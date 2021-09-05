На виду у всех. Будни Льва Николаевича Толстого

14.

Июль 1907 года. Лев Толстой снят в деревне Ясенки.

О фотографии:

Лев Николаевич Толстой снят в один из жарких июльских дней 1907 года в деревне Ясенки, где в это время жили Чертковы. Со слов очевидца, болгарина Христо Досева (последователь Толстого, друг Черткова, сотрудник журнала «Възраждане»), фотография была сделана после задушевного разговора Толстого с одним из его единомышленников. «В это же время, – пишет Досев, – Чертков приготовил на дворе свой фотографический аппарат, желая снять с Л. Н. портрет. Но когда он попросил его позировать ему, Л. Н., почти всегда мирно соглашающийся на это, на этот раз не захотел. Он насупил брови и не мог скрыть своего неприятного чувства. "Там интересный, важный разговор, касающийся жизни человека, а здесь глупостями заниматься", – сказал он раздраженно. Но, сдавшись просьбам В. Г., он пошел постоять. Видно, укротив себя, он пошутил над Чертковым. "Он все стреляет! Но я отомщу ему. Возьму какую-нибудь машину и, когда он начнет стрелять, обкачу его водой! И засмеялся весело"».