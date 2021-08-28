Власти США обвинили Стивена Сигала в пособничестве крипто-мошенникам

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Непростые отношения сложились у Стивена Сигала (актёра, кинопродюсера, сценариста и мастера айкидо по совместительству) с криптовалютой и американскими законами. А началось всё в далёком и спокойном 2018 году, когда знаменитый актёр решил приобщиться к миру цифровых валют и за толику немалую прорекламировать ICO Bitcoiin2Gen.
Начиналось все красиво, организаторы компании звезду боевиков назвали амбассадором, сняли рекламу, дали аванс - $157 000. Пообещали, что выплатят ему $750 000 в токенах B2G и ещё $ 93 000 наличными. Но не выплатили.
Пока актер ждал обещанные гонорары, инвесторы со всего мира вкладывали два года деньги в Bitcoiin2Gen, а владельцы компании тем временем выводили полученные средства за границу. Когда Комиссия по ценным бумагам и биржам поняла, что дело тут нечисто доверчивые инвесторы потеряли уже около 70-ти миллионов долларов. Начались суды, кроме организаторов к ответственности привлекли и артиста, который в то время уже проживал в России.
Тогда Сигал, как благородный джентльмен заявил, что выплатит $330 000. Сделал первый и, как выяснилось позже, единственный платёж на $75 000. Американские чиновники подождали, но поняв, что обещанного три года ждут, а на четвертый забывают, вновь обратились в суд. На заседании, прошедшем в эту пятницу, 27 августа, должен был присутствовать Сигал или его представитель, но в пятницу ни артиста, ни его менеджера не было.
Окружной судья США Уильям Кунц подписал приказ, позволяющий Комиссии по ценным бумагам и биржам добиваться взыскания оставшихся штрафов, пеней и процентов с Сигала. Сам же артист пока никак это не комментирует.
Стивен Сигал не только имеет российское гражданство, но и с 2018-того года он является спецпредставителем МИД по вопросам российско-американских отношений в гуманитарной сфере. Актёр состоит в партии «Справедливая Россия – за правду», в мае этого года разработал законопроект об ужесточении наказания за преступления в области экологии.
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Метки: актер долг звезда криптовалюта стивен сигал сша шоу бизнес
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Олег Тактаров отмечает
Когда я приехал, для меня звездой был Стивен Сигал. Я не знал, скажем, кто такие де Ниро или Аль Пачино. Я в первые же полгода пересекся с кучей голливудских звезд, даже не понимая, кто есть кто. Но когда я познакомился с Сигалом, он произвел на меня очень плохое впечатление, и с вершины моего личного топа он переместился на самое дно. Я никак это не хочу комментировать. Видимо, его раздавило славой.