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Власти США обвинили Стивена Сигала в пособничестве крипто-мошенникам

Власти США обвинили Стивена Сигала в пособничестве крипто-мошенникам (4 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2021 17:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: актер   долг   звезда   криптовалюта   стивен сигал   сша   шоу бизнес   
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Непростые отношения сложились у Стивена Сигала (актёра, кинопродюсера, сценариста и мастера айкидо по совместительству) с криптовалютой и американскими законами. А началось всё в далёком и спокойном 2018 году, когда знаменитый актёр решил приобщиться к миру цифровых валют и за толику немалую прорекламировать ICO Bitcoiin2Gen.

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Метки: актер   долг   звезда   криптовалюта   стивен сигал   сша   шоу бизнес   
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9  комментариев
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7k
Тёплый Ламповый Час назад
Вот так бы с каждой "звезды" спрашивать за рекламу некачественных продуктов или лохотронов
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28
Brawl Dd 13 минут назад
Партия справедливая Россия, за правду.... Я столько [мат]..жа в одном предложении давно не встречал
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333
Suq Muddiq Полчаса назад
Голубков уже не тот...
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6
Миша Филатоу Полчаса назад
Ну и что? Россия своих граждан не выдает.
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346
Fisher1979 49 минут назад
Как человек он говно.

Олег Тактаров отмечает
Когда я приехал, для меня звездой был Стивен Сигал. Я не знал, скажем, кто такие де Ниро или Аль Пачино. Я в первые же полгода пересекся с кучей голливудских звезд, даже не понимая, кто есть кто. Но когда я познакомился с Сигалом, он произвел на меня очень плохое впечатление, и с вершины моего личного топа он переместился на самое дно. Я никак это не хочу комментировать. Видимо, его раздавило славой.
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4k
Дарвин и аморальная премия 54 минуты назад
Теперь он в Росссии какую-то хрень влезет и будет русских лохами делать
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17k
KOSTELLO Час назад
К чему последний абзац?
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6k
Фельдъегерь Час назад
зря они так, теперь им нигде не скрыться
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