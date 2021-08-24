Как мы ждали страшных русских

20 апреля 1945 года



В этот день я не пошла на работу. Вышло распоряжение, что транспортом могут пользоваться только обладатели «красных билетов» (военнослужащие и приравненные к ним лица), а у меня его не было. Пушки, которые мы слышали уже несколько дней, не приближались, но герр Гласнек сказал, что ждать осталось недолго. Он воевал, был ранен и его уволили с военной службы. По его совету мы с мамой перетащили все вещи в подвал. Вместе с нами это сделали и другие жители дома. Теперь мы стали жить в подвале.



21 апреля 1945 года



Первую ночь было тихо. Но днём стали летать самолёты. Мы весь день караулили, чтобы сбегать за едой, и не попасть под обстрел. Вроде наступала тишина, мы выходили из подвала, как опять всё начиналось. И мы снова бежали в подвал. Сколько мы там просидели, я не знаю, время словно остановилось.



22 апреля 1945 года



У нас совсем кончилась еда. Герр Гласник и герр Рохлиц вернулись с двумя мешками картошки. Оказывается, на вокзале Lehrter Bahnhof есть вагоны с картошкой. Я и другие соседи побежали туда. Но полиция не пустила нас к вагонам. Мы кричали, что картошка достанется русским, отдайте её нам. Но полицейские стали прогонять нас от вагонов. Я принесла маме всего несколько горстей картошки.



23 апреля 1945 года



Герр Гласник продолжает свои ночные вылазки. На этот раз он нашел холодильники на Шарнхорштштрассе. Там полно свиных туш, много сливочного масла и других продуктов. Но всё под охраной. Нужна справка от местной группы самоуправления, а где её сейчас взять?



Вечером пришёл капитан полиции, и объявил, что на нашей улице будут строить баррикаду. Мы все перепугались. Что могут эти примитивные баррикады из кроватей, стульев и горшков с цветами? Только привлекут русских. Но офицер был неумолим



Мы стали упрашивать его сделать нам справку о выдаче продуктов из холодильных складов. Он сначала колебался, но мы сказали, что отдадим часть продуктов ему и его товарищам.



24 апреля 1945 года



Герр Гласник, герр Рохлиц и герр Прехтер стали готовится к вылазке к холодильным складам. Пешком до Шарнхорштштрассе от нашего дома на Келерштрассе было 5 минут. Но они собрались поехать на маленьком грузовичке герра Прехтера. Это было безумием. Наша улица хорошо простреливалась со стороны вокзала, а его уже заняли русские.



И вот они поехали. И сразу раздались выстрелы. Но герр Гласник обманул русских – он стал махать белой тряпкой, и выстрелы прекратились. На холодильном складе загрузили четыре свиных туши и четыре бочонка масла.



До полицейского участка доехали без проблем, и отдали полицейским две туши и два бочонка масла.



А на обратном пути русские уже не поверили в белый флаг. И стали стрелять из гранатомётов! Одна граната взорвалась прямо перед автомобилем. Но герр Прехтер сумел удержать автомобиль, и он просто докатился до дверей в подвал!



Нашей радости не было предела! Каждому раздали по четыре фунта масла и хорошей порции свинины.