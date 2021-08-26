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В Южно-Сахалинске знаменитые охотники за металлом стащили чугунную ванну из местной церквушки

В Южно-Сахалинске знаменитые охотники за металлом стащили чугунную ванну из местной церквушки (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 11:51
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Россия   Церковь   ванная   воришки   кража   южно-сахалинск   
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У местной церкви в Южно-Сахалинске стояли две ванны, которые использовали для засолки капусты. Ёмкости пожертвовали прихожане, но двое воришек одну их них стащили. Их действия попали на камеры видеонаблюдения.

На записи двое мужчин подъехали на грузовичке, быстренько погрузили ванну через борт и уехали. Примечательно, что воришки стащили всего одну ванну, оставив вторую в церкви.

"Утром 24 августа в 10:40 с территории церкви произошла кража чугунной ванны. Господь Бог уже придумал им наказание, но ванна всё равно нам нужна", обратился к воришкам служитель церкви, слова которого приводит astv.ru.

Горожане узнали знаменитых охотников за металлоломом, которые собирают его по всему городу. Они уже ни раз крали чужую собственность, чтобы сдать и получить деньги.

Источник:

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Метки: ynews   Россия   Церковь   ванная   воришки   кража   южно-сахалинск   
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3k
Dmitrii Ivanov Час назад
Не стащили, а Бог дал.
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9k
Сол Гудман 2 минуты назад
Бог дал, бог взял
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35k
Example 6.2.6 8 минут назад
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3k
Юрий Злой Полчаса назад
Бог дал - Бог взял
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104
Степан Злыгостев 40 минут назад
Интересно какое наказание для попа верховного господь бог придумал?
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робт 59 минут назад
ээээ
вот прям так и солили, на улице?
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12k
* Час назад
Может если кто-то знаменитый вор, то его лет на 30 на каторгу можно? А то ощущение, что полицейские видя их уже берут автографы.
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Bill Час назад
Засоленная кимчи воняет так что "мама не горюй" на два квартала вокруг. Может, просто кому-то просто надоел этот геноцид.
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4k
Mixalych Час назад
Тихо стибрил и ушел, называется "нашел"
А тут под камерой
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10k
Александр Час назад
Может им бог подарил. Явно они брали не на металлолом.
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17k
ЕвГений Час назад
Не укради!
(под камерой)
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5k
Sanar Час назад
А вторую то что не взяли? А вообще конечно весело "пожертвовали прихожане" мыли жопы а теперь там солят капусту для еды, очешуенное пожертвование))) "Господь Бог уже придумал им наказание" это он лично служителю сказал?)
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