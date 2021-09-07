25 природных мастеров максировки: их найдут только самые внимательные

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Маскировка и мимикрия для животных - выживание в первую очередь - чтобы враг тебя не заметил, а еще и охота, чобы добыча тебя не увидела. Все в природе взаимосвязано! От этих фото ощущение - мусора какого-то накидали - листики, веточки, но поверьте там везде есть животе существо
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