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Как мы ждали страшных русских

Как мы ждали страшных русских (6 фото)

Автор:
24 августа 2021 15:36
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: войны   история   люди   
1698
6
Герда Лангош пряталась в подвале своего дома вместе с мамой с 20 по 30 апреля 1945 года. Как раз в эти дни шёл штурм Берлина. Очень показателен момент где она рассказывает про бомбы. Вот её рассказ от первого лица.

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Метки: войны   история   люди   
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11  комментариев
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5k
Shade116 4 часа назад
Знала бы она и слышала крики ужаса, как их мужья и родственники сжигали живьем целые деревни, детей, стариков и женщин народов России, поедая в подвале масло со свининой.
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11k
Хью́берт Полчаса назад
Бедняжка.
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830
foma 84 Час назад
Даже никого не изнасиловали
Как ТАК??? Понятно же эта немка едросовская пропагандистка. перед выборами выслуживается
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70k
Иван 3 часа назад
Вот Берлин, 14 мая 1945.
Снимали американцы. Обратите внимание на наряды поведение немок. Разве так одеваются и ведут себя женщины, боящиеся изнасилования солдатней?
Ссылка youtu.be
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3k
Дмитрий 4 часа назад
Что хочется сказать собственно!!!....Почитайте воспоминания, например, о Сталинграде!!!! Об обороне и освобождении......
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Комментарий удален. Причина: флуд
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так себе
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