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На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной

На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной (6 фото)

Автор:
30 августа 2021 12:20
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   до и после   ежики   животные   истории   истории спасения   история спасения   фото   
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Рабочие на строительной площадке случайно обнаружили игольчатый комочек, который упал в траншею и еле передвигался по ней. Сначала они не могли определить, что за животное перед ними - ведь оно сплошь было покрыто глиной.

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Метки: дикая природа   до и после   ежики   животные   истории   истории спасения   история спасения   фото   
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5  комментариев
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28k
Антон 48 минут назад
Ёжики прикольные, только бешенство переносят.
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Пётровыч 8 минут назад
Осталось только пройти курс уколов от бешенства.
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Егор 24 минуты назад
Ссылка coub.com
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13k
alexis 43 минуты назад
Да, еду надо мыть.
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