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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
06 сентября 2021 00:28
Метки: история   ретро   фото   
218
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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5k
newegg 2 часа назад
"Вот если б не супер-пупер наряд девушки, подумала бы, что фото из СССР, а не из Америки : прекрасная стенка (на которую так любят многие ругаться)".
Совершенно не понятно, с чего автор взял будто фото из Америки. Почему не Германия, Австрия или Чехия?
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2k
Frank Borman 2 часа назад
40. Возвращение домой с базара. 1936 год. Дагестан
Женщина - лучший друг человека. Ну, почти как ишак.
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8k
MihailoSerbiya 3 часа назад
Ага...
Висадилис на Луну, висадилис на Луну ...
3,14дораси лживие .
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