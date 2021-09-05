В Кабуле талибы разогнали митингующих за свои права женщин, применив слезоточивый газ

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Участницы шли маршем из района Пуль-э-Махмуд Хан к президентскому дворцу в Кабуле, однако захватившие власть в стране представители движения "Талибан" (ттеррористическая организация, запрещенная в РФ), даже не позволили приблизиться к нему.
Более 50 женщин вышли на митинг за свои права в Кабуле. Активистки и журналистки, обеспокоенные приходом к власти террористов движения "Талибан", требовали предоставить им возможность работать и занимать, в том числе, посты в правительстве.
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Акция за права женщин в Кабуле проходила второй день подряд. Еще в пятницу немногочисленная группа активисток вышла с протестом около президентского дворца в Кабуле. Такую же демонстрацию провели в городе Герат. Но в субботу похожий митинг закончился применением слезоточивого газа.
Представители "Талибана" заявили, что эта мера вынужденная, и протестующие им не оставили других вариантов, кроме как разогнать митинг. На видео можно наблюдать разгон демонстрации. Женщины кашляют от примененного слезоточивого газа, прикрывая лицо платками.
Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA— TOLOnews (@TOLOnews) September 4, 2021
Пострадавшая во время митинга активистка
Narges Sadat, was beaten by the Taliban during a demonstration in Kabul today.#Afghanishtan #AfghanWomen #Taliban #HumanRights #women #WomensRights #EU pic.twitter.com/8x2880rnSe— Saber perzad (@saberperzad) September 4, 2021
Митинг был организован после того, как пришедшие к власти талибы заявили, что женщины не могут работать на высоких постах в правительстве, да и вообще их жизнь в Афганистане будет проходить исключительно по законам шариата. Об этом 17 августа рассказал официальный представитель движения Забихулла Муджахид на первой пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Al Jazeera. Помимо, прочего, Муджахид сообщил, что ношение хиджаба для женщин не будет обязательным, однако власти настоятельно просят представительниц прекрасного пола надевать платки.
А уже 25 августа талибы запретили выходить женщинам на работу, якобы заботясь об их безопасности. Об этом сообщило издание «Би-би-си» со ссылкой на того же официального представителя движения Забихуллу Муджахида. В результате столкновения с полицией митингующих в субботу, 4 августа, пострадала одна активистка. Требующие соблюдения женских прав опасаются, что их положение в стране будет крайне плачевным, и тому есть основания. После прихода к власти талибов 20 лет назад афганок просто убивали за нарушение правил шариата. Да и совсем недавно отказавшуюся готовить еду для боевиков женщину забили насмерть автоматами. .
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Видимо все были довольны войной и нищетой.
И тут митинги посыпались один за другим.
И вроде как Талибан сказал, что демократии не будет.
Но западная машина пропаганды однобоко действует:
– гнать мясо бастовать за $300
– устраивать провокации, когда мясо собралось на митинге
– смаковать в новостях трупы с подробностями.
почему не расстреляли?
они же муслимы, должны соблюдать законы шариата! или может нам так показывают
Тапереча или так или проситесь за границу - бородатые собакоёы вам жизни не дадут.
Почему молчат все "мировые организации", которые очень обеспокоены положением дел в России?
Ах, ну да, это же другое..
Ваши слова? Или у вас память, как у рыбки аквариумной?
Могли бы и резиновыми дубинками оприходовать.
Ах, да... там предпочтение камням.