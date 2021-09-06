39.

Отличный нападающий, один из лучших не только среди своих партнёров по хоккейной команде Чехословакии, но и в целом, в Европе. А после того как в 1974-м, вместе с Рихардом Фардой рванул в Канаду, то не затерялся и там.

Знаменитый 14-й номер, чемпион мира (1972-й год) и Европы (1971-72гг.) ВАЦЛАВ НЕДОМАНСКИ