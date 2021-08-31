Фотографии из 60-х, на которых запечатлены наши любимые советские актеры

638
20
Подборка снимков на которых запечатлены знаменитые актеры театра и кино.
×
9.
Рина Зелёная. Всемирный конгресс женщин в Москве. Неизвестный автор, 24 - 29 июня 1963 года, г. Москва, МАММ/МДФ.
16.
Олег Ефремов, Галина Волчек на репетиции в театре. Неизвестный автор, 1960 - 1963 год, г. Москва, театр «Современник».
Источник:
Еще крутые истории!
- Леопард укусил модель за голову и лицо на фотосессии
- Как попасть в самый закрытый и самый элитный секс-клуб SNCTM
- 20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку
- На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
Метки: СССР актёры история кино фотографии
40
Понравилось40
Новости партнёров