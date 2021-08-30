На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной

Им потребовалось больше 1,5 часов, чтобы отмыть ежиху от глины. Она была очень напугана и дрожала от холода и страха, но наконец, она была в безопасности. Ежиха останется в центре спасения, пока полностью не восстановится. Затем ее вернут обратно в дикую природу. Сотрудники центра вернут ежиху недалеко от места, где ее нашли, так как для ежей очень важно находиться на одной и той же территории.