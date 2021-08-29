Ракетный дрифт в исполнении Astra rocket 3.0

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Во время запуска ракеты Astra rocket 3.0 компании Astra Space с полигона Кодьяк около Аляске сразу после отрыва ракета потела не вверх, а вбок. Предположительно из-за отказа одного двигателя из пяти. Спустя несколько секунд ракета смогла начать подъём, но через 2.5 минут полёта двигатели отключились и ракета была потеряна. Это была третья попытка запуска данной модификации ракеты и пятая для компании. Все предыдущие также оканчивались неудачами.
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Метки: Astra rocket космос ракета
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