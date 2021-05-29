Когда не любишь своих соседей

На снимке экрана, сделанного на ресурсе с картами, показано слово «bitch», написанное заглавными буквами в траве за домом в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. При этом также на кадре хорошо просматривается стрелка, чётко указывающая на соседнюю постройку. Учитывая содержание данного своеобразного произведения современного искусства, можно сделать вывод, что кто-то был явно недоволен своими соседями (или соседкой, если целиком и полностью основываться на переводе сего незамысловатого послания).



«Я не думаю, что соседи очень хорошо ладят», — подписал свой пост зоркий пользователь Reddit.