Однажды я выпил пива

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3
Последние пару недель настойчиво хотелось портера.
В сортах пива я не разбираюсь. Но перед глазами назойливо маячило видение высокого запотевшего стакана. Внутри которого зияла жидкая чернота с шапкой пены кофейного оттенка.
За эти две недели я прошёл мимо, наверное, сотни баров, пабов и алкогольных магазинов. И ни разу мне хотелось остановиться. Внутренний голос шептал: «Это не то… Совсем, не то, что нужно… Тебе требуется нечто совершенно другое».
«Да в чём проблема?», - удивлялся я. «Уютный приглушённый свет, приятная музыка, деревянные столы. Что тебе ещё нужно, чтобы хлебнуть портера?». Но внутренний голос упрямо вёл меня дальше.
Вечер субботы выдался на удивление тёплым. Центр Петербурга был заполнен людьми. В светлых сумерках витала смесь из запахов кальянов, вейпов, духов, пота, еды, переполненных урн и холодной речной воды. Вокруг звучали обрывки иностранной речи, ругани, шуток, песен уличных музыкантов и смеха всех оттенков – от солнечно-радостного до визгливо-истеричного.
Я шёл, не торопясь и стараясь вобрать в себя как можно больше впечатлений. Слишком редко я бываю здесь вот так просто, без каких-то конкретных дел. Это было практически полное счастье. Но чего-то как будто не хватало. Какой-то важной мелочи.
За эти две недели я прошёл мимо, наверное, сотни баров, пабов и алкогольных магазинов. И ни разу мне хотелось остановиться. Внутренний голос шептал: «Это не то… Совсем, не то, что нужно… Тебе требуется нечто совершенно другое».
«Да в чём проблема?», - удивлялся я. «Уютный приглушённый свет, приятная музыка, деревянные столы. Что тебе ещё нужно, чтобы хлебнуть портера?». Но внутренний голос упрямо вёл меня дальше.
Вечер субботы выдался на удивление тёплым. Центр Петербурга был заполнен людьми. В светлых сумерках витала смесь из запахов кальянов, вейпов, духов, пота, еды, переполненных урн и холодной речной воды. Вокруг звучали обрывки иностранной речи, ругани, шуток, песен уличных музыкантов и смеха всех оттенков – от солнечно-радостного до визгливо-истеричного.
Я шёл, не торопясь и стараясь вобрать в себя как можно больше впечатлений. Слишком редко я бываю здесь вот так просто, без каких-то конкретных дел. Это было практически полное счастье. Но чего-то как будто не хватало. Какой-то важной мелочи.
Впереди уже виднелся Невский проспект, а по левую руку показался Казанский собор, когда внутренний голос скомандовал: «Стой!». Я резко остановился, повернул голову направо и уставился в подсвеченную неоном витрину. За стеклом выстроились пивные банки. Это выглядело мощным приветом из детства, в котором такие же батареи можно было увидеть на шкафах одноклассников. В те далёкие времена они были ещё не мусором, а предметом коллекционирования.
Повинуясь импульсу, я зашёл внутрь. Судя по интерьеру заведение открылось недавно. Оформлено оно было просто, в стиле минимализма. Никаких дубовых столов и стульев. Никакой стилизации под британские пабы. Просторное пустое помещение. Стойка была плотно оккупирована небольшим количеством людей. Судя по смеху и обрывкам разговоров – друзей бармена. Который, в свою очередь, вполне мог оказаться владельцем заведения.
Я нерешительно пристроился к незанятому концу стойки, и бармен моментально переключился на меня.
Повинуясь импульсу, я зашёл внутрь. Судя по интерьеру заведение открылось недавно. Оформлено оно было просто, в стиле минимализма. Никаких дубовых столов и стульев. Никакой стилизации под британские пабы. Просторное пустое помещение. Стойка была плотно оккупирована небольшим количеством людей. Судя по смеху и обрывкам разговоров – друзей бармена. Который, в свою очередь, вполне мог оказаться владельцем заведения.
Я нерешительно пристроился к незанятому концу стойки, и бармен моментально переключился на меня.
- Что для вас?
- А есть у вас тёмное пиво? – растерялся я.
- Конечно. - Кивнул бармен и принялся перечислять сорта, которые звучали для меня набором непонятных слов.
- Ээаааээ… - Завис я. И вдруг неожиданно решился озвучить запрос на языке своих ощущений: - Мне нужно что-то тёмное и холодное. Как ноябрьская ночь на Васильевском острове.
Бармен нахмурился.
- С привкусом дыма, - добавил я.
Бармен взял небольшую рюмку. Подошёл к одному из кранов, наполнил и поставил передо мной.
- Попробуйте это.
Я сделал осторожный глоток, от которого рюмка наполовину опустела. Сперва мне показалось, что я затянулся сигаретой, сделанной из копчёного мяса. Причём, коптили это мясо над горящим шинным заводом.
Я сделал ещё один маленький глоток.
- В целом, направление верное, - резюмировал я свои ощущения. – Но нужно меньше дыма и больше Васильевского острова.
Бармен снова нахмурился.
- Прошу прощения, что вмешиваюсь, - вдруг произнёс сидящий рядом бородач, - но судя по всему вы хотите что-то с послевкусием горелой ржаной корочки. Смесь горького со сладким?
- Пожалуй, да. – Кивнул я.
- Ему нужен лагер, - сообщил бородач бармену.
- Лагер? – Округлил глаза бармен.
- Ну да. Тёмный лагер. Что тебя тут удивляет?
- У меня нет на разлив тёмного лагера.
- Я думаю, что мужчине не принципиально. Баночное тоже хорошо пойдет. В холодильнике на второй полке сверху есть то, что нужно.
Бармен вышел из-за стойки, подошел к холодильнику и вернулся с запотевшей чёрной, с золотом, банкой.
- Будете баночное?
Банка выглядела таинственно и привлекательно. Я кивнул. Содержимое переместилось в высокий бокал, который мгновенно запотел.
Пиво было чёрным. Сверху была небольшая шапка пены кофейного оттенка. Я сделал большой глоток.
Вкус был именно такой, какой мерещился мне на кончике языка все последние две недели. Город вокруг обрёл четвёртое измерение. К запахам, звукам и видам добавился ещё и вкус.
- Угадал? – поинтересовался бородач. На лице бармена тоже наблюдался неподдельный интерес.
Я улыбнулся, кивнул и мы с моим внутренним голосом ответили одновременно:
- То, что нужно.
Всех с пятницей!
- А есть у вас тёмное пиво? – растерялся я.
- Конечно. - Кивнул бармен и принялся перечислять сорта, которые звучали для меня набором непонятных слов.
- Ээаааээ… - Завис я. И вдруг неожиданно решился озвучить запрос на языке своих ощущений: - Мне нужно что-то тёмное и холодное. Как ноябрьская ночь на Васильевском острове.
Бармен нахмурился.
- С привкусом дыма, - добавил я.
Бармен взял небольшую рюмку. Подошёл к одному из кранов, наполнил и поставил передо мной.
- Попробуйте это.
Я сделал осторожный глоток, от которого рюмка наполовину опустела. Сперва мне показалось, что я затянулся сигаретой, сделанной из копчёного мяса. Причём, коптили это мясо над горящим шинным заводом.
Я сделал ещё один маленький глоток.
- В целом, направление верное, - резюмировал я свои ощущения. – Но нужно меньше дыма и больше Васильевского острова.
Бармен снова нахмурился.
- Прошу прощения, что вмешиваюсь, - вдруг произнёс сидящий рядом бородач, - но судя по всему вы хотите что-то с послевкусием горелой ржаной корочки. Смесь горького со сладким?
- Пожалуй, да. – Кивнул я.
- Ему нужен лагер, - сообщил бородач бармену.
- Лагер? – Округлил глаза бармен.
- Ну да. Тёмный лагер. Что тебя тут удивляет?
- У меня нет на разлив тёмного лагера.
- Я думаю, что мужчине не принципиально. Баночное тоже хорошо пойдет. В холодильнике на второй полке сверху есть то, что нужно.
Бармен вышел из-за стойки, подошел к холодильнику и вернулся с запотевшей чёрной, с золотом, банкой.
- Будете баночное?
Банка выглядела таинственно и привлекательно. Я кивнул. Содержимое переместилось в высокий бокал, который мгновенно запотел.
Пиво было чёрным. Сверху была небольшая шапка пены кофейного оттенка. Я сделал большой глоток.
Вкус был именно такой, какой мерещился мне на кончике языка все последние две недели. Город вокруг обрёл четвёртое измерение. К запахам, звукам и видам добавился ещё и вкус.
- Угадал? – поинтересовался бородач. На лице бармена тоже наблюдался неподдельный интерес.
Я улыбнулся, кивнул и мы с моим внутренним голосом ответили одновременно:
- То, что нужно.
Всех с пятницей!
Авторский пост
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Лежак (Ležák) чешское пиво, изготовленное по особой технологии. Хмельной напиток варят из премиум-сортов хмеля и солода в течение восьми часов, а после выдерживают не менее месяца. В результате получается пиво с мягким вкусом и выраженной хмелевой горечью. (С)
Ясно.
Я бы сказал проще, темное пиво для холодного времени и чем холоднее, тем оно должно быть плотнее. От легкого Гиннеса в начале осени, до Имперского стаута в холодную зиму. И главное!!! Не слушать всяких городских лесорубов с их тягой к кончикам языков.
Единственный спецэффект прочувствовал после 7 пинты - ощущение лёгкого пищевого отравления и мерзкое ощущение с утра.
Smithwick's мне больше нравился, в меру тёмный, в меру крепкий и голова с утра не такая как от чёрного.
С тех пор прошло время... теперь я пью немецкое, тут в каждом городке своя пивоварня. Уже есть фавориты (Edelstoff), но и новый сорт не пропущу, пару-тройку бутылок всегда беру
Centennial, Simcoe, Citra, Mosaic, Galaxy (по сортам хмеля называются). Бывают в сочетании типа Симка-Мозаик ИПА. АПА тоже годится, но ИПА все ж лучше, ароматнее.