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Ракетный дрифт в исполнении Astra rocket 3.0

Ракетный дрифт в исполнении Astra rocket 3.0 (1 фото + 1 видео + 2 гиф)

Автор:
29 августа 2021 18:55
Метки: Astra rocket   космос   ракета   
752
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Во время запуска ракеты Astra rocket 3.0 компании Astra Space с полигона Кодьяк около Аляске сразу после отрыва ракета потела не вверх, а вбок. Предположительно из-за отказа одного двигателя из пяти. Спустя несколько секунд ракета смогла начать подъём, но через 2.5 минут полёта двигатели отключились и ракета была потеряна. Это была третья попытка запуска данной модификации ракеты и пятая для компании. Все предыдущие также оканчивались неудачами.

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Метки: Astra rocket   космос   ракета   
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9  комментариев
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Хорошо, что ворота не закрыли и ракета смогла спокойно выехать.
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М С 11 минут назад
Это они 5 двигателей не могут синхронизировать. А как с тем монстром о 39-ти двигателях? Изи.
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6k
Михаил 56 минут назад
ну подучитесь пока....
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1k
ah3007 59 минут назад
Как тебе такое, Маск?
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106
Mowgley 2 часа назад
Благодаря автору буду знать, что KLC около Аляске
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5k
Ya 2 часа назад
Слишком маленькая, не зрелищно, зря потратил время на просмотр.
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431
Сергей Сергеев 3 часа назад
Он повернул коня направо, а сам налево поскакал.
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6k
Мистер Фикс 3 часа назад
Забыли с ручника снять
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671
sos1960sos 3 часа назад
5, нет 10 с плюсом за систему стабилизации корпуса ракеты...
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