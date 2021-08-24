Исхудала и еле ходит: появилось первое видео МакSим после комы

Певица МакSим постепенно приходит в себя, но впереди ещё много работы. Она уже пытается ходить и даже выходит посидеть на улице в сопровождении врача.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором певица Марина Максимова выходит из подъезда. Марина весит чуть больше 30 килограммов и почти не может ходить. Певице помогает врач-куратор Денис Павлов.
«По предписаниям врачей ей пока нужно воздержаться от физической нагрузки, нельзя петь. Сколько займет восстановление — сказать невозможно», — заявили представители МакSим.
МакSим была госпитализирована 16 июня, через три дня она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
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Но выздоровления ей желаю всей душой. Рад, что еще один человек "вернулся" и победил вирус.
Худеть лучше по-другому.
Выздоровела Максим - ну и хрен с ней.
Ох уж эти PR-щики
Ордена и медали:
Три ордена Ленина (1939, 1950, 1973)
Три ордена Трудового Красного Знамени (1953, 1963, 1967)
орден Дружбы народов (1983)
орден Красной Звезды (1935)
Как вы считаете, "хорошее настроение" от Александрова это заслуга перед Родиной, или его не нужно было награждать такими орденами?
And dick stayed with him." (с)