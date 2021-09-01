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Звезды, которым сложно смотреть в глаза

Звезды, которым сложно смотреть в глаза (9 фото)

Автор:
01 сентября 2021 17:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   внешность   звезды   знаменитости   люди   слава   шоу бизнес   
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Наступила осень и, по-моему, самое время согреваться фотографиями знаменитостей, которые умеют и любят носить декольте.
Кто-то предпочитает большую грудь, кто-то поменьше, но самое главное, что на каждую найдется тот, кто будет от нее в восторге.

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Метки: актрисы   внешность   звезды   знаменитости   люди   слава   шоу бизнес   
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onebibis 2 часа назад
Как Водонаева попала в категорию звёзд? Оскара получила недавно? Или я что-то пропустил?
Сиськи правда на фотке что надо
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10k
Василенко Татьяна Полчаса назад
К сведению автора (как я поняла, возраста пубертата) - поверьте, иногда умные, красивые глаза важнее сисек, вываливающихся из ниточек купальника...
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12k
Erorist 58 минут назад
К счастью, дни, когда я был рабом гормонов, закончились и я теперь смотрю не только в глаза, но и на всё остальное, а не пялюсь на сиськи/писки/попки. И словно пелена с глаз спала... увидел женщин в свете рампы... Ненавидеть не стал, но уж точно розовые очки не только разбились, а просто в пыль превратились.
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11k
Хью́берт 2 часа назад
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5k
TirAn 2 часа назад
коровы
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