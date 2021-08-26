Недочеловек грибов

Убийство произошло в ресторане La Cerveceria, Майями, штат Флорида вечером 25 августа. Уэйкфилд ужинал со своей семьей, племянником и его сыном, когда в ресторан вошел вооруженный пистолетом Дэвис. Он наставил оружие на сына Дастина. Отец встал между злоумышленником и мальчиком, после чего был застрелен.

«Этот парень вошел с пистолетом, размахивая им, говоря, что пора умирать. Он направил пистолет на ребенка, и Дастин сказал: «Он всего лишь мальчик». Дастин встал между вооруженным преступником и ребенком и он выстрелил в него», — рассказал дядя погибшего Майк Уэйкфилд. Майк Уэйкфилд сказал о своем племяннике, который работал на стройке: "Он был самым добрым. Он любил свою семью. Ему нравилось быть отцом".

Он добавил, что нападавший несколько раз выстрелил в его племянника, когда тот упал.

На коротком видео, снятом сразу после стрельбы и полученном WSVN-TV, видно, как стрелявший, которого позже опознали как Тамариуса Блэра Дэвиса – младшего из Норкросса, штат Джорджия, танцует, в то время как слышны крики людей. Затем стрелок поднимается по нескольким ступенькам с оружием в руке и убегает.

Убийца был схвачен полицией в соседнем переулке. Он рассказал полицейским, что выстрелил в Уэйкфилда, потому что «был под кайфом от грибов, что заставило его чувствовать себя более сильным».