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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
27 августа 2021 22:02
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
757
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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15k
Corvus Corax 6 часов назад
К 13-й картинке. А что с пятиминутными и десятиминутными стрелками? А с семнадцатиминутными?
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13k
Booka1a 6 часов назад
18 таки слева направо и, видимо, кроме самого левого
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9k
kaboza 6 часов назад
в шлеме с последней картинки Холмс в Элементарно тусил))
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