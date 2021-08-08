Интересные фотографии 1990 -х. 4

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Фото из России и не только 1990-х годов.
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5.
Стадион. Футбол.
19 июня 1999 год. Футбольный матч "Сатурна" со "Спартаком" прерывают.Сначала московские болельщики бросают на поле оторванные кресла, а потом дерутся с ОМОНом.
Пока Олег Романцев пытается успокоить дебоширов, в России начинается эпоха массовых беспорядков на трибунах.
Пока Олег Романцев пытается успокоить дебоширов, в России начинается эпоха массовых беспорядков на трибунах.
6.
Анатолий Чубайс и Юрий Шевчук,
"Был концерт по поводу Булата Окуджавы. Он пригласил меня на свой юбилей. Там были и Гайдар, и Чубайс, и еще много известных людей . Я подошёл к Чубайсу и спросил (потому что мама уже допекла меня по поводу ваучеров): "Анатолий, куда девать мой и мамин ваучер?" На что он мне ответил:"Юр, давай лучше выпьем".Мы выпили.
35.
Девушка из 90-х передаёт привет!
Если не видели 3 часть здесь: Интересные фотографии 1990 -х. 3. Там дойдете и до первых частей.
Приятного просмотра!
Приятного просмотра!
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Метки: Россия интересно люди страна фотографии
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