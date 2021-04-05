Просто и очень вкусно: польский пивной суп

Польская кухня отличается от прочих двумя параметрами: простотой и обилием алкоголя. Пивной суп удачно объединяет в себе сразу оба пункта.
Ингредиенты
Мука: 0,2 кг;
Пиво светлое: 1 л;
Яйца куриные: 3 шт.;
Масло сливочное: 20 г;
Жирная сметана (не ниже 20%): 250 г;
Соль по вкусу.
Приготовление
В широкую ёмкость всыпаем муку. Добавляем сметану. Желтки следует отделить от белков и добавить к полученной смеси. Далее растапливаем сливочное масло. Перемешиваем в бешеном ритме. После добавляем пиво. Ставим всё на огонь на 20 минут. Подавать горячим. Перед подачей в суп следует всыпать гренки и зелень.
Ингредиенты
Хлебный ржаной мякиш: 120 г;
Пиво светлое: 1 л;
Сахар: 2-3 ст.л.;
Сливочное масло: 1 ст.л.;
Тмин: 1 ч.л.;
Соль по вкусу.
Приготовление
В кастрюлю влейте пиво, добавьте мякиш и доведите до кипения. После уменьшите огонь, добавьте сахар, тмин, сливочное масло и соль. Помешивайте медленно до полного растворения сахара.
Дайте смеси чуть остыть. Измельчите суп блендером.
Ингредиенты
Рёбрышки копчёные свиные: 300 гр;
Пиво светлое: 1 л;
Лук: 2 средние луковицы;
Грибы: 200 гр;
Чёрный перец: 0,5 ч.л.;
Имбирь: 0,25 ч.л.;
Чеснок: 1 зубчик;
Картофель: 2 средние картофелины;
Вода: 600 мл;
Соль: 1 ч.л.
Приготовление
Самый сложный в приготовлении пивной суп. Сначала следует мелко порезать лук, грибы и чеснок. Перемешаем. Обжарим на сильном огне в течение 3 минут. В кастрюлю вольём воду и картошку, порезанную очень мелко. Доведём до кипения. После добавим в кастрюлю луково-грибную смесь. Оставим вариться на медленном огне на 25 минут. Часть воды выпарится. Измельчим блендером всё в кастрюле. Вольём в кастрюлю пиво, добавим копчёности, специи (перец и имбирь) и соль. Проварим в течение 15 минут. Суп готов.
Приятного аппетита!
Источник:
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