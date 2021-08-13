Популярный комик Роуэн Аткинсон снимается в новом сериале

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В этом году выйдет новый комедийный сериал от стримингового сервиса Netflix. Он называется "Человек против пчелы" и название говорит само за себя: речь пойдет о герое (его играет Аткинсон), который на протяжении десяти коротких серий борется с пчелой, поселившейся в его роскошном особняке.
В Сети появились фотографии со съемочной площадки в Эйлсбери, графство Бакингемшир. Роуэн Аткинсон предстает здесь не в привычном всем зрителям образе мистера Бина (твидовый костюмчик, узкий галстук, короткая стрижка), а в серых джинсах, клетчатой рубашке и с прической средней длины (это парик для съемок).
Мистер Бин был чудаком, который постоянно попадал в дурацкие ситуации. Кем будет новый герой, "борец с насекомыми"?
В проекте десять эпизодов, каждый по десять минут, в течение которых будут разворачиваться военные действия человека против пчелы. Кто выйдет победителем из этой схватки и какой ущерб дому будет нанесен в процессе - скоро узнаем!
Новый сериал был создан совместно Роуэном и Уиллом Дэвисом - ранее они работали над франшизой фильма "Джонни Инглиш", в которой Роуэн Аткинсон играл главного персонажа.
Роуэн Аткинсон закрепил за собой статус одного из лучших британских комиков, сыграв мистера Бина в 1990–2007 годах. Он также озвучивает персонажа для анимационного спин-оффа.
И, говорят, мистер Бин может вернуться: соавтор сериала Ричард Кертис работает над новой версией комедийного хита. По этой версии забавный недотепа Бин, которого зрители привыкли видеть на экране, станет более сварливым в старости.
Роуэн Аткинсон не раз говорил, что роль Бина - слишком утомительна и несет с собой слишком большую ответственность
"Мне не очень нравится играть его. Не нравится тяжесть ответственности. Я считаю это стрессом и утомительным делом, и я с нетерпением жду, когда все это закончится", - говорит актер. Сейчас разрабатывается анимационный фильм про мистера Бина, и Аткинсон занят в озвучке.
Неподражаемый мистер Бин. Вы хотели бы увидеть, каким он стал в старости?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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