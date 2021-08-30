"А как тебя мама в школу будила?": саратовский солдат Денислям не смог назвать время, глядя на часы

Военнослужащий по имени Денислям не смог определить время, глядя на обычные механические часы. Старший товарищ по службе пытается выяснить, как же он жил раньше без этих элементарных знаний. Оказывается, что в школу юношу будила мама, а для того, чтобы узнать время, достаточно телефона.