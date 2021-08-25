Секрет Михаила Пуговкина: зритель, увидев его имя на афише, бежал покупать билет

Сказанные Пуговкиным на экраны фразы моментально уходили в народ почти на правах фольклора. Вспомните, его знаменитое: «Понял-нет?», это универсальная формула спортивного горе-руководителя Кукушкина в обращении с подчиненными в фильме «Штрафной удар»?

Комедия вышла на экраны в 1963 году, а через четыре года эту фразу Михаил Пуговкин повторил в сказке Александра Роу «Огонь, вода и медные трубы». И вот тогда она ушла в народ. Актер не опасался самоцитирования, он всегда играл оригинально, и не беда, что был узнаваем в каждой роли. Потому что слишком полной жизнью живут его герои.

Секрет Михаила Пуговкина в том, что зритель видит на экране узнаваемого, живого, органичного человека. Но не покидает ощущение, что актер представляет своего героя и с удовольствием играет в игру со зрителем.