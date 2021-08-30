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"А как тебя мама в школу будила?": саратовский солдат Денислям не смог назвать время, глядя на часы

"А как тебя мама в школу будила?": саратовский солдат Денислям не смог назвать время, глядя на часы (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 августа 2021 07:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Время   армия   видео   военнослужащий   механические часы   солдат   
3380
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Часы со стрелками многих молодых людей вгоняют в ступор. Этот девайс для парней и девушек, отлично разбирающихся в электронных гаджетах, остается непонятной древней штуковиной. В современной жизни они привыкли узнавать время совсем иначе и начинают пасовать в отсутствие смартфона.

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Метки: Время   армия   видео   военнослужащий   механические часы   солдат   
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Сергей Викторович Час назад
Ну и не умеет человек определять время по стрелкам, и что теперь??? Ну так научи его. Вместо этого надо, пользуясь своим положением, унизить человека, снять на видео и выложить в интернет - герой!!! При этом свое лицо не показывает.
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8k
Ntvl 8 минут назад
ситуация простая: часы остановились, дневальные это п.р.о.и.б.а.л.и. Сержант захотел напинать за то, что часы не правильно показывают, а потом вот эта ситуация. Походу парень выучит и механические, и солнечные, и водяные, и песочные теперь
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14k
Вася Александрович 8 минут назад
Мама его учила так: солнце встаёт - ты уже на работе, солнце заходит - ты ещё на работе.
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2k
владимир 11 минут назад
А это плоды системы образования. Катастрофическое снижение качества массового образования. Да есть школы где преподают гораздо лучше чем в советское время. Но они элитные. А массовые штампуют вот такой продукт. Поскольку для изменившейся экономики широкое образование избыточно.
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9k
Alexander 14 минут назад
Девственность такого мозга трогать не стоит, дабы не повредить свой...
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4k
Shtoppi 14 минут назад
<<А как считаете вы, уважаемые фишкяне, нужно ли учить ребенка узнавать время по механическим часам?>>
Думаю и по солнечным тоже. Так хоть сам сможет определить в какой стороне Мекка.
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2
Роман 19 минут назад
раньше учили и по солнцу время определять , теперь не могут даже по часам.
Если бы ему песочные часы показать ,вообще бы с ума сошел.
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1
Циля Шниперсон 19 минут назад
Это проходят дети классе во втором.
Но давайте же не будем чучмека обсмеивать! А потом мы не будем удивляться, почему такие тупорылые повсюду: в ГАИ, в полиции...
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3k
Brataxe 22 минуты назад
Счастливое современное поколение. А вот так война или катаклизм и телефон не от чего зарядить будет. Пропадут же совсем.
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6k
Артур 24 минуты назад
Вынужден написать мнение (после прочтения комментариев).
Я живу в Эстонии, рос по советской программе. Ни в коем случае не жалуюсь. Но про часы в школе не помню. Скорее всего про использование часов, также, как и про завязывание шнурков, также как и произношение основных слов и их написание мне объясняли дома РОДИТЕЛИ.
И я уверен, что у моего сына в школе не будет урока, на котором будет объясняться, как работают механические часы.
Что это значит?
Это значит, что в первую очередь задача родителя- подготовить ребёнка к будущему и объяснить, научить основам выживания и так далее. Лично в моей программе обучения, разумеется будут такие часы =)
Но вы тут многие гоните на систему образования, или на поколение молодёжи....
Забывая добавить, что эта молодёжь, которая выросла сейчас 20и летними, была рождена теми, кому сейчас примерно 40 лет. Это дети Союза. А они были рождены теми, кому сейчас примерно 60 лет. Это тоже дети Союза.
В социальной системе образования СССР почему- то я не сомневаюсь (серьёзно).
А вот в том, как в каждой семье лично воспитывали детей- весьма.
Вот и результат налицо.
Если родителям по№уй на ребёнка, вряд ли государство сможет справиться лучше.

Очень понравился коммент о том, что можно было и научить чувака. Думаю, точно научится уже завтра время определять) пара минут позора и пара извилин знания.=)
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1
Циля Шниперсон Артур 16 минут назад
Учебник математики, второй класс.
Уверена в этом на все 100500%
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13
Nane First NameLast Полчаса назад
Глупо смеяться над молодёжью, которая не понимает стрелочных часов или дискового телефона. Может, они их в первый раз видят.

А вот почему они это в перый раз видят - это вопрос к родителям и учителям.
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253
В. Л. Полчаса назад
егэшное чмо
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29k
ACU900 Полчаса назад
Раньше наоборот было. Электронные часы были в диковинку и вводили некоторых невежд в ступор. Ну как в том старом анекдоте:
Купил прапорщик электронные часы. Идет он с ними по городу как тут бабулька его останавливает и спрашивает:
-Сынок, не подскажешь который час?
Прапор смотрит на свои новые часы и говорит:
Восемнадцать разделить на пятнадцать. А сколько это - сама решай...
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53
Михайло Потапыч Полчаса назад
Они потом ещё хотят, чтобы парни туда рвались.
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394
Олег 37 минут назад
Это вообще как)))))). Это же вилы полные. В его взгляде играет полная непонятка, он ведь реально не знает. ОХРЕНЕТЬ!!!
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115
Алёха 37 минут назад
а телефон дисковый?))) вообще бы в ступор ввел)))
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1k
DrKlizmi 42 минуты назад
Товарищи офицеры! Построение возле штаба в 10 часов. Для тех,у кого часы электронные- в тысячу!
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1k
Пихайло 52 минуты назад
6:21 у него и полвторого на часах в казарме. Какое же время на самом деле? Народу в располаге нет. Значит или обед или на зарядке все. Опять же тело в тельнике шуршит мимо дневального. Значит всё-таки утро.
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220
Пётр 52 минуты назад
Там основная разборка из за того что часы на посту дневального показывают неверное время... А это уже залёт...
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5k
newegg 54 минуты назад
Странно, раньше в школах учили пользоваться стрелочными часами. Помню, нас даже заставляли делать картонный циферблат со стрелками к уроку.
Рассказывали про солнечные, песочные, водяные, как работают маятниковые с гирей.
А в России школы ещё остались?
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24k
Батончик с маком 55 минут назад
Как же он новый год встречает
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