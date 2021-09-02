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«Камера! Мотор! Начали!»

«Камера! Мотор! Начали!» (36 фото)

Автор:
02 сентября 2021 21:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   кино   люди   фотографии   
540
36
Фотографии со съемок известных советских фильмов.
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Метки: СССР   интересно   кино   люди   фотографии   
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3  комментария
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3k
Горожанин 2 часа назад
Культ кинопроизводства - пошло. Всего лишь массовое искусство и идолопоклонство тому, что ярко видно и понятно. Поклоняться, например, сталеварам, инженерам и учёным данного на порядок более сложного производства - на это у обывателя, поэтов и поэтесс общественного мейнстрима абстрактного мышления не хватает.
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17k
babuby 2 часа назад
Что заметил .... Если про остальных актёров часто вспоминают и тут, на фишках, и в остальных СМИ, то Алексей Петренко как будто и забыт. А меж тем актёр замечательный!
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