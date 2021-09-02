Петров стал продюсером, а Васечкин – главным хореографом страны: юные актеры фильма 37 лет спустя

В 1984 году у советских детей появились новые герои – закадычные друзья Петров и Васечкин, которые готовы были в любую минуту сорваться в самые неожиданные приключения. Продолжение «Приключений Петрова и Васечкина», рассказывающее о каникулах друзей, закрепило славу юных актеров, однако несмотря на успех почти никто из ребят не связал свою жизнь с кино.
Мальчишек на главные роли искали довольно долго, однако режиссера не устраивали кандидаты, о чем он и посетовал своему другу Владу Дружинину, который предложил попробовать своего сына. Юный Егор пришел на кастинг не один, а с другом, что очень понравилось режиссеру, ведь, если актеры дружит в реальной жизни, им будет проще сыграть закадычных друзей и на экране. Так и получилось. В искреннюю дружбу мальчишек поверила вся страна, а за веселыми приключениями Петрова и Васечкина наблюдали миллионы советских детей.
Вася Петров / Дмитрий Барков
Окончив школу, Дмитрий, вдохновившись примером отца – актера театра – хотел также связать свою жизнь со сценой, однако подал документы сразу на две специальности: актерскую и экономическую. Как впоследствии вспоминал Дмитрий Барков, на экономику он прошел сразу, а вот на актерском отделении его ждал еще один экзамен. Парень не стал искушать судьбу и выбрал стезю экономиста.
После окончания вуза он занимался продюсерской деятельностью, организовал концерты и даже работал финансовым консультантом на бирже. Однако с мечтой о кино Дмитрий не распрощался. Еще в студенческие годы он дружил с Михаилом Трухиным и Михаилом Пореченковым, которые впоследствии приглашали его на эпизодические роли в кино. Так Дмитрий попал в российские сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». Но несмотря на то, что в копилке Баркова более 15 ролей в кино, актером себя он не считает.
Петя Васечкин / Егор Дружинин
Как и его друг, Егор окончил ЛГИТМиК и даже какое-то время работал в ТЮЗе. Однако в 22 года решил круто изменить свою жизнь, отправившись в Америку. Дружинин грезил славой танцора и ради мечты был готов на многое. Он соглашался на любую работу. Успел побывать официантом, грузчиком и мойщиком машин, пока осваивал азы современной хореографии. Его усилия не прошли даром. И по возвращении домой Егор стал одним из самых известных хореографов. Именно он ставил танцевальные номера звездам российской эстрады: Филиппу Киркорову, Валерии, Анжелике Варум.
Когда же началась эра реалити-шоу, известность Егора преодолела рамки профессионального сообщества. Дружинин был одним из хореографов на проекте «Фабрика звезд», но вся страна узнала о нем благодаря шоу «Танцы».
Несмотря на насыщенную хореографическую деятельность, Егор окончательно не завязал с кино. В его фильмографии есть несколько ролей в современных фильмах, однако актерство он воспринимает как хобби.
Маша Старцева / Инга Ильм
Инга попала в популярный детский фильм и влюбила в себя всех советских мальчишек благодаря Дмитрию Баркову и Егору Дружинину, которые к тому времени уже были утверждены на главные роли. Режиссер доверил им выбрать Машу из многочисленных претенденток. Надо отдать должное, у ребят прекрасный вкус, ведь они выбрали самую красивую девочку.
После школы Инга окончила Школу-студию МХАТ и планировала связать жизнь со сценой, но неожиданно, как и Егор, сорвалась в Америку. В США Инга окончила актерскую школу Ли Страсберга в Нью-Йорке, однако надолго за океаном не задержалась. Впоследствии актриса не раз рассказывала в интервью, что главным камнем преткновения стала чужая ментальность. Инга сетовала, что в отличие от наших соотечественников американцы чересчур прагматичны и стремятся распланировать жизнь на десятилетия вперед, а в таком жестком планировании просто нет места вдохновению и неожиданным импульсивным порывам.
Вернувшись на родину, Инга связала жизнь с телевидением. На протяжении десятилетия на разных каналах выходили ее проекты: «Горячая десятка», «Другая жизнь», «Открытый проект».
Однако по-настоящему актриса нашла себя в научной деятельности. В 2008 году она поступила в МГУ и стала специалистом в области истории искусств.
Генка Скворцов / Андрей Каневский
Андрей, сыгравший в фильме смешного рыжего паренька, после школы не стал связывать жизнь с кино. Он окончил Одесский медицинский университет, женился и с семьей эмигрировал в Израиль. Мужчина стал многодетным отцом и воспитывает пятерых детей. Работает Андрей медбратом в реанимационном отделении больницы города Хайфа.
Антон / Борис Яновский
После окончания школы Борис поступил на сценарный факультет ВГИКа. Он участвовал в съемках клипов для эстрадных звезд, работал режиссером на телевидении и написал сценарии к таким сериалам как «Александровский сад» и «Час Волкова». В 2015 году он стал генеральным продюсером телеканала «Звезда».
Гусь / Александр Варакин
А вот судьба актера, сыгравшего запоминающуюся роль белобрысого хулигана в «Каникулах Петрова и Васечкина», сложилась трагически. Кроме упомянутого фильма Александр снялся еще в трех картинах и детском киножурнале «Ералаш». К сожалению, роль в «Каникулах» стала последней для талантливого парня. Лихие 90-е увели его по кривой дорожке. Парень связался с криминальным миром, что привело его к гибели в 2002 году. По распространенной версии, причиной преждевременного ухода стали пагубные пристрастия актера.
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