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Недочеловек грибов

Недочеловек грибов (3 фото)

Автор:
26 августа 2021 16:38
Метки: закон   общество   порядок   
2229
3
Отец, защищавший своего годовалого сына, был убит «грибным» наркоманом, случайно забредшим в ресторан

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Метки: закон   общество   порядок   
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216
Квантовый_Слесарь_82 12 часов назад
Он не грибной наркоман, он просто нигер.
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−8
бульбулятор 14 минут назад
негрероид ...
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55
Andrey 6 часов назад
Не страшно, несколько раз станут на колени и все образуется !
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7k
Garpia121 8 часов назад
Кто бы сомневался в личности преступника.
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21k
Очевидное-Невероятное 10 часов назад
Адвокат: подозреваемый невиновен, потому что жертва и прокурор - расисты!
Прокурор: жертва - еврей!
Судья: вот это поворот!!!

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2k
Decapitated Headbanger 10 часов назад
Автор - дурачок, пытающийся чем-то оправдать отморозка. Под чем бы он ни был, он сделал бы тоже самое
ЗЫ. Специально для автора - не существует "грибных" наркоманов, существует либо наркоман, либо алкоголик, либо психически больной индивидуум (в последнем случае любой психоактивно вещество может превратить его в убийцу)
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 11 часов назад
Он не правильно встал между пистолетом и сыном, надо было на колени.
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16k
Serg2001 11 часов назад
Ну и где там вооруженный отпор добропорядочных граждан? На флоридщине то разрешено оружие... Что же никто не вступился, как нас заверяют поборники легализации оружия? Если что, то это риторические вопросы...
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34k
Alex 11 часов назад
Что у нас, что там - черные все одинаковые.
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5k
Sanar 11 часов назад
Я даже не удивлён что это был нигер.
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1k
Гном 11 часов назад
Долбанные нигеры
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3k
Виктор Штурмаревич 12 часов назад
Такую мразь независимо от цвета,надо убивать так медленно,чтобы каждая клетка их прокуренных,проколотых мозгов просила смерти.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
15k
2k
Rodaslav 12 часов назад
Продолжайте лизать боты нигерам, не останавливайтесь.
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94
RUSSfan 12 часов назад
А америкосы будут и дальше на колени падать...
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78
Mowgley 12 часов назад
Это "грибное" достойно электрического стула.
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