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Когда не любишь своих соседей

Когда не любишь своих соседей (2 фото)

Автор:
29 мая 2021 09:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: в мире   истории   люди   послание   соседи   фото   
567
2
Пользователь Google Maps заметил послание разгневанного соседа, выгравированное на лужайке.

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Метки: в мире   истории   люди   послание   соседи   фото   
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Frank Borman 2 часа назад
А вот жест соседа на стене его дома. Все четко и ясно.
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