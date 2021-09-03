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Однажды я выпил пива

Однажды я выпил пива (3 фото)

Автор:
03 сентября 2021 13:25
Метки: всем   добра   пиво   пятница   
1284
3
Последние пару недель настойчиво хотелось портера.

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Метки: всем   добра   пиво   пятница   
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28  комментариев
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1k
Леонид 5 часов назад
У тёмного пива, есть один большой минус - это его крепость , 2 банки максимум, потом вкус теряется.
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1k
Атомный Крот 5 минут назад
О вкусах, конечно, не спорят, но чешский флековский лежак стоит поездки в Прагу.

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12k
Вася 54 минуты назад
лучшее пиво в мире
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54
Сергей Час назад
Чуть слюнями не подавился! нельзя же так! Имейте совесть
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93
Andrey Час назад
будь мужиком ,пей нормальное пиво !

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13k
alexis 2 часа назад
Кто любит горьковатое послевкусие, лежаки (Ležák) пейте, не пожалеете. В России точно есть Бернард, но наверняка есть и другие.
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93
Andrey alexis Час назад
вы мастер давать совет !
Ležák в некоторых странах переводят как "лагер" ,а в некоторх как "пиво"
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93
Andrey alexis 47 минут назад
Если ,я правильно помню то лежак с чесшкого переводится как лагер. Хотя могу и ошибаться
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3k
Максим 3 часа назад
Столько воды, что бы сказать, что бородач, в попытках познакомиться (? под музыку из замечательного к/ф Полицейская академия, момент входа в брутальный бар бородачей "Голубая устрица") советует темный лагер.
Ясно.
Я бы сказал проще, темное пиво для холодного времени и чем холоднее, тем оно должно быть плотнее. От легкого Гиннеса в начале осени, до Имперского стаута в холодную зиму. И главное!!! Не слушать всяких городских лесорубов с их тягой к кончикам языков.
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328
Максим 4 часа назад
Думаю, что он выпил Гинесс, без углекислоты...Он прекрасен!
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328
Максим Sam 2 часа назад
Гиннес это не тот сорт пива, который надо пить литрами. 2-3 кружечки, не больше и минимум закуски при этом, лучше порцию фисташек. Тогда его чувствуешь... и да в банке есть шарик , при открытии банки, выделяется азот, а углекислый газ отсутствует. Это слабогазированное пиво , тягучее, с отличным вкусом...имхо.
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8k
krivsan 4 часа назад
сон видимо рассказал??
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16k
Serg2001 4 часа назад
Кто не пробовал, рекомендую разливной Velvet. Очень своеобразное пиво. Подается в небольших стаканчиках, потому пить его надо сразу после разлива в первую минуту-две, пока пена не осела. Иначе вкус уже не тот.
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3k
Слава Андреев 4 часа назад
темное не мое. я люблю Ipa . как курить бросил. полюбил Ипу. рядом с даче маленький заводик, и при нем магазин. Прям наисвежайшее пивко. В жару. уххххххх
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11k
Bill 5 часов назад
Ты там поосторожнее в баре, где все посетители - друзья бармена. А сидящий рядом бородач заказывает тебе пиво. Со вкусом, которое мерещился тебе на кончике языка.
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5k
Борис Карабанов 5 часов назад
С послевкусием гречи.
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