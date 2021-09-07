В Израиле провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов

Это первая процедура, проводимая за пределами Великобритании командой медицинской благотворительной организации Gemini Untwined с момента ее основания в 2018 году доктором Овасе Джилани. С 2006 года команда под его руководством провела пять операций по разделению, две из них - до создания Gemini.



"Я рад, что операция прошла хорошо, и девочки, их семья и местная команда врачей достигли хороших результатов, - сказал доктор Овасе Джилани. - Именно благодаря процессу совместной работы и глобального обмена знаниями мы можем надеяться на то, что помощь придет и к другим детям, оказавшимся в этом трудном положении".