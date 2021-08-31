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Фотографии из 60-х, на которых запечатлены наши любимые советские актеры

Фотографии из 60-х, на которых запечатлены наши любимые советские актеры (20 фото)

Автор:
31 августа 2021 21:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актёры   история   кино   фотографии   
638
20
Подборка снимков на которых запечатлены знаменитые актеры театра и кино.
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Метки: СССР   актёры   история   кино   фотографии   
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5  комментариев
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5k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
Сегодня хоть без посмертных рамок. Спасибо.
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55k
Vlad 2 часа назад
Надеюсь, не родственник?

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6k
Matthew Hopkins 4 часа назад
Филиппов как будто показывает кому-то "мы проигрываем 0:1"
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12k
Юрий Николаевич 6 часов назад
В отроческие годы бы влюблен в Болотову.
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