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Данный тест посвящён всем тем, у кого детство или юность пришлась на 80-90-е годы. Именно этому поколению довелось поиграть в 16-битные игры. Сможете угадать хотя бы половину игр?
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