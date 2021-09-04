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Чем владел крестьянин в Сибири более 100 лет назад: смотрим дом и хозяйство середняка (14 фото)

Автор:
04 сентября 2021 21:14
Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
627
14
Еще до массового переселения населения во время Столыпинской реформы, Сибирь достаточно активно заселялась, в том числе и крестьянством.
Это было постоянным процессом с момента начала освоения Сибири, но периодически случались периоды более активного заселения.
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Источник:

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Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
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Лехахуторской 3 часа назад
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