Чем владел крестьянин в Сибири более 100 лет назад: смотрим дом и хозяйство середняка

1.

Так, в 1843 году был издан указ, по которому государственные крестьяне при переезде в Сибирь получали безвозвратную ссуду, орудия труда, скот, земельные наделы, а также освобождались от уплаты подати на ближайшие годы и им списывали все недоимки по прежнему месту жительства.

Это вызвало волну массового переселения крестьянства в Сибирь.

Процесс продолжился и в 1861 году, после отмены крепостного права: часть крестьян устремилось в города, а многие за тысячи километров от главной проблемы центральных губерний Российской империи - малоземелья, которая так и не была решена.