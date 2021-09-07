Идрак Мирзализаде обжаловал решение МВД запретить ему въезд в Россию пожизненно

Комик Идрак Мирзализаде на прошлой неделе вдруг стал гражданином мира. Россия ему отказала от дома, в Беларусь он сам боится ехать, в родном Азербайджане к нему тоже есть претензии. А работать руками он не умеет – только языком. Но вот беда, в тех странах, где ему были бы рады, языком работать придётся не совсем так, как он работал до этого. Папа-азербайджанец точно бы не одобрил.



Так вот Идрак обиделся на Россию и начал ломиться обратно - пока подал иск в МВД с требованием отменить пожизненный запрет на въезд в страну. Просто пришло запоздалое понимание, что своими шутками он лишил себя возможности зарабатывать.

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Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступили соответствующие исковые материалы.

"В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца", - сказали в суде.



Ранее Министерство внутренних дел РФ приняло решение о нежелательности пребывания в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно. В МВД пояснили, что в своем публичном выступлении Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. Таганский суд Москвы 9 августа признал Мирзализаде виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления. Комик получил вид на жительство в России в марте 2021 года.

P.S. Идрак! Дуй в «Квартал 95», там таких как ты любят, а с некоторых пор в труппе образовалась брешь – некому на рояле причинным местом играть.