз сталкивались с заедающей в самый неподходящий момент молнией. То она туго расстёгивается, то вообще застревает. Решить проблему довольно просто, взяв обычный вазелин или бальзам для губ (также может подойти обычное мыло).

Необходимо переместить застёжку вверх, смазать зубцы, а затем медленно опустить её вниз. Так нужно проделывать до тех пор, пока молния не будет расстёгиваться как надо. Кроме того, этот способ отлично подойдёт, если в зубчики попала ткань.


Однако бывает и так, что молнию вообще не держит. Тогда стоит застегнуть застёжку, и обработать зубцы лаком для волос. Правда, для достижения желаемого эффекта нужно подождать, пока этот самый лак высохнет. В противном случае все труды пойдут насмарку.

 Не секрет, что жирные пятна желательно устранять вовремя. Касается это и кожаных изделий. Убрать их может помочь крахмал, мел или детская присыпка. Достаточно нанести что-то из этого на пятно на 30 минут, а после смахнуть остатки щёткой.

Кроме того, подойдёт сода или соль, однако их нужно убирать влажной губкой, дабы не оставить ненужные следы.


Самый простой способ избавиться от запаха и пятен от пота – постирать одежду. Но что делать, если вещь срочно нужна? Применить водочный раствор в пропорции 6 к 1 (водка к воде). Если нанести его на загрязнённую зону пульверизатором, запах и пятна исчезнут.

Также можно смешать воду и соду в такой пропорции, чтобы на выходе получилась густая паста. Правда, в этом случае одежда должна быть вывернута наизнанку. После обработки необходимо подождать, пока вещь высохнет, а затем её хорошенько встряхнуть.


Если же это самое пятно оказалось сложным и застарелым, воду нужно заменить на лимонный сок. В остальном последовательность действий та же самая, только в конце одежду нужно промыть водой и слегка простирнуть вручную.

Ну и закончим прозрачным лаком для ногтей, который является универсальным средством решения сразу нескольких проблем. Например, с его помощью можно закрепить расшатанные душки очков, если под рукой нет маленькой отвертки. Всего капля лака позволит пусть и временно, но закрепить шарниры.

Кроме того, с его помощью можно закрепить порвавшуюся или распустившуюся нить, а также сохранить пуговицы, выпадающие в самый неподходящий момент, на своём месте.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: быт   лайфхаки   полезные вещи   полезные советы   решение проблем   форс мажоры   
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5  комментариев
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415
Максим Макашев 2 часа назад
Однако бывает и так, что молнию вообще не держит.
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В данном случае надо пальцами ( или плоскогубцами )ПОДЖАТЬ боковинки замка
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6k
Tim_G Полчаса назад
у очков нет "душек" - они неодушевленные

есть дуЖки - уменьшительное от слова "дуги"
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8k
JeanLuk Полчаса назад
Комментарий к фото
Ага в самый неподходящий момент у тебя всегда с собой вазелин или губная помада
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6k
Джордж. Вашингтон. 51 минуту назад
А если после лака для волос молния всё равно не держит ее можно намазать моментом. Если и он не поможет - автоген.
Но лучше все-таки поменять либо штаны, либо молнию. Второе сейчас дороже.
Ох уж эти "лайфхаки". Каких чудес потом в метро не насмотришься.
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
Автор про изоленту забыл...
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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