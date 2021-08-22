Обнаруженную в Помпеях древнюю закусочную открыли для туристов

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В 2019 году на раскопках в Помпеях впервые нашли термополий (древнеримский трактир), который очень неплохо сохранился под слоем пепла и вулканических пород. С 12 августа 2021 года место открыто для публики и любой посетитель может представить себя клиентом, которого обслуживали здесь 2000 лет назад.
"Термополий" - от слов "теплый" и "быстро". В таких трактирах, или барах, обычно подавали горячую еду и вино с пряностями. Они располагались в небольших помещениях с прилавком для продажи еды навынос. Помещение в найденном термополии украшено фресками; практически нетронутым сохранился и прилавок с отверстиями для сосудов, которые использовались для хранения пищи.
Официальное название места - Термополий региона V. Эта точка продаж фаст-фуда была одной из примерно восьмидесяти работавших в Помпеях. Представители низшего и среднего классов часто покупали и ели готовую еду вне дома. В термополии есть каменная стойка, в которой располагались долии, керамические кувшины для еды. Самыми распространенными блюдами были дикая утка, петух, блюда из фасоли. И, конечно же, в меню было вино.
Хотя такие киоски с горячей едой были обычным явлением, Термополий региона V выделяется - даже в Помпеях - своими невероятно хорошо сохранившимися фресками. Эти картины были нанесены на влажную штукатурку. Яркие и искусные изображения птиц и листвы удивительно хорошо сохранились до наших дней. Уместное оформление заведения может напомнить зрителю современный ресторан.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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