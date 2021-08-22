Взрыв позитива. Выпуск N7

2.
Где-то далеко в Испании.. pic.twitter.com/qaCOk6qv7X— Маня (@Papyroskina) August 21, 2021
7.
Что могло пойти не так? Ведь план был очень надёжный 🤔 pic.twitter.com/jEozb6xynB— Wishmaster© Vendetta Ⅱ✯☭(@dokmorgue агностик) (@emmyasomnogo) August 21, 2021
9.
Брысь отседа! pic.twitter.com/F8Bkk0H14w— АлександрА #Р.П.Ч.Д. (@alex_aAa_ndra) August 21, 2021
13.
Требую свободу колбасе и сосискам!😼🪧 pic.twitter.com/CTTD3z703K— Людмила (@PluzPrizma) August 20, 2021
14.
котоконтроль pic.twitter.com/FYOrGdD0Tq— Дубравка (@Iva3Iva) August 20, 2021
15.
ну-с.. pic.twitter.com/b3XTEyRCIf— Маня (@Papyroskina) August 20, 2021
16.
Это не собака Баскервилей! Это пёс, который искупался в Днепре. Главная река Украины превращается в болото.
18.
Ду ю лайк омэрикан футбол,бэби?🙄 pic.twitter.com/EJdgqlrt16— Ладыженский-КовбаскерЪ Е.Б. 1.0 (@ladyzchensky) August 20, 2021
19.
Иду курю, смотрю - нихера себе какого котика машина сбила..Дожили, по Питеру хищники гуляют. Подошёл поближе.. плюшевыйКатаюсь по полу, смеясь
20.
))) я теперь понял откуда афганцы взяли моду летать вне салона...
August 20, 2021
22.
...)))))))) старики поймут
Потрясающе!!!😂😂😂 pic.twitter.com/7cF6lOHmJK— Аркаша (@arkashaseverny) August 19, 2021
24.
))) это не о политике, это музыкальный дуэт
На нашей поп-сцене - новый дуэт! Песня посвящается Алексею Н. из Старых Петушков 🎤🙄 pic.twitter.com/gpEpOYMnqf— Э.Пресли. Поэт-песенник 🎸🎤 (@Waltp38) August 18, 2021
29.
Довезла pic.twitter.com/9yb7tnCI21— Герцог Фон Ленивенштайн. (@Nekromonger77) August 18, 2021
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После этого уже никакой позитив не воспринимается...
Надо было его поставить в самом конце.