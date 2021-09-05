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На виду у всех. Будни Льва Николаевича Толстого

На виду у всех. Будни Льва Николаевича Толстого (34 фото)

Автор:
05 сентября 2021 22:43
Метки: Лев Толстой   интересно   история   фотографии   
706
34
Лев Толстой был знаменитостью еще при жизни. Его ежедневные, бытовые дела становились предметом для съемки. Благодаря этим кадрам мы можем узнать, что ел на завтрак Лев Толстой, где встречался с Чеховым и с кем играл в теннис.
Прекрасные и незаезженные фотографии!
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Метки: Лев Толстой   интересно   история   фотографии   
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3  комментария
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1k
superfox47 4 часа назад
первое что приходит на ум при упоминании Льва Толстого это дед с длинной седой бородой , но он ведь был и таким
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1k
-(0)_(0)- 8 часов назад
просто замечательно! Автору респект!!!
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12k
Михалыч 9 часов назад
Автору поклон. Было интересно.
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