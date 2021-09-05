На виду у всех. Будни Льва Николаевича Толстого

Прекрасные и незаезженные фотографии!
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О фотографии:
В числе многочисленных посетителей Толстого накануне его 80-летия в Ясную Поляну приезжал народный учитель из Сибири И. П. Сысоев, побывавший до этого в Америке. Он попросил у Льва Николаевича разрешения сфотографировать его для американцев. Привезенный Сысоевым фотограф Баранов снял эти фотографии 11 мая – в день, когда Толстой находился под сильным впечатлением от прочитанного в газете «Русь» сообщения о казни двадцати херсонских крестьян. В этот день Лев Николаевич продиктовал в фонограф начало статьи о смертных казнях – первоначальный вариант «Не могу молчать».
Лев Толстой.
Один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей-романистов мира. Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения - толстовства. За свои взгляды был отлучён от церкви. Член-корреспондент Императорской Академии наук, почётный академик по разряду изящной словесности. Был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Впоследствии отказался от дальнейших номинаций. Классик мировой литературы.
Родился: 9 сентября 1828 г., Ясная Поляна, Крапивенский уезд, Тульская губерния, Российская империя
Умер: 20 ноября 1910 г. (82 года), Астапово
В браке с: Софья Андреевна Толстая (1862-1910 гг.), Анна Георгиевна Грузинская.
Родители: Николай Ильич Толстой, Мария Николаевна Толстая.
Дети: Андрей Львович Толстой, Варвара Львовна Толстая, Николай Львович Толстой, Петр Львович Толстой, Мария Львовна Толстая, Сергей Львович Толстой, Иван Львович Толстой, Алексей Львович Толстой, Михаил Львович Толстой, Илья Львович Толстой.
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О фотографии:
Слева направо стоят: Александр Эммануилович Дмитриев-Мамонов (сын художника), Миша и Мария Толстые, М. В. Мамонов, мадам Ламберт (гувернантка); сидят: Саша Толстая, Софья Андреевна Толстая, Александр Михайлович Кузминский (муж Татьяны Кузминской), художник Николай Николаевич Ге, Андрей и Лев Толстые, Саша Кузминский, Татьяна Андреевна Кузминская (сестра Софьи Андреевны Толстой), Михаил Владимирович Иславин, Вера Александровна Кузминская, Миша Кузминский, мисс Chomel (гувернантка детей Кузминских); на 1-м плане – Вася Кузминский, Лев и Татьяна Толстые. За 12 лет дружбы с Толстым Ге написал лишь один живописный портрет Толстого. В 1890 году по просьбе Софьи Андреевны Толстой Ге вылепил бюст Толстого – первое скульптурное изображение писателя, а еще раньше, в 1886 году, выполнил серию иллюстраций к рассказу Толстого «Чем люди живы».
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О фотографии:
Стоят: Николай Леонидович Оболенский (сын племянницы Толстого Елизаветы Валерьяновны Оболенской, с 2 июня 1897 года – муж Марии Львовны Толстой), Софья Николаевна Толстая (невестка Льва Толстого, с 1888 года жена его сына Ильи) и Александра Львовна Толстая. Слева направо сидят: внуки Анна и Михаил Ильичи Толстые, Мария Львовна Оболенская (дочь), Лев Николаевич Толстой, Софья Андреевна Толстая с внуком Андреем Ильичом Толстым, Татьяна Львовна Сухотина с Володей (Ильичом) на руках, Варвара Валерьяновна Нагорнова (племянница Льва Толстого, старшая дочь его сестры Марии Николаевны Толстой), Ольга Константиновна Толстая (жена Андрея Львовича Толстого), Андрей Львович Толстой с Ильей Ильичом Толстым (внук Льва Николаевича Толстого).
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О фотографии:
На заднем плане Софья Андреевна Толстая и четверо крестьянских мальчиков.
«Дерево бедных» – вяз, росший возле дома Толстого в Ясной Поляне. Под ним Льва Николаевича часто ожидали многочисленные просители, крестьяне, нищие, богомольцы.
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О фотографии:
Иван Федорович Наживин записал слова Льва Николаевича Толстого: «Любить дальних, человечество, народ, желать им добра не хитрое дело... Нет, ты вот ближних-то, ближних полюбить сумей, тех, с которыми встречаешься каждый день, которые иногда надоедают, раздражают, мешают, – вот их-то люби, им-то делай добро!.. Вот иду на днях по парку и думаю. Слышу, идет сзади какая-то баба и просит чего-то. А мне как раз пришла в голову нужная для работы мысль. "Ну, что тебе нужно? – нетерпеливо говорю бабе. – Что ты пристала?" Но хорошо, что сейчас же опомнился и поправился. А то бывает, спохватишься да уж поздно».
14.
О фотографии:
Лев Николаевич Толстой снят в один из жарких июльских дней 1907 года в деревне Ясенки, где в это время жили Чертковы. Со слов очевидца, болгарина Христо Досева (последователь Толстого, друг Черткова, сотрудник журнала «Възраждане»), фотография была сделана после задушевного разговора Толстого с одним из его единомышленников. «В это же время, – пишет Досев, – Чертков приготовил на дворе свой фотографический аппарат, желая снять с Л. Н. портрет. Но когда он попросил его позировать ему, Л. Н., почти всегда мирно соглашающийся на это, на этот раз не захотел. Он насупил брови и не мог скрыть своего неприятного чувства. "Там интересный, важный разговор, касающийся жизни человека, а здесь глупостями заниматься", – сказал он раздраженно. Но, сдавшись просьбам В. Г., он пошел постоять. Видно, укротив себя, он пошутил над Чертковым. "Он все стреляет! Но я отомщу ему. Возьму какую-нибудь машину и, когда он начнет стрелять, обкачу его водой! И засмеялся весело"».
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О фотографии:
В своем дневнике Лев Николаевич написал: «Если бы мне дали выбирать: населить землю такими святыми, каких я только могу вообразить себе, но только, чтобы не было детей, или такими людьми, как теперь, но с постоянно прибывающими свежими от Бога детьми, – я бы выбрал последнее».
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Слева направо стоят: Илья, Лев, Александра и Сергей Толстые; сидят: Михаил, Татьяна, Софья Андреевна и Лев Николаевич Толстые, Андрей.
19.
О фотографии:
Из дневника Софьи Андреевны Толстой : «...трудно ужасно, иногда невыносимо с его упрямством, самодурством и полным отсутствием знания медицины. Например, доктора велят есть икру, рыбу, бульон, а он вегетарианец и этим губит себя...».
Толстой стал вегетарианцем около 1883 года. Это его решение было логичным продолжением его же учения о безнравственной природе любого насилия.
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Фотография сделана на террасе дачи Софьи Владимировны Паниной.
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О фотографии:
В 1902 году, находясь в Крыму, Толстой заболел воспалением легких. «Здоровье мое, по словам докторов, поправляется; по ощущению же моему почти все то же самое; не могу повернуться сам со спины на бок, и очень слаб... Делаю я очень мало, кое-что записываю и невольно обдумываю самые разнообразные начатые вещи, которые, вероятно, никогда не будут кончены. На душе очень хорошо и спокойно, и вокруг меня все хорошо и радостно». Оправившись от этой болезни, Толстой заболел брюшным тифом.
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Место съемки:
Таврическая губ., дер. Мисхор
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О фотографии:
Вопросами психиатрии Толстой заинтересовался в особенности после знакомства в 1897 году с известным криминалистом и психиатром Чезаре Ломброзо. Живя в Отрадном по соседству с двумя лучшими в то время Троицкой окружной и Покровской земской психиатрическими больницами, он несколько раз посетил их. В Троицкой больнице Толстой был дважды: 17 и 19 июня 1910 года.
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О фотографии:
«Ни одна фотография, ни даже писанные с него портреты не могут передать того впечатления, которое получалось от его живого лица и фигуры. Когда Толстой приглядывался к человеку, он становился неподвижным, сосредоточенным, пытливо проникал внутрь его и точно высасывал все, что было в нем скрыто – хорошего или плохого. В эти минуты глаза его прятались за нависшие брови, как солнце за тучу. В другие минуты Толстой по-детски откликался на шутку, заливался милым смехом и глаза его становились веселыми и шутливыми, выходили из густых бровей и светили», – писал Константин Сергеевич Станиславский.
Источник:
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