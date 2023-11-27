Главный патриот России Олег Газманов улетел в Дубай за ясными днями и недвижимостью

В Дубе ясных дней явно больше!
Совсем недавно россияне назвали самых главных музыкантов-патриотов России. Ими оказались SHAMAN, Олег Газманов и Николай Расторгуев, сообщает НТВ. Как оказалось, каждый пятый считает патриотичным музыкантом Олега Газманова (22%), а каждый десятый - Расторгуева. Певца SHAMAN патриотом назвали 28% опрошенных.
В конце ноября Олега Газманова заметили на одном их пляжей в Дубае. Артист может похвастаться отличной физической формой, несмотря на возраст. Певцу уже 72 года.
Портал Утро.ру сообщает, что Газманов поехал в Дубаи не просто погреться на солнышке, а чтобы купить недвижимость в ОАЭ. Как известно, за солидное вложение в стране можно даже получить ВНЖ. Однако, сам Олег Михайлович об этом не говорил. В начале декабря он уже намерен колесить по России с концертами.
Известно, что в собственности у Газманова есть квартиры в Латвии и в Италии. Однако, после событий февраля 2022 года европейский власти арестовали его квартиры.
Я для себя решил так — это сопутствующие потери. Я не думаю, возвращать их или нет, они заморожены. А то, что я кавалер всех санкций, меня это очень радует. Если наши в кавычках «западные партнеры» видят угрозу, значит, я полезен своей стране, — рассказал тогда Газманов.
Источник:
- Бьянка Цензори сбежала от Канье Уэста после того, как он выдал ей список разрешённых продуктов и одежды
- 10 сильных ролей Мерил Стрип, которые затронули сердца миллионов
- «Господь сегодня думает по-русски!» и «Картошечка в мундирах»: Олегу Газманову выделили 17 миллионов рублей на создание базы патриотических песен
- Певица Лобода выступила в Дубае, спев на русском языке на корпоративе для россиян
- Лайма Вайкуле заявила, что выступит в России только после "покаяния" россиян
Остальное - попытка родить сенсацию.
На текущий момент официально заявки на вступление в БРИКС подали 6 стран: Алжир Египет Иран Бахрейн Саудовская Аравия ОАЭ.
Можно скорчить кислую мину, но даже устного неодобрения не вызывает.
Полагаю, что набрасывают на вентилятор поклонники золотых унитазов и яхт Абрамовича.
но сейчас там делать нечего - холодно, мокро, на Балтике шторма ...
Или первый пролетарский писатель ездил на средиземноморье лечить больные легкие? Есть разница?
Или только квас и водку?
У меня, собственно вопрос - и чо ? Нельзя штоле ?
Сомнения меня гложут...
А как он их тратит - его дело.