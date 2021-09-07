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В Израиле провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов

В Израиле провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов (10 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 17:14
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: ynews   краниопаги   медицина   операция   разделение близнецов   сиамские близнецы   уникальная операция   хорошая новость   
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В медицинском центре Сорока в Беэр-Шеве на прошлой неделе прошла уникальная операция по разделению годовалых девочек-близнецов, которые родились с соединенной головой, спина к спине. Операция потребовала нескольких месяцев подготовки, в ней были задействованы десятки специалистов. На трансплантацию скальпа и реконструкцию черепа ушло более 12 часов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   краниопаги   медицина   операция   разделение близнецов   сиамские близнецы   уникальная операция   хорошая новость   
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3  комментария
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Вася Час назад
мда.. что не говори, а евреи даже если врачи, всё равно ювелиры, респект хирургам
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livaneth Час назад
Пространство черепной коробки общим было?
мозги были сросшиеся или два отдельных?
можно рентгеновские снимки до операции?
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