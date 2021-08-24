Исхудала и еле ходит: появилось первое видео МакSим после комы

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором певица Марина Максимова выходит из подъезда. Марина весит чуть больше 30 килограммов и почти не может ходить. Певице помогает врач-куратор Денис Павлов.

«По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление — сказать невозможно», — заявили представители МакSим.