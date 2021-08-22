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Факты о Южной Корее, которые доказывают, что это вообще другой мир

Факты о Южной Корее, которые доказывают, что это вообще другой мир (7 фото)

Автор:
22 августа 2021 18:32
Метки: интересное   история   корея   люди   мир   приколы   факты   
1293
7
Корейцы даже не знают, что живут в Корее. Дело в том, что слово «Южная Корея» не используется жителями страны. Вместо этого здесь говорят «государство Хан» или «Хангук».
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Метки: интересное   история   корея   люди   мир   приколы   факты   
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228k
Николай Николаенко 2 часа назад
Корейцы верят, что основателем их страны был сын женщины и медведя.
Жители Южной Кореи, согласно официальным данным, имеют самый высокий уровень интеллекта среди всего населения Земли.
В Южной Корее находится самый посещаемый христианский храм в мире – церковь Полного Евангелия еженедельно принимает около 20 тысяч прихожан.
Южная Корея входит в пятерку крупнейших автопроизводителей мира, а также занимает первое место по строительству судов.
Сотрудники национального университета Сеула были первыми учеными, которым удалось клонировать собаку.
На территории Южной Кореи нашлось место более чем для двух десятков национальных парков.
Крупнейшим строением на Корейском полуострове является резиденция президента Южной Кореи, которую называют «Голубым домом».
Соревнования по видеоиграм, как и само понятие «киберспорт», возникли в Южной Корее.
Корея – родина боевого искусства тхэквондо.
Жители Южной Кореи неравнодушны к алкоголю, в местной кухне даже есть специальный «суп от похмелья» на свином бульоне. Распитие спиртных напитков сопровождается массой условностей – например, подливать алкоголь в свой стакан неприлично, а первым из компании непременно выпивает тот, кто старше по возрасту.
Южнокорейцы крайне негативно относятся к красным чернилам – считается, что, если красным цветом написать имя человека, его в скором будущем ждут несчастья или даже смерть. Причина этого суеверия в том, что раньше красным цветом выводили имена покойников на могильных камнях.
В Южной Корее существует особая культура рукопожатий, в соответствии с которой здороваться одной рукой можно только с ровесниками или друзьями, а для приветствия людей уважаемых или старших по возрасту необходимо задействовать две руки и слегка поклониться.
В Южной Корее широко распространены частные учебные заведения, качество образования в которых очень высоко. Родители южнокорейских школьников ежегодно тратят на образование своих отпрысков 17 млрд долларов. Учитель – престижная профессия, по-настоящему хороший педагог в частной школе может зарабатывать несколько миллионов в год.
Несмотря на внешнее благополучие, в Южной Корее самый высокий в мире процент самоубийств.
В городе Сувон есть необычный парк развлечений, полностью посвященный туалетам. Посетить это место можно бесплатно.
В Южной Корее очень популярны пластические операции – многие родители дарят своим дочерям на окончание школы поход к хирургу. Одна из последних модных тенденций – искусственное приподнимание уголков губ, что создает иллюзию постоянной легкой улыбки.
В Южной Корее проводят собственные бои быков, только сражаются быки не с людьми, а с себе подобными. Бой считается оконченным, когда одно из животных покидает арену.
Южнокорейские ученые разработали специального робота для борьбы с медузами, которые мешают рыбной ловле и отдыху туристов.
Почти все население Южной Кореи (90%) с рождения имеет некоторые проблемы со зрением.
Южнокорейцы полагают, что сущность человека тесно связана с его группой крови. На основании этого показателя зачастую принимается решение об удачности или неудачности брака.
В Южной Корее действует собственная система подсчета возраста человека – в этой стране принято засчитывать год, проведенный ребенком в утробе матери, а затем прибавлять возраст при каждой календарной смене года.
Самая распространенная корейская фамилия – Ким.
Кореянка Чха Са Сун смогла сдать теоретическую часть экзамена на получение водительских прав после 950 неудачных попыток. Когда она наконец добилась успеха, ей было 69 лет.
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28k
АнтонПолднев 13 минут назад
Пост неплохой, хоть действительно коротковат. Я вот чего ни как не пойму "Южная Корея другой мир", "Япония другой мир", "СШП другой мир", "Зимбабве другой мир". И? Весь мир другой. Что тут удивительного? От меня до Белоруссии в районе 500 км "Белоруссия другой мир".
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7k
Перст Указующий 16 минут назад
зубной пастой со вкусом лапши очистить зубы от этой самой лапши - какова задачка?
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11k
Вася Час назад
уличная еда ещё не хуже чем домашняя, и вроде одна из самых разнообразных в мире
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23k
Владимир Час назад
Они постепенно превращаются в Японию.
И таки да, это нифига не хорошо для страны. Япония достаточно отсталая страна с высоченным уровнем смертности, целиком зависимая от других стран. Да, молодежь там выглядит как [мат] попугаистые, и все почему то думаю, что раз там молодежь изображает из себя придурков, то там жить весело..
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138
Виталий Васильев Час назад
очень много факто, не успеваю запомнит.
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29k
Лабуда 2 часа назад
Интересно, а хангуки парятся как правильно говорить "на Хангук" или "в Хангук"?
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49k
parallax 2 часа назад
Немцы кстати тоже не знают, что живут в Германии и называются немцами.
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49k
parallax 2 часа назад
Как в Японии. Всё аккуратно чисто и никакой мазни граффити.
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11k
uutb 2 часа назад
Пьют как сапожники;
Начальник для них- БОГ;
Жестко стучат друг на друга;
Всегда улыбаются, но это ничего не значит, в любой момент могут топором стукнуть;
Такое понятие как «отпуск» в стране отсутствует;
Считается, что ребенку в момент рождения уже есть 1 год. Вот почему корейцы рождаются «старше всех»;
Очень много близоруких людей, поэтому большая часть населения носит очки или контактные линзы;
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5
Александр uutb 2 часа назад
Ага я тоже сперва удивлён был когда детям год ставили - ну я там недолго прожил
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20k
Слепой Пью 2 часа назад
Маловато будет! (с)
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5k
schmubu 2 часа назад
это опять пост по новой методичке - с семью картинками?
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Люблю кино, юмор и асмр видео)
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