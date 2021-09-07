В Израиле провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов

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В медицинском центре Сорока в Беэр-Шеве на прошлой неделе прошла уникальная операция по разделению годовалых девочек-близнецов, которые родились с соединенной головой, спина к спине. Операция потребовала нескольких месяцев подготовки, в ней были задействованы десятки специалистов. На трансплантацию скальпа и реконструкцию черепа ушло более 12 часов.
Эта операция проводится в Израиле впервые. По прогнозам медиков, близнецы будут вести нормальный, здоровый образ жизни.
После операции: девочки впервые видят друг друга
"Это была редкая и сложная операция, которая проводилась всего 20 раз по всему миру, а теперь впервые в Израиле, - сказал Микки Гидеон, главный детский нейрохирург медцентра. - К нашему удовольствию, все прошло успешно, как мы и надеялись".
Слева - до операции, справа - после
12-часовую операцию провел доктор Нур уль Овасе Джилани, детский нейрохирург из больницы Грейт-Ормонд-стрит (Лондон) при поддержке врачей медицинского центра Сорока в Израиле.
Подготовка к операции заняла несколько месяцев.
Во-первых, была построена трехмерная модель близнецов в виртуальной реальности, чтобы врачи могли изучить все тонкости операции и составить план действий.
Во-первых, была построена трехмерная модель близнецов в виртуальной реальности, чтобы врачи могли изучить все тонкости операции и составить план действий.
Затем в головы близнецов вставили надувные силиконовые пакеты, которые в течение нескольких месяцев перед операцией периодически расширяли, чтобы растянуть кожу. Эта избыточная кожа была необходима для закрытия разрезов на головах после разделения и реконструкций черепа.
И вторая
"Любое неправильное решение могло стать фатальным, - сказал доктор Лазар, директор детского отделения интенсивной терапии в медицинском центре Сорока. - Нужно было делать все очень деликатно, так как операция проводилась между крупными кровеносными сосудами в головах младенцев. Мы все знали, что любое кровотечение может иметь катастрофические последствия".
Сразу после операции близнецы были переведены в отделение интенсивной терапии. В воскресенье, когда их состояние стало достаточно стабильным, их отключили от аппаратов искусственной вентиляции легких и позволили впервые встретиться - момент, который Лазар охарактеризовал как "просто потрясающий".
Сразу после операции близнецы были переведены в отделение интенсивной терапии. В воскресенье, когда их состояние стало достаточно стабильным, их отключили от аппаратов искусственной вентиляции легких и позволили впервые встретиться - момент, который Лазар охарактеризовал как "просто потрясающий".
Это первая процедура, проводимая за пределами Великобритании командой медицинской благотворительной организации Gemini Untwined с момента ее основания в 2018 году доктором Овасе Джилани. С 2006 года команда под его руководством провела пять операций по разделению, две из них - до создания Gemini.
"Я рад, что операция прошла хорошо, и девочки, их семья и местная команда врачей достигли хороших результатов, - сказал доктор Овасе Джилани. - Именно благодаря процессу совместной работы и глобального обмена знаниями мы можем надеяться на то, что помощь придет и к другим детям, оказавшимся в этом трудном положении".
"Я рад, что операция прошла хорошо, и девочки, их семья и местная команда врачей достигли хороших результатов, - сказал доктор Овасе Джилани. - Именно благодаря процессу совместной работы и глобального обмена знаниями мы можем надеяться на то, что помощь придет и к другим детям, оказавшимся в этом трудном положении".
На снимке: крупный план одного из экранов, используемых медицинской бригадой во время процедуры разделения сиамских близнецов в Медицинском центре Сорока в Израиле.
Доктор Нур уль Овасе Джилани, детский нейрохирург, который провел операцию
По статистике, ежегодно в мире рождаются пятьдесят пар сиамских близнецов-краниопагов (сросшихся черепами). Считается, что только 15 из них выживают после первых 30 дней жизни. При нынешних технологиях, которые благотворительная организация Gemini Untwined стремится сделать более доступными, примерно в половине случаев сиамских близнецов можно успешно разделить.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews краниопаги медицина операция разделение близнецов сиамские близнецы уникальная операция хорошая новость
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