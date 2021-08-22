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Фото из России и не только 1990-х годов.
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7.
Визит принца Чарльза в Санкт-Петербург. В мае 1994 года он стал первым из представителей британской королевской семьи, посетившим город после 1917 года.
9.
Будапештские «ночные бабочки». Как пишут во многих источниках, в конце 90-х годов монополию секс-бизнеса в Венгрии контролировала русская криминальная община. Многие «сотрудницы» были из пост-советских стран.
14.
Владислав Листьев и Леонид Якубович во время съемок телепередачи «Поле Чудес», 29 сентября 1992 года.
16.
Южно-Сахалинск. Строительство дома для работников совместного российско-американского предприятия по добыче нефти и газа, 1998 год.
18.
Вице-президент персональных программных продуктов IBM Джон Сойринг и глава правления Международного компьютерного клуба Михаил Мишустин на 7-м Международном компьютерном форуме. 1996 год
19.
Газета «Известия» с заголовком о мирных протестах чернокожих афроамериканцев в США, начало 90-х.
33.
Член казанской ОПГ задержан сотрудниками УГРО за ограбление проституток. Ленинград, сентябрь 1991 года.
35.
На улицах Южно-Сахалинска, 1998 год.
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Предыдущая часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х#top-comments-3878113-0
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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