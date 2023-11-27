Главный патриот России Олег Газманов улетел в Дубай за ясными днями и недвижимостью

Совсем недавно россияне назвали самых главных музыкантов-патриотов России. Ими оказались SHAMAN, Олег Газманов и Николай Расторгуев, сообщает НТВ. Как оказалось, каждый пятый считает патриотичным музыкантом Олега Газманова (22%), а каждый десятый - Расторгуева. Певца SHAMAN патриотом назвали 28% опрошенных.

В конце ноября Олега Газманова заметили на одном их пляжей в Дубае. Артист может похвастаться отличной физической формой, несмотря на возраст. Певцу уже 72 года.