На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной

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Рабочие на строительной площадке случайно обнаружили игольчатый комочек, который упал в траншею и еле передвигался по ней. Сначала они не могли определить, что за животное перед ними - ведь оно сплошь было покрыто глиной.
Этого ежа нашли в городке Сент-Олбанс, Англия. Бедняга упал в траншею на строительной площадке, и полностью покрылся глиной - так, что ему было трудно передвигаться. Строители случайно обнаружили животное спустя несколько дней после падения. Хотя траншея была накрыта доской, еж, видимо, упал через небольшое отверстие. Сначала они не могли понять, что за существо перед ними, но подняв его, разглядели ежовые иголочки.
Рабочие сразу вызвали спасателей. Команда из центра спасения London Colney Hedgehog Rescue приехала и забрала пострадавшего ежа. Позже они определили, что это самка, и дали ей кличку Клейла (Clayla, от слова clay - глина). Перед спасателями стояла сложная задача, ведь ежиха была полностью покрыта глиной и грязью, а спасать ее надо было срочно.
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Им потребовалось больше 1,5 часов, чтобы отмыть ежиху от глины. Она была очень напугана и дрожала от холода и страха, но наконец, она была в безопасности. Ежиха останется в центре спасения, пока полностью не восстановится. Затем ее вернут обратно в дикую природу. Сотрудники центра вернут ежиху недалеко от места, где ее нашли, так как для ежей очень важно находиться на одной и той же территории.
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