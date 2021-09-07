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Идрак Мирзализаде обжаловал решение МВД запретить ему въезд в Россию пожизненно

Идрак Мирзализаде обжаловал решение МВД запретить ему въезд в Россию пожизненно (1 фото)

Автор:
07 сентября 2021 21:07
Метки: мигранты   происшествие   суд   факты   
460
1

Министерство внутренних дел пояснило решение о нежелательности пребывания артиста в стране тем, что в своем публичном выступлении он допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности.

Комик Идрак Мирзализаде на прошлой неделе вдруг стал гражданином мира. Россия ему отказала от дома, в Беларусь он сам боится ехать, в родном Азербайджане к нему тоже есть претензии. А работать руками он не умеет – только языком. Но вот беда, в тех странах, где ему были бы рады, языком работать придётся не совсем так, как он работал до этого. Папа-азербайджанец точно бы не одобрил.

Так вот Идрак обиделся на Россию и начал ломиться обратно - пока подал иск в МВД с требованием отменить пожизненный запрет на въезд в страну. Просто пришло запоздалое понимание, что своими шутками он лишил себя возможности зарабатывать.

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Стендап-комик Идрак Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы, куда поступили соответствующие исковые материалы.


"В суд поступил иск Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о запрете въезда в РФ, наложенном на истца", - сказали в суде.

Ранее Министерство внутренних дел РФ приняло решение о нежелательности пребывания в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно. В МВД пояснили, что в своем публичном выступлении Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство. Таганский суд Москвы 9 августа признал Мирзализаде виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды") и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Свою вину стендапер не признал, но принес извинения тем, кого обидел словами из выступления. Комик получил вид на жительство в России в марте 2021 года.


P.S. Идрак! Дуй в «Квартал 95», там таких как ты любят, а с некоторых пор в труппе образовалась брешь – некому на рояле причинным местом играть.



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Метки: мигранты   происшествие   суд   факты   
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35k
Alex 2 часа назад
Дать пинка под зад этой вонючей свинье. Пусть в совой таджикистан валит
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15k
albedo 3 минуты назад
А всего то надо было извиниться изначально.
И его бы простили.
А раз стал права качать- извольте вернуться к себе в страну.
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3k
Александр Полчаса назад
Заскулил, заканючил. Скот.
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13k
Алан Полчаса назад
Просто меняешь комик-гомик, и всё становится очевидно
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3k
Allmaster Полчаса назад
Этот лишай думаю не должен получить вид на жительство. Его государство похоже принесло в жертву остальным шутникам.
Он будет ярким примером в назидание остальным, что шутки шутками, а вот под зад государство пнет, если неправильно шутить будет и это не шутки ))
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59k
Опиум для народа 52 минуты назад
Гражданин Белорусии...Требует...
А нах"й не пошел бы он со своими требованиями? Я понимаю-еще просил бы простить...
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28k
Антон 54 минуты назад
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83
Максим Максимов Час назад
А пусть он на своей РОДИНЕ, в Азерстане, решения суда дожидается. Или ССЫТ, что ему там сыктым сделают?
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3k
Горожанин Час назад
Идрак - это дурак на каком языке?
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37
дунаев дмитрий Час назад
чет я не пойму в тех же штатах могут отказать в гражданстве просто без обьяснения причин
а я так понял он еще не гражданин
что в России не так?
а если так какой нафиг иск?
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44k
zloykoyot Час назад
Иск подал? Молодец. Вали нахер и жди рассмотрения там. В порядке общей очереди, лет через 5.
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63k
Доктор Джонс Час назад
Артист... Как громко сказано...
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9k
Кумар Акисович 2 часа назад
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24k
Мойша 2 часа назад
Рассмотреть иск, и запретить въезд пожизненно и всем родственникам этого Идрака.
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926
GoInDown 2 часа назад
Ну обжаловал, молодец отсидит лет 20 по новому решению суда,а потом поедет до дому до хаты
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179
allexx 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
не понял, почему он еще не на украине?
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665
Сергей Сергеев 2 часа назад
Требовать он будет у своей жены. И подать иск, это ещё не значит обжаловать.
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