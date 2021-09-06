«На мне все заживает как на собаке»: певица МакSим после комы пообщалась с Ургантом

Певица МакSим два месяца находилась в больнице, борясь с тяжёлой формой пневмонии. Выписавшись, Марина постепенно приходит в себя и даже нашла в себе силы пообщаться с Иваном Ургантом на его шоу.
В последнем выпуске шоу «Вечернего Урганта» на Первом канале Иван Ургант признался, что очень ждёт в гости Марину Максимову. Он связался с певицей по телефону и расспросил о её самочувствии.
«На мне все заживает как на собаке. Хочется сказать «спасибо» всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: чизбургер ролл, соус кисло-сладкий, колу без льда», — поделилась 38-летняя исполнительница.
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За время болезни певица сильно похудела и с трудом может передвигаться. Недавно прохожие засняли, как Марина выходит из подъезда подышать свежим воздухом.
«По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление — сказать невозможно», — рассказали представители МакSим.
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