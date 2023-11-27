FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8304 поста • 895 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Главный патриот России Олег Газманов улетел в Дубай за ясными днями и недвижимостью

Главный патриот России Олег Газманов улетел в Дубай за ясными днями и недвижимостью

Автор:
27 ноября 2023 16:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Газманов   Дубай   интересное   недвижимость   фото   шоу бизнес   ясные дни   
1691
3

В Дубе ясных дней явно больше!

Совсем недавно россияне назвали самых главных музыкантов-патриотов России. Ими оказались SHAMAN, Олег Газманов и Николай Расторгуев, сообщает НТВ. Как оказалось, каждый пятый считает патриотичным музыкантом Олега Газманова (22%), а каждый десятый - Расторгуева. Певца SHAMAN патриотом назвали 28% опрошенных.

В конце ноября Олега Газманова заметили на одном их пляжей в Дубае. Артист может похвастаться отличной физической формой, несмотря на возраст. Певцу уже 72 года.

Портал Утро.ру сообщает, что Газманов поехал в Дубаи не просто погреться на солнышке, а чтобы купить недвижимость в ОАЭ. Как известно, за солидное вложение в стране можно даже получить ВНЖ. Однако, сам Олег Михайлович об этом не говорил. В начале декабря он уже намерен колесить по России с концертами.

Известно, что в собственности у Газманова есть квартиры в Латвии и в Италии. Однако, после событий февраля 2022 года европейский власти арестовали его квартиры.

Я для себя решил так — это сопутствующие потери. Я не думаю, возвращать их или нет, они заморожены. А то, что я кавалер всех санкций, меня это очень радует. Если наши в кавычках «западные партнеры» видят угрозу, значит, я полезен своей стране, — рассказал тогда Газманов.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Газманов   Дубай   интересное   недвижимость   фото   шоу бизнес   ясные дни   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
satra Час назад
В 72 года выглядит отлично. Молодец.
Остальное - попытка родить сенсацию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Роман 9 минут назад
Я бы сейчас из Крыма тоже бы свалил в Дубай на недельку два, пока тут псдц ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 10 минут назад
златая цепь на "Дубе" том.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dimon 12 минут назад
Вот накуа немолодые мужики отпускают седые бороды? Чтобы добавить себе ещё 20 лет ? Что за мода такая, не понимаю?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Daimos 22 минуты назад
Во время сво же нельзя. Предатель?! Или это другое?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119
r3mba4 Daimos Полминуты назад
действительно. Почему мигрантам, получившим паспорт РФ, их детям можно по школе разгуливать с флагом такжикистана, киргизии ит.д. А Газманову нельзя, выйдя к бассейну, на вилле в Дубае: "Москва, звонят колоколааааа!")
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex Полчаса назад
И че? Бабки есть имеет право покапуть что хочет. На Россию он грязь не льет, в отличии от всяких пид**ров Галкиных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Дмитрий Полчаса назад
И? Какие претензии. Заработал. Купил. В чём проблема. В том, что купил в ОАЭ, а не в России? Так это его личное дело. Он что то говорил против СВО? Мужиков, которые там воюют? Нет. Наоборот поддержал всё. Вообще не вижу проблем. Это скорее попытка посчитать деньги в чужом кармане, чем обвинение в псевдо патриотизме. У аффтора с желчью проблема.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Pravednik84 39 минут назад
Дуба й крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов.
На текущий момент официально заявки на вступление в БРИКС подали 6 стран: Алжир Египет Иран Бахрейн Саудовская Аравия ОАЭ.
Можно скорчить кислую мину, но даже устного неодобрения не вызывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Том Сойер 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
куджо 40 минут назад
А ч кто там запретил патриотам летать куда то? Вброс для слабоумных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Игорь 43 минуты назад
Круто выглядит! Отличная форма! Так держать.!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Invertor Час назад
Покемонка, у тебя в башке тараканы совсем распоясались!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
То есть он должен покупать недвижку в Ново-Яблонёво под Уссурийском и гонять по тайге медведей? Или нам предлагается его кирпичами закидать? Значит, может себе позволить.
Полагаю, что набрасывают на вентилятор поклонники золотых унитазов и яхт Абрамовича.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ManRox Час назад
Забавно читать так называемых патриотов которые ну купил и купил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
730
Шурман Час назад
Я вообще не понял . Теперь что бы любить Россию нужно находиться именно в России и из нее не выезжать ни куда ? . Это что за хрень ? . Я вот сам не из России а Люблю ее , да и жена не от туда и тоже поддерживает ее и дети . Теперь что слетать в Дубай и отдохнуть это преступление ? . Человек хоть куда то смог полететь что бы отдохнуть а его сразу в инагенты и тд . Высер .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
sedoisever Час назад
А у меня вопрос к автору... Патриотам можно пить кофе или "вражеский" алкоголь, например?
Или только квас и водку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
thrashbox Час назад
Сейчас еще больше народу полетит на юга. И в Дубай, и в Тай, и в Турцию.
У меня, собственно вопрос - и чо ? Нельзя штоле ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Павел Плеханов Час назад
А на верхних фотках точно Газманов?
Сомнения меня гложут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
ruslan d Час назад
Ну купил и купил , в чем проблема ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
albedo Час назад
Газманов деньги честно заработал своим трудом.
А как он их тратит - его дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
dima423 Час назад
Я чето не понял...это претензия к нему какая то? Или патриот, по мнению либерастов, не может иметь недвижимость за границей? Как же им хочется какую то гадость другим сделать... типа если ты патриот, то не пользуйся айфоном, не катайся на мерседесе, не ездий за границу, и не покупай там недвижимость тем более... да вот хер вам, обломайтесь, можно быть патриотом свой страны, любить ее, поддерживать ее, и при этом пользоваться всеми благами цивилизации и своего банковского счета) Ну есть деньги у человека, покупает он недвижку где то... отдыхает на море... и что? Прикиньте - так можно было))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
341080



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Российский экс-судья захотел оспорить условное наказание, но получил реальный срок
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Как «мусорная» рыбка в СССР превратилась в настоящие деликатесные шпроты
Как «мусорная» рыбка в СССР превратилась в настоящие деликатесные шпроты
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#автомобили#интересное#Россия#фильм#ДТП#кот#картинки
#животные#интересно#Прикол#забавно#люди#в мире#аварии#милота#съемка#Китай
#Юмор#кино#машина#автомир#СССР#позитив#дети#авто аварии#Автовсячина#комментарии
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа Бьянка Цензори сбежала от Канье Уэста после того, как он выдал ей список разрешённых продуктов и одежды Бьянка Цензори сбежала от Канье Уэста после того, как он выдал ей список разрешённых продуктов и... 10 сильных ролей Мерил Стрип, которые затронули сердца миллионов 10 сильных ролей Мерил Стрип, которые затронули сердца миллионов «Господь сегодня думает по-русски!» и «Картошечка в мундирах»: Олегу Газманову выделили 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен «Господь сегодня думает по-русски!» и «Картошечка в мундирах»: Олегу Газманову выделили 17... Лайма Вайкуле заявила, что выступит в России только после "покаяния" россиян Лайма Вайкуле заявила, что выступит в России только после "покаяния" россиян Певица Лобода выступила в Дубае, спев на русском языке на корпоративе для россиян Певица Лобода выступила в Дубае, спев на русском языке на корпоративе для россиян

На что жалуетесь?

Вернуться