Факты о Южной Корее, которые доказывают, что это вообще другой мир

Девушки в Южной Корее могут с легкостью оголить ноги, надев мини-юбку. А глубокое декольте здесь не в большом почете. Это связано с тем, что грудь и линию декольте принято показывать только самым близким людям. Более того, осудить могут девушку, просто оголившую плечи. А с ногами таких запретов нет.