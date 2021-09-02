«Камера! Мотор! Начали!»

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Фотографии со съемок известных советских фильмов.
1.
Режиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова на съемках фильма «Одна семья». 1943 год. Автор: Евгений Халдей. Баку.
2.
Режиссер Григорий Александров и актриса Любовь Орлова на съемках фильма «Одна семья». 1943 год. Автор: Евгений Халдей. Баку.
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5.
Рабочий момент съемок фильма «Волга-Волга». Режиссер Григорий Александров (в центре) со съемочной группой. Январь 1937 года. Автор: Георгий Петрусов. Москва.
6.
На съемках фильма «Валерий Чкалов». Режиссер Михаил Калатозов, оператор Александр Гинцбург. 1940–1941 годы. Автор: Владислав Микоша. Ленинград.
7.
На съемках фильма «Валерий Чкалов». Михаил Геловани в гримерной. 1940–1941 годы. Автор: Владислав Микоша. Ленинград.
8.
На съемках фильма «Валерий Чкалов». Режиссер Михаил Калатозов заканчивает монтаж последних съемок. 1940–1941 годы. Автор: Владислав Микоша. Ленинград.
12.
Съемки фильма «Судьба человека». 1958 год. Автор: Виктор Руйкович.
«Судьба человека» – экранизация одноименного рассказа Михаила Шолохова 1959 года, режиссерский дебют Сергея Бондарчука. Картина собрала множество призов на фестивалях в СССР и за рубежом.
«Судьба человека» – экранизация одноименного рассказа Михаила Шолохова 1959 года, режиссерский дебют Сергея Бондарчука. Картина собрала множество призов на фестивалях в СССР и за рубежом.
13.
Сергей Урусевский и Михаил Калатозов на съемках фильма «Неотправленное письмо». 1959 год. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн.
14.
Татьяна Самойлова, Михаил Калатозов, Сергей Урусевский и члены съемочной группы на съемках фильма «Неотправленное письмо». 1959 год. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн.
15.
Иннокентий Смоктуновский на съемках фильма «Неотправленное письмо». 1959 год. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн.
16.
Рабочие моменты съемок фильма «Неотправленное письмо». 1959 год. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн. Москва.
17.
Татьяна Самойлова и Иннокентий Смоктуновский на съемках фильма «Неотправленное письмо». 1959 год. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн.
18.
Татьяна Самойлова и Иннокентий Смоктуновский на съемках фильма «Неотправленное письмо». 1959 год. Автор: Семен Мишин-Моргенштерн.
21.
Режиссер Андрей Тарковский на съемках фильма «Андрей Рублев». 1965 год. Автор: Евгений Умнов. Моск
22.
Актер Анатолий Солоницын и режиссер Андрей Тарковский на съемках фильма «Андрей Рублев». 1965 год. Автор: Евгений Умнов. Москва.
24.
Андрей Тарковский и Анатолий Солоницын. На съемках фильма «Сталкер». 1978 год. Автор: Григорий Верховский.
28.
Юрий Никулин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов на съемках фильма «Кавказская пленница». 1966 год. Автор: Олег Мерцедин.
29.
Марина Неелова на съемках фильма «С тобой и без тебя». 1973 год. Автор: Юозас Будрайтис. Калининская область.
30.
Актрисы Ия Саввина и Елена Коренева на съемках фильма «Романс о влюбленных». 1973 год. Автор: Евгений Умнов. Москва.
31.
Певец и композитор Александр Градский во время съемок фильма режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». 1973 год. Автор: Евгений Умнов. Москва.
32.
Актрисы Елена Соловей и Наталья Лебле на съемках фильма Рустама Хамдамова «Нечаянные радости». 1974 год. Автор: Александр Самойлов. Москва.
33.
Леонид Каневский на съемках телефильма «Следствие ведут знатоки». 1974 год. Авторы: Нина Свиридова, Дмитрий Воздвиженский. Москва.
34.
Актеры Евгений Леонов и Лембит Ульфсак на съемочной площадке фильма «Легенда о Тиле». 1976 год. Автор: Юозас Будрайтис. Рига.
35.
Актрисы Вера Глаголева и Алла Майкова на съемочной площадке фильма «Враги». 1977 год. Автор: Юозас Будрайтис. Сочи.
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Метки: СССР интересно кино люди фотографии
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