10 интересных фактов о фильме «Проект А»

Фильм, рассказывающий историю борьбы сержанта Дракона и его друзей с рассвирепевшими пиратами, увидел свет в 1983 году.
Факт первый
«Проект А» стал первым фильмом, в котором Джеки Чан решил отойти от уже ставших привычными кунг-фу битв, сделав основной акцент на более правдоподобном улично-бытовом стиле драк.
Факт второй
Работая над запоминающейся сценой падения с башни, Джеки Чан решил пренебречь услугами дублёров и вызвался самостоятельно выполнить сложный трюк. Любовь Чана к каскадёрскому мастерству привела его к травме позвоночника, но, к счастью, травма оказалось не критичной, и актёр в скором времени смог вернуться в строй.
Факт третий
Но на травме Чана страдания актёров не закончились. Д. Вэй, исполнивший роль главы пиратов, во время съёмок финальной битвы получил от С. Хуна, исполнившего роль Чёка, сильнейший удар палкой по хребту. Несмотря на травму, актёру удалось оправиться от удара и продолжить участие в съёмках.
Факт четвёртый
Интересно, что «Проект А» стал первым фильмом Чана, в котором он решил демонстрировать фрагменты запоротых дублей и забавных актёрских оговорок во время финальных титров.
Факт пятый
Изначально картина должна была получить название «Пиратский патруль», но позже создатели отказались от этой идеи, сделав выбор в пользу «Проекта А».
Факт шестой
Готовясь к съёмкам «Команды», основной актёрский состав фильма обучался искусству правильного и грациозного солдатского марша.
Факт седьмой
Интересно, что «Проект А» буквально ввёл никому не известного Д. Трэхо в мир большого кино. В начале 80-х годов Трэхо предложили интересную подработку: озвучить одного из героев «Проекта» для западного кинопроката. Работая на звукозаписывающей студии, Трэхо обзавёлся несколькими киношными знакомствами, которые через несколько лет смогли обеспечить его первыми ролями в кино.
Факт восьмой
Съёмки картины заняли у создателей около двух лет.
Факт девятый
«Проект А» послужил мощным толчком для развития кино-карьеры молодого Джеки Чана. Помимо актёрских обязанностей, Джеки был ответственен за режиссуру, сценарий и продюсирование ленты. После выхода «Проекта» на азиатском кино-рынке вспыхнула волна популярности комедийных боевиков, а Джеки Чан перешёл из разряда рядовых актёров в серьёзного народного артиста с неплохими режиссёрскими способностями. Получив признание на родине, Чан нацелился на покорение западного рынка.
Факт десятый
На съёмках знаменательного фильма произошло ещё одно событие, сильно повлиявшее на последующее развитие кино-карьеры Джеки Чана: именно на площадке «Проекта А» была сформирована культовая каскадёрская группа Чана. Впоследствии участники труппы помогали Джеки в создании многих фильмов (речь идёт о каскадёрском ремесле, постановке трюков и боевых сцен).
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