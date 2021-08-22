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Обнаруженную в Помпеях древнюю закусочную открыли для туристов

Обнаруженную в Помпеях древнюю закусочную открыли для туристов (7 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2021 13:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Помпеи   античность   археологические раскопки   древний мир   закусочная   раскопки   трактир   
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В 2019 году на раскопках в Помпеях впервые нашли термополий (древнеримский трактир), который очень неплохо сохранился под слоем пепла и вулканических пород. С 12 августа 2021 года место открыто для публики и любой посетитель может представить себя клиентом, которого обслуживали здесь 2000 лет назад.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Помпеи   античность   археологические раскопки   древний мир   закусочная   раскопки   трактир   
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Albert GER 7 минут назад
почем пицца?
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