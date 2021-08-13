Популярный комик Роуэн Аткинсон снимается в новом сериале

"Мне не очень нравится играть его. Не нравится тяжесть ответственности. Я считаю это стрессом и утомительным делом, и я с нетерпением жду, когда все это закончится", - говорит актер. Сейчас разрабатывается анимационный фильм про мистера Бина, и Аткинсон занят в озвучке.