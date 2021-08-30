"А как тебя мама в школу будила?": саратовский солдат Денислям не смог назвать время, глядя на часы

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Часы со стрелками многих молодых людей вгоняют в ступор. Этот девайс для парней и девушек, отлично разбирающихся в электронных гаджетах, остается непонятной древней штуковиной. В современной жизни они привыкли узнавать время совсем иначе и начинают пасовать в отсутствие смартфона.
Военнослужащий по имени Денислям не смог определить время, глядя на обычные механические часы. Старший товарищ по службе пытается выяснить, как же он жил раньше без этих элементарных знаний. Оказывается, что в школу юношу будила мама, а для того, чтобы узнать время, достаточно телефона.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
А как считаете вы, уважаемые фишкяне, нужно ли учить ребенка узнавать время по механическим часам?
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Или тока липучки ?
Думаю и по солнечным тоже. Так хоть сам сможет определить в какой стороне Мекка.
Если бы ему песочные часы показать ,вообще бы с ума сошел.
Но давайте же не будем чучмека обсмеивать! А потом мы не будем удивляться, почему такие тупорылые повсюду: в ГАИ, в полиции...
Я живу в Эстонии, рос по советской программе. Ни в коем случае не жалуюсь. Но про часы в школе не помню. Скорее всего про использование часов, также, как и про завязывание шнурков, также как и произношение основных слов и их написание мне объясняли дома РОДИТЕЛИ.
И я уверен, что у моего сына в школе не будет урока, на котором будет объясняться, как работают механические часы.
Что это значит?
Это значит, что в первую очередь задача родителя- подготовить ребёнка к будущему и объяснить, научить основам выживания и так далее. Лично в моей программе обучения, разумеется будут такие часы =)
Но вы тут многие гоните на систему образования, или на поколение молодёжи....
Забывая добавить, что эта молодёжь, которая выросла сейчас 20и летними, была рождена теми, кому сейчас примерно 40 лет. Это дети Союза. А они были рождены теми, кому сейчас примерно 60 лет. Это тоже дети Союза.
В социальной системе образования СССР почему- то я не сомневаюсь (серьёзно).
А вот в том, как в каждой семье лично воспитывали детей- весьма.
Вот и результат налицо.
Если родителям по№уй на ребёнка, вряд ли государство сможет справиться лучше.
Очень понравился коммент о том, что можно было и научить чувака. Думаю, точно научится уже завтра время определять) пара минут позора и пара извилин знания.=)
Уверена в этом на все 100500%
А вот почему они это в перый раз видят - это вопрос к родителям и учителям.
Купил прапорщик электронные часы. Идет он с ними по городу как тут бабулька его останавливает и спрашивает:
-Сынок, не подскажешь который час?
Прапор смотрит на свои новые часы и говорит:
Восемнадцать разделить на пятнадцать. А сколько это - сама решай...
Рассказывали про солнечные, песочные, водяные, как работают маятниковые с гирей.
А в России школы ещё остались?
Обратись Министерство просвещения РФ, может там чего посоветуют.