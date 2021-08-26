В Южно-Сахалинске знаменитые охотники за металлом стащили чугунную ванну из местной церквушки

У местной церкви в Южно-Сахалинске стояли две ванны, которые использовали для засолки капусты. Ёмкости пожертвовали прихожане, но двое воришек одну их них стащили. Их действия попали на камеры видеонаблюдения.
На записи двое мужчин подъехали на грузовичке, быстренько погрузили ванну через борт и уехали. Примечательно, что воришки стащили всего одну ванну, оставив вторую в церкви.
"Утром 24 августа в 10:40 с территории церкви произошла кража чугунной ванны. Господь Бог уже придумал им наказание, но ванна всё равно нам нужна", — обратился к воришкам служитель церкви, слова которого приводит astv.ru.
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А тут под камерой
(под камерой)