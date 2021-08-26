В Южно-Сахалинске знаменитые охотники за металлом стащили чугунную ванну из местной церквушки

На записи двое мужчин подъехали на грузовичке, быстренько погрузили ванну через борт и уехали. Примечательно, что воришки стащили всего одну ванну, оставив вторую в церкви.

"Утром 24 августа в 10:40 с территории церкви произошла кража чугунной ванны. Господь Бог уже придумал им наказание, но ванна всё равно нам нужна", — обратился к воришкам служитель церкви, слова которого приводит astv.ru.