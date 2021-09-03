10 интересных фактов о фильме «Проект А»





Факт третий

Но на травме Чана страдания актёров не закончились. Д. Вэй, исполнивший роль главы пиратов, во время съёмок финальной битвы получил от С. Хуна, исполнившего роль Чёка, сильнейший удар палкой по хребту. Несмотря на травму, актёру удалось оправиться от удара и продолжить участие в съёмках.





Факт четвёртый

Интересно, что «Проект А» стал первым фильмом Чана, в котором он решил демонстрировать фрагменты запоротых дублей и забавных актёрских оговорок во время финальных титров.