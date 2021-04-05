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Просто и очень вкусно: польский пивной суп

Просто и очень вкусно: польский пивной суп (4 фото)

Автор:
05 апреля 2021 12:27
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: блюда из алкоголя   пивные супы   пиво   польская кухня   польские блюда   рецепты   супы   
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Польская кухня отличается от прочих двумя параметрами: простотой и обилием алкоголя. Пивной суп удачно объединяет в себе сразу оба пункта.

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Метки: блюда из алкоголя   пивные супы   пиво   польская кухня   польские блюда   рецепты   супы   
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