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Исхудала и еле ходит: появилось первое видео МакSим после комы

Исхудала и еле ходит: появилось первое видео МакSим после комы (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 11:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ynews   видео   интересное   кома   максим   фото   шоу бизнес   
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Певица МакSим постепенно приходит в себя, но впереди ещё много работы. Она уже пытается ходить и даже выходит посидеть на улице в сопровождении врача.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором певица Марина Максимова выходит из подъезда. Марина весит чуть больше 30 килограммов и почти не может ходить. Певице помогает врач-куратор Денис Павлов.

«По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление — сказать невозможно», — заявили представители МакSим.

МакSим была госпитализирована 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Метки: ynews   видео   интересное   кома   максим   фото   шоу бизнес   
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35  комментариев
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2k
Ermolai 2 часа назад
Я не любитель ее творчества, и вообще мало ее знаю, но я рад что она выздоравливает и от всей души желаю ей скорейшего востановления. Хочется верить в то, что есть истории с хорошим финалом. Всем здоровья и добра!
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10k
Голос Вселенной 36 секунд назад
Не люблю ее песни, как и всю попсу.
Но выздоровления ей желаю всей душой. Рад, что еще один человек "вернулся" и победил вирус.
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4k
Vladimir 11 минут назад
Главное, что сама ходит. Я как-то месяц на "вытяжке" лежал, так и без комы еле-еле ползал.
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279
Сигизмунд Лазаревич 18 минут назад
Вывод? Жирных надо принудительно заражать ковидом. Кто выживет, тот похудеет.
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12k
Михалыч Полчаса назад
Пусть поправляется! Только не забудьте ещё сюда выставить какие новые сланцы купил Дима Маликов, и рейтузы с начёсом Лолита Милявская. Нам всем жутко интересно.
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7k
sivanov1079 Час назад
Я тож худел от ковида на 7кг. Потом набрал 15 за 3 месяца...
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5k
Борис Карабанов Час назад
Типа, в постковидный период реабилитации пациенту положен врач-куратор? Или только социально ценным индивидам за особые заслуги перед отечеством?
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36
Владимир Москвин Час назад
Пусть поправляется
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446
Отец Пигидий Час назад
Я знаю прибор который дистанционно может измерить температуру. А как называется прибор с помощью которого фотографы ее взвесил?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Умер Максим - ну и хрен с ним.
Выздоровела Максим - ну и хрен с ней.
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66k
Опять зарплата. 2 часа назад
зачем нам это знать ?. то есть фишки превратились в помойкy ОКОНЧÁТЕЛЬНО?..
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179
MerryGoRound Опять зарплата. Час назад
Давно уже, к сожалению.
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179
MerryGoRound Андрей 50 минут назад
Пардон, но "Живете на помойке" разве что тут вы. Я на помойках не живу, как вы выразились. И не считаю это нормальным. У вас по Фрейду, что ли? :) Я захожу в свободное время, пишу своё свободное мнение и ухожу. Это вы тут явно обитаете безпробудно. :) Это у вас какая то болезненная неприязнь, что кому то может не нравится что нравится и явно устраивает вас... ;)
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32k
Опаньки 2 часа назад
Сами снимают, делают вид что кто-то со стороны снимает

Ох уж эти PR-щики
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−9
Шурман 2 часа назад
Я не певец или дочь депутата , если не дай бог с мной что то случиться о мне хрен кто напишет , из творчества ее помню только одну песню ЗНАЕШЬ ли ты . В декабре я так удачно в больнице полежал был 81 стал 62 и ни чего наверстал упущенное за-2-3 месяца .
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179
MerryGoRound foggen2 47 минут назад
Мсье Андрей вам не расскажет. Он занят защитой Максим и той помойки, во что превратили Фишки. Он явно считает себя "защитником диванного фронта"... ;)
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179
MerryGoRound Андрей Полчаса назад
При чем тут ордена какого то левого человека к Максим?! Это не ее ордена! Не переводите стрелки. Слишком примитивное мышление в желании выгородить того кто вам лично нравится, но вы ничего не можете напрямую вспомнить про ее ЛИЧНЫЕ заслуги... С вашей "логикой" я могу взять медали моего дедушки ветерана, который был Героем в ВОВ, а заодно потом еще и Героем Труда, и себе приписать... ;)
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179
MerryGoRound Андрей Полчаса назад
Не, глупые и истеричные тут только вы. На логичные вопросы адекватно не отвечаете. За неимением логичных доводов далее на адекватную критику ваших глупых ответов скатываетесь сразу в личные оскорбления оппонента как инфантильный школьник. Так поступают только именно что глупые и истеричные индивиды. Не переводите на меня свои минусы. :)
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5k
Sanar 2 часа назад
"That’s grandfather died Maxim
And dick stayed with him." (с)
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