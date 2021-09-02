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10 вопросов, посвящённых границам государств, столицам, а также отличительным особенностям стран.
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 10, осталось 10 вопросов.
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