FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5146 постов • 688 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
«На мне все заживает как на собаке»: певица МакSим после комы пообщалась с Ургантом

«На мне все заживает как на собаке»: певица МакSим после комы пообщалась с Ургантом (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 11:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   болезнь   выздоровление   знаменитости   кома   максим   ургант   шоу бизнес   
1681
2
1

Певица МакSим два месяца находилась в больнице, борясь с тяжёлой формой пневмонии. Выписавшись, Марина постепенно приходит в себя и даже нашла в себе силы пообщаться с Иваном Ургантом на его шоу.

В последнем выпуске шоу «Вечернего Урганта» на Первом канале Иван Ургант признался, что очень ждёт в гости Марину Максимову. Он связался с певицей по телефону и расспросил о её самочувствии.

«На мне все заживает как на собаке. Хочется сказать «спасибо» всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти. Хочется вспомнить тот момент, когда я пришла в себя, открыла глаза. Никто не мог поверить в это чудо. Меня спросили, что сейчас я бы хотела. Я ответила: чизбургер ролл, соус кисло-сладкий, колу без льда», — поделилась 38-летняя исполнительница.

За время болезни певица сильно похудела и с трудом может передвигаться. Недавно прохожие засняли, как Марина выходит из подъезда подышать свежим воздухом.

«По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление — сказать невозможно», — рассказали представители МакSим.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: ynews   болезнь   выздоровление   знаменитости   кома   максим   ургант   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Максим 2 часа назад
интернет взорван?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Hallo FreeSpace Час назад
Ну поправилась и хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
261
СергейБернатович Час назад
Зря она так говорит вслух.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Скоро уже на сцену. Реклама сделана, пиар произведен, надо теперь бабло зарабатывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Борис Карабанов 2 часа назад
При той степени поражения лёгких, который у неё был, фиброз теперь обеспечен не хилый, так-что о пении можно забыть. Впрочем, аудиотехнику никто же не отменял. Для нынешней эстрады крепкие здоровые лёгкие вовсе не обязательны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Чизбургер. Кола со льдом. Ой чегой то я болею ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi Дуэйн «Скала» Джонсон красуется мышцами по дороге в тренажерный зал Дуэйн «Скала» Джонсон красуется мышцами по дороге в тренажерный зал Пришла в сознание: певица МакSим общается жестами Пришла в сознание: певица МакSим общается жестами Киркоров и пьяная именинница: как Блиновская отметила своё 40-летие Киркоров и пьяная именинница: как Блиновская отметила своё 40-летие Актеры, которые умеют управлять самолетом Актеры, которые умеют управлять самолетом МакSим вышла на связь и опубликовала фотографию из клиники МакSим вышла на связь и опубликовала фотографию из клиники
PokemonKa
Pika-Pika? Сообщество: https://fishki.net/community/golaja-pravda
https://fishki.net/community/golaja-pravda
309116



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и вышло у них очень круто
0
62
16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и вышло у них очень круто
10 интересных фактов о фильме «Проект А»
0
11
10 интересных фактов о фильме «Проект А»
Набирающие популярность в сообществах
Какие чудики! 20+ нелепых и странных фото животных
0
1
Какие чудики! 20+ нелепых и странных фото животных
Кино для полуночников
1
0
Кино для полуночников
Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото)
Что случается в крематории с силиконовой грудью (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#картинки#прикол#СССР#смешно#подборка#автомир#интересное#мемы
#Юмор#фотографии#люди#Россия#кино#Разное#фильм#прикольные#находки#повезло
#интересно#история#животные#новости#приколы#ynews#автомобили#в мире#страна#российская империя

На что жалуетесь?

Вернуться