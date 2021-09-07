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Геймеры оценят... Тест по играм для Sega

Геймеры оценят... Тест по играм для Sega

Автор:
07 сентября 2021 10:33
Сообщество : Игромир
Метки: sega   Тесты   девяностые   игровые тесты   тест   тесты по играм   тесты по старым играм   
1647
1
Данный тест посвящён всем тем, у кого детство или юность пришлась на 80-90-е годы. Именно этому поколению довелось поиграть в 16-битные игры. Сможете угадать хотя бы половину игр?
Что за игра?
1/8Что за игра?
Что за игра?
2/8Что за игра?
Что за игра?
3/8Что за игра?
Что за игра?
4/8Что за игра?
Что за игра?
5/8Что за игра?
Что за игра?
6/8Что за игра?
Что за игра?
7/8Что за игра?
Что за игра?
8/8Что за игра?

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Метки: sega   Тесты   девяностые   игровые тесты   тест   тесты по играм   тесты по старым играм   
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13  комментариев
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9k
Cornho Час назад
Автор, не интересно, когда правильный ответ надо выбирать среди нескольких частей ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ игры, это получается совсем уж для полных знатоков. Надо хотя бы разные названия игр предлагать в вариантах.
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5k
Игорь Михайлов 56 секунд назад
Настоящий ценитель 16-битных игр Из 8 вопросов ответили верно на 7. За Сегой вы провели слишком много часов своей жизни. Так ли это на самом деле?
Настоящий ценитель 16-битных игр Из 8 вопросов ответили верно на 7. За Сегой вы провели слишком много часов своей жизни. Так ли это на самом деле?Посмотреть
Настоящий ценитель 16-битных игр Из 8 вопросов ответили верно на 7. За Сегой вы провели слишком много часов своей жизни. Так ли это на самом деле?
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47k
noName Полчаса назад
На сониках и голден эксе ошибся
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5k
Кирилл 44 минуты назад
А где Comics Zone, ECCO, Moonwalker?
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1
Игорь Лемон 51 минуту назад
Где алладин?
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1k
And Vans Час назад
Не знал только там где несколько частей одной игры, уж извините, но не настолько задротил.
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9k
kaboza Час назад
C&C на мегадрайве???? уржатся
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38k
dima423 Час назад
6 из 8 но половину угадал просто... я в героев 3 в основном играл) ...и до сих пор играю иногда)
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