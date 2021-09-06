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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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9.
Прекрасная Марина Влади и великолепный Робер Оссейн.
Одна из красивых звёздных пар. В 1955 году Марина Влади вышла замуж за молодого актера и режиссера Робера Оссейна. В браке, который продолжался до февраля 1960 года у звездной пары родились сыновья Игорь и Пьер.
18.
Вот если б не супер-пупер наряд девушки, подумала бы, что фото из СССР, а не из Америки : прекрасная стенка (на которую так любят многие ругаться)
19.
Писатель Александр Грин с первой женой Верой в деревне Великий Двор под Пинегой, Россия, 1911 год
20.
Маргарет Хэмилтон, ведущий инженер-программист НАСА по программе «Аполлон», стоит рядом с кодом, который она написала от руки, который доставил Человечество на Луну в 1969 году
21.
1945. Снаряжение истребителя-бомбардировщика Рипаблик P-47 «Тандерболт»
Машина создана компанией Republic Aviation Company под руководством конструкторов русского и грузинского происхождения А. Н. Северского и А. М. Картвели.
23.
Волшебный мир детства, или В музыкальном магазине
1979 год, Москва, магазин "Мелодия" (Грампластинки) на проспекте Калинина, ныне Новый Арбат. Там была музыка из мультфильмов, из любимых детских кинофильмов, радио-театр для детей (записывались известные артисты, без халтуры), сказки народов СССР, ну и классика, разумеется, "Петя и волк" Сергея Прокофьева и много всего ещё...
24.
Мужчина покупает мороженое для своих детей в Пули–Хумри, Афганистан, 2002 год
В последние дни в сети широкое распространение получила фотография афганца с мороженым. Многие авторы публикаций ошибочно считают, что это талиб, который наслаждается дарами победы.
На самом деле автор этой фотографии, сделанной в 2002 году в городе Пули–Хумри на севере Афганистана – знаменитый американский фотожурналист Стив Маккарри. Он сфотографировал местного жителя, который несет мороженое своим детям, чтобы порадовать их.
На самом деле автор этой фотографии, сделанной в 2002 году в городе Пули–Хумри на севере Афганистана – знаменитый американский фотожурналист Стив Маккарри. Он сфотографировал местного жителя, который несет мороженое своим детям, чтобы порадовать их.
33.
Александр Иншаков в платье, режиссёр Алла Сурикова и Андрей Миронов на съемках фильма "Человек с бульвара Капуцинов"
35.
ак выглядели окраинные улицы Москвы в середине шестидесятых
Этот снимок широко известен в Сети, им часто иллюстрируют советское бездорожье. Но до сих пор никто не обратил внимание на номер автобуса и номер маршрута. Его номер 15-7? ММА. Это МОСКВА. Автобусный маршрут № 163, ходил от станции метро "Калужская" до Варшавского шоссе (ост. "Рыбокомбинат"). Так что точная атрибутация снимка — Москва, СССР, 30 апреля 1965 года.
36.
Отец Йод (он же Джеймс Эдвард Бейкер) и его жены в коммуне Исходной семьи, Лос-Анджелес, Калифорния, 1972 год
39.
Немало "кровушки" он попил у болельщиков многих сборных, и нашей в том числе.
Отличный нападающий, один из лучших не только среди своих партнёров по хоккейной команде Чехословакии, но и в целом, в Европе. А после того как в 1974-м, вместе с Рихардом Фардой рванул в Канаду, то не затерялся и там.
Знаменитый 14-й номер, чемпион мира (1972-й год) и Европы (1971-72гг.) ВАЦЛАВ НЕДОМАНСКИ
Знаменитый 14-й номер, чемпион мира (1972-й год) и Европы (1971-72гг.) ВАЦЛАВ НЕДОМАНСКИ
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