Когда не любишь своих соседей

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Пользователь Google Maps заметил послание разгневанного соседа, выгравированное на лужайке.
На снимке экрана, сделанного на ресурсе с картами, показано слово «bitch», написанное заглавными буквами в траве за домом в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. При этом также на кадре хорошо просматривается стрелка, чётко указывающая на соседнюю постройку. Учитывая содержание данного своеобразного произведения современного искусства, можно сделать вывод, что кто-то был явно недоволен своими соседями (или соседкой, если целиком и полностью основываться на переводе сего незамысловатого послания).
«Я не думаю, что соседи очень хорошо ладят», — подписал свой пост зоркий пользователь Reddit.
«Я не думаю, что соседи очень хорошо ладят», — подписал свой пост зоркий пользователь Reddit.
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