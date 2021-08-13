FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5235 постов • 1096 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Популярный комик Роуэн Аткинсон снимается в новом сериале

Популярный комик Роуэн Аткинсон снимается в новом сериале (8 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 16:23
Сообщество : Кино
Метки: ynews   комедийный сериал   комик   новый персонаж   роуэн аткинсон   со съемок   фото со съемок фильмов   
136
8
1
В этом году выйдет новый комедийный сериал от стримингового сервиса Netflix. Он называется "Человек против пчелы" и название говорит само за себя: речь пойдет о герое (его играет Аткинсон), который на протяжении десяти коротких серий борется с пчелой, поселившейся в его роскошном особняке.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: ynews   комедийный сериал   комик   новый персонаж   роуэн аткинсон   со съемок   фото со съемок фильмов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−48
Thomsen Полчаса назад
Мне его Мегрэ понравился. Неожиданное амплуа, с которым он прекрасно справился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 38 минут назад
К старости мистер Бин сильно помудрел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Viktor 48 минут назад
Да, постарел Бин, постарел. А сюжет канешн - огонь, да ещё десять серий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Есть такая работа - мусор разгребать Есть такая работа - мусор разгребать Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты Президент США забыл, где находится Белый дом, и зашел в кусты На Камчатке в Курильское озеро упал вертолет с туристами. Выживший пассажир рассказал о случившемся На Камчатке в Курильское озеро упал вертолет с туристами. Выживший пассажир рассказал о случившемся Сериал "Маленькая Британия" удалили из стриминговых сервисов из-за обвинений в расизме Сериал "Маленькая Британия" удалили из стриминговых сервисов из-за обвинений в расизме В Греции продолжают бушевать лесные пожары: фото и видео с места событий В Греции продолжают бушевать лесные пожары: фото и видео с места событий Компания Xiaomi запускает на рынок дешевого робота-пса Компания Xiaomi запускает на рынок дешевого робота-пса
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

554518



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Российский телеведущий опростоволосился, задав инженеру ЦАГИ вопрос о сверхзвуковом самолете
0
198
Российский телеведущий опростоволосился, задав инженеру ЦАГИ вопрос о сверхзвуковом...
30 человек, которые воссоздали фотографии из своего прошлого и сделали это на отлично
0
54
30 человек, которые воссоздали фотографии из своего прошлого и сделали это на отлично
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Little Big сняли клип про усатых женщин с победительницей «Евровидения-2018»
1
28
Little Big сняли клип про усатых женщин с победительницей «Евровидения-2018»
RDS GP 4 Этап
0
0
RDS GP 4 Этап
Есть такая работа - мусор разгребать
Есть такая работа - мусор разгребать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#ynews#картинки#автомобили#сша#фильм#полиция#дети
#интересно#факты#кино#дтп#прикол#новости#авто аварии#Украина#комментарии#интернет
#Юмор#Россия#животные#подборка#аварии#СССР#автомир#фотографии#приколы#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться