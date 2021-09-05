FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7395 постов • 1239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Кабуле талибы разогнали митингующих за свои права женщин, применив слезоточивый газ

В Кабуле талибы разогнали митингующих за свои права женщин, применив слезоточивый газ (7 фото)

Автор:
05 сентября 2021 08:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   афганистан   кабул   митинг   права женщин   слезоточивый газ   
1488
7
Участницы шли маршем из района Пуль-э-Махмуд Хан к президентскому дворцу в Кабуле, однако захватившие власть в стране представители движения "Талибан" (ттеррористическая организация, запрещенная в РФ), даже не позволили приблизиться к нему.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   афганистан   кабул   митинг   права женщин   слезоточивый газ   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
34
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Radugananebe 3 часа назад
Ну да, а что они думали, будет как-то по-другому? Посадят баб дома, школы будут только шариатские, а работать им фиг разрешат. Назад в Средневековье, одним словом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
628
робт 3 минуты назад
чё как обычно плакатики на английском...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 17 минут назад
20 лет в стране не было митингов.
Видимо все были довольны войной и нищетой.

И тут митинги посыпались один за другим.
И вроде как Талибан сказал, что демократии не будет.

Но западная машина пропаганды однобоко действует:
– гнать мясо бастовать за $300
– устраивать провокации, когда мясо собралось на митинге
– смаковать в новостях трупы с подробностями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
354
Иван Стреляев 23 минуты назад
Нормальные ребята. Даже не расстреляли, и не забили прикладами, как было недавно. Лавров одобряет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
ПаганецЪ 56 минут назад
Эти активистки просто ещё не поняли, что ВСЁ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Двестиграмм Час назад
почему они не отрубили им головы?
почему не расстреляли?
они же муслимы, должны соблюдать законы шариата! или может нам так показывают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
348
megusta Двестиграмм 7 минут назад
Да потому что этого не было в Афганистане, набрали актёров и всё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ivan Час назад
Не понимаю Талибов которые требуют чтоб женщины сидели дома. Наоборот надо требовать чтоб хоть иногда куда нибудь уматывала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Кистень Час назад
Хм, кто бы сомневался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233
vijilante 2 часа назад
Всё девочки, приплыли!
Тапереча или так или проситесь за границу - бородатые собакоёы вам жизни не дадут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
411
Fisher1979 3 часа назад
Повезло что не камнями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Владимир 3 часа назад
Шариат и есть.

Почему молчат все "мировые организации", которые очень обеспокоены положением дел в России?
Ах, ну да, это же другое..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
46k
doker 3 часа назад
Митинг несогласован, шествие несанкционированно...

Могли бы и резиновыми дубинками оприходовать.

Ах, да... там предпочтение камням.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
114
2k
VikaR 3 часа назад
А что не так? Они говорили, что дадут женщинам права, но несколько позже. При этом просили пару месяцев, по возможности, не выходить из дома, а если возникла нужда, то выходить с мужчиной. Нет. Им нужно здесь и сейчас. В исламском государстве женский шантаж не катит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Лидерам Талибана придется обходиться одной женой Лидерам Талибана придется обходиться одной женой Повседневная жизнь в Афганистане глазами туриста с Запада Повседневная жизнь в Афганистане глазами туриста с Запада Бывший президент Афганистана бежал из страны со 169 миллионами долларов наличными Бывший президент Афганистана бежал из страны со 169 миллионами долларов наличными Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия Либерия столкнулась с эпидемией сексуального насилия Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

768455



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Татьяна Пельтцер: брак с философом, страсть к преферансу и дружба с Абдуловым
0
17
Татьяна Пельтцер: брак с философом, страсть к преферансу и дружба с Абдуловым
Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов
2
150
Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#кино#фотографии#СССР#приколы#интересное#природа#ynews#страна
#Юмор#люди#животные#подборка#фильм#смешно#забавно#позитив#прикол#истории
#факты#история#картинки#новости#Россия#Разное#прикольные#сша#в мире#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться