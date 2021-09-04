Чем владел крестьянин в Сибири более 100 лет назад: смотрим дом и хозяйство середняка

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Еще до массового переселения населения во время Столыпинской реформы, Сибирь достаточно активно заселялась, в том числе и крестьянством.
Это было постоянным процессом с момента начала освоения Сибири, но периодически случались периоды более активного заселения.
Это было постоянным процессом с момента начала освоения Сибири, но периодически случались периоды более активного заселения.
1.
Так, в 1843 году был издан указ, по которому государственные крестьяне при переезде в Сибирь получали безвозвратную ссуду, орудия труда, скот, земельные наделы, а также освобождались от уплаты подати на ближайшие годы и им списывали все недоимки по прежнему месту жительства.
Это вызвало волну массового переселения крестьянства в Сибирь.
Процесс продолжился и в 1861 году, после отмены крепостного права: часть крестьян устремилось в города, а многие за тысячи километров от главной проблемы центральных губерний Российской империи - малоземелья, которая так и не была решена.
Это вызвало волну массового переселения крестьянства в Сибирь.
Процесс продолжился и в 1861 году, после отмены крепостного права: часть крестьян устремилось в города, а многие за тысячи километров от главной проблемы центральных губерний Российской империи - малоземелья, которая так и не была решена.
2.
В Сибири нехватки земли не было: бескрайние просторы, лес полный дичи, реки и озера, в которых было множество рыбы, все это способствовало росту материального благосостояния крестьянского сословия, в отличие от центральных губерний Российской империи.
Конечно, не все переселенцы крепко вставали на ноги, многие полностью разорялись и уходили в батраки к более успешных соседям, но главным ключом к успеху в Сибири был постоянный, в чем то даже каторжный, труд.
Конечно, не все переселенцы крепко вставали на ноги, многие полностью разорялись и уходили в батраки к более успешных соседям, но главным ключом к успеху в Сибири был постоянный, в чем то даже каторжный, труд.
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3.
И те крестьяне, кто работал не покладая рук, обустраивали крепкие хозяйства, которые можно смело именовать усадьбами.
Часть из них сейчас находится в музее деревянного зодчества под открытым небом "Тальцы" неподалеку от Иркутска.
Часть из них сейчас находится в музее деревянного зодчества под открытым небом "Тальцы" неподалеку от Иркутска.
5.
И представленные там экспонаты позволяют перенестись в прошлое и увидеть своими глазами, как жили крестьяне-середняки в Сибири более 100 лет назад.
8.
В крестьянской усадьбе помимо большого основного дома, было множество построек, где держали домашний скот, хранили инструменты, необходимые для ведения хозяйства.
11.
Сам дом делился на несколько просторных помещений, где могло жить несколько поколений крестьянской семьи.
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