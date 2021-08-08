Интересные фотографии 1990 -х. 4

6.

"Был концерт по поводу Булата Окуджавы. Он пригласил меня на свой юбилей. Там были и Гайдар, и Чубайс, и еще много известных людей . Я подошёл к Чубайсу и спросил (потому что мама уже допекла меня по поводу ваучеров): "Анатолий, куда девать мой и мамин ваучер?" На что он мне ответил:"Юр, давай лучше выпьем".Мы выпили.