Ракетный дрифт в исполнении Astra rocket 3.0

Во время запуска ракеты Astra rocket 3.0 компании Astra Space с полигона Кодьяк около Аляске сразу после отрыва ракета потела не вверх, а вбок. Предположительно из-за отказа одного двигателя из пяти. Спустя несколько секунд ракета смогла начать подъём, но через 2.5 минут полёта двигатели отключились и ракета была потеряна. Это была третья попытка запуска данной модификации ракеты и пятая для компании. Все предыдущие также оканчивались неудачами.