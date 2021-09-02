Петров стал продюсером, а Васечкин – главным хореографом страны: юные актеры фильма 37 лет спустя

Окончив школу, Дмитрий, вдохновившись примером отца – актера театра – хотел также связать свою жизнь со сценой, однако подал документы сразу на две специальности: актерскую и экономическую. Как впоследствии вспоминал Дмитрий Барков, на экономику он прошел сразу, а вот на актерском отделении его ждал еще один экзамен. Парень не стал искушать судьбу и выбрал стезю экономиста.

После окончания вуза он занимался продюсерской деятельностью, организовал концерты и даже работал финансовым консультантом на бирже. Однако с мечтой о кино Дмитрий не распрощался. Еще в студенческие годы он дружил с Михаилом Трухиным и Михаилом Пореченковым, которые впоследствии приглашали его на эпизодические роли в кино. Так Дмитрий попал в российские сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». Но несмотря на то, что в копилке Баркова более 15 ролей в кино, актером себя он не считает.

Петя Васечкин / Егор Дружинин