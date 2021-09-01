Звезды, которым сложно смотреть в глаза

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Наступила осень и, по-моему, самое время согреваться фотографиями знаменитостей, которые умеют и любят носить декольте.
Эти девушки не стесняются подчеркнуть свои достоинства, что приводит в восторг миллионы поклонников, особенно тех, кому нравится большая грудь.
Белла Торн
Самый минималистичный лиф, который можно себе представить. Белла отлично знает, что именно зайдет в Инстаграм: обычные ее фото набирают около полумиллиона сердечек, а это собрало более полутора.
Анна Седокова
Ну что ж, такой коротенький лонгслив, да еще и с таким декольте.. Выглядит вполне себе сексуально.
Скарлетт Йоханссон
Обладательница внушительного пятого размера не любит его скрывать, потому что ну а зачем?
Алёна Водонаева
Девушка всегда была достаточно провокационной, но тут создается впечатление, что грудь вот-вот покинет пределы купальника.
Ким Кардашьян
В 2019 году на Met Gala Ким пришла в платье, которое, казалось, вот-вот треснет по швам. А эффект пуш-апа ей придал ее же собственный тейп, который она придумала и очень даже успешно запустила в продажу.
Бейонсе
Много лет девушка остается популярной певицей, не теряя при этом своей сексуальности. Она не стесняется надевать откровенные наряды, где ее бюст выглядит на миллион.
Сальма Хайек
У голливудской звезды всегда были выразительные формы и даже сейчас Сальма не сильно ограничивает себя в выборе нарядов. Многие девушки комплексуют по поводу пышной груди, но актриса наоборот любит его подчеркивать.
Кто-то предпочитает большую грудь, кто-то поменьше, но самое главное, что на каждую найдется тот, кто будет от нее в восторге.
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