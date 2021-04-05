Просто и очень вкусно: польский пивной суп

Ингредиенты

Рёбрышки копчёные свиные: 300 гр;

Пиво светлое: 1 л;

Лук: 2 средние луковицы;

Грибы: 200 гр;

Чёрный перец: 0,5 ч.л.;

Имбирь: 0,25 ч.л.;

Чеснок: 1 зубчик;

Картофель: 2 средние картофелины;

Вода: 600 мл;

Соль: 1 ч.л.

Приготовление

Самый сложный в приготовлении пивной суп. Сначала следует мелко порезать лук, грибы и чеснок. Перемешаем. Обжарим на сильном огне в течение 3 минут. В кастрюлю вольём воду и картошку, порезанную очень мелко. Доведём до кипения. После добавим в кастрюлю луково-грибную смесь. Оставим вариться на медленном огне на 25 минут. Часть воды выпарится. Измельчим блендером всё в кастрюле. Вольём в кастрюлю пиво, добавим копчёности, специи (перец и имбирь) и соль. Проварим в течение 15 минут. Суп готов.

Приятного аппетита!