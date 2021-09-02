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Тест по политической географии стран Западного полушария

Тест по политической географии стран Западного полушария

Автор:
02 сентября 2021 11:31
Сообщество : Факты
Метки: Западное полушарие   Тесты   страноведение   страны   тест   тесты по географии   
1901
1
10 вопросов, посвящённых границам государств, столицам, а также отличительным особенностям стран.
Столицей какого государства является город Кито?
Столицей какого государства является город Кито?
Эквадор
Перу
Боливия
Колумбия

Источник:

Это государство имеет выход к мировому океану. Какое?
Это государство имеет выход к мировому океану. Какое?
Боливия
Парагвай
Уругвай

Источник:

Какое государство имеет сухопутные границы с Белизом и Гватемалой?
Какое государство имеет сухопутные границы с Белизом и Гватемалой?
Мексика
Сальвадор
Никарагуа
Гондурас

Источник:

У это государство в Южной Америке нидерландский язык имеет статус государственного
У это государство в Южной Америке нидерландский язык имеет статус государственного
Суринам
Уругвай
Бразилия
Бразилия

Источник:

Обратим свой взор на государства Карибского бассейна. У какого государства столицей является города Порт-о-Пренс?
Обратим свой взор на государства Карибского бассейна. У какого государства столицей является города Порт-о-Пренс?
Гаити
Доминиканская Республика
Ямайка

Источник:

Самым крупным по площади государством в Западном полушарии является...
Самым крупным по площади государством в Западном полушарии является...
США
Мексика
Бразилия
Канада

Источник:

Назовите государство, расположенное между Панамой и Никарагуа
Назовите государство, расположенное между Панамой и Никарагуа
Коста-Рика
Гондурас
Сальвадор
Белиз

Источник:

Столицей какого государства является город Тегусигальпа?
Столицей какого государства является город Тегусигальпа?
Гондурас
Белиз
Сальвадор
Венесуэла

Источник:

Сколько стран расположено на острове Гаити?
Сколько стран расположено на острове Гаити?
1
2
3
4

Источник:

Назовите португалоязычную страну в Латинской Америке
Назовите португалоязычную страну в Латинской Америке
Бразилия
Аргентина
Уругвай
Гайана

Источник:


Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.

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Метки: Западное полушарие   Тесты   страноведение   страны   тест   тесты по географии   
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6  комментариев
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36k
jonnyD 58 минут назад
У Никифоридиса Гондурас зачесался ?
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Pravednik84 8 минут назад
Реально знал 4 ответа, один думал что знаю, но ошибся, всё остальное тыкал наугад и ни разу не попал))))
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67k
Пётровыч 17 минут назад
Как называется озеро, на берегу которого находится город Бужумбура в Бурунди.

1. Танганьика.
2. Санганьика.
3. Кунгулокома.
4. Иконгакейсела.
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863
Александр 21 минуту назад
раз такая песня, даешь тест по государствам Океании. не понравился мне тест, Гондураса в нем много)
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