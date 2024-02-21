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Гениальность или глупость?: 24 человека, которые предложили интересные решения бытовых проблем

Гениальность или глупость?: 24 человека, которые предложили интересные решения бытовых проблем

Автор:
21 февраля 2024 10:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: быт   лайфхаки   проблемы и решения   советы   
3155
25

Некоторых людей послали на эту землю для того, чтобы они помогли упростить жизнь остальным. Эти люди точно знают, как подойти к проблеме творчески, так что запоминайте: может, что-то пригодится в жизни.

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Метки: быт   лайфхаки   проблемы и решения   советы   
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11  комментариев
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13k
Krapiv 2 часа назад
Комментарий к фото
как сделать, чтобы содержимое двух пицц вытекло внутрь печи
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4k
grigorenko vladislav 12 минут назад
Оно конечно можно и две шпажки воткнуть. И три тоже можно.
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6k
heta 15 минут назад
Точно так же поднимаю и опускаю всякое в подвал гаража. Ничего особенного.
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8k
Влад 23 минуты назад
последнее фото- грязный фасад и через некоторое время поломанные петли
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2k
max 59 минут назад
Есть несколько хороших советов, но скорей всего, когда они мне пригодятся, я про них не вспомню.
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17k
ss 2 часа назад
Комментарий к фото
Изобретатель...
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17k
ss 2 часа назад
Комментарий к фото
А когда кто-то позвонит, вы быстренько скиньте штаны, снимите резинку и поговорите со звонившим. После окончания разговора, повторите свои действия в обратном порядке. Телефон в карман, резинку на карман, наденьте штаны.
Идеальный способ!
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79
Diego Alatriste y Tenorio ss Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну это для тех, кому купить шорты с карманами на молнии религия не позволяет. :)
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