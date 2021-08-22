Обнаруженную в Помпеях древнюю закусочную открыли для туристов

Официальное название места - Термополий региона V. Эта точка продаж фаст-фуда была одной из примерно восьмидесяти работавших в Помпеях. Представители низшего и среднего классов часто покупали и ели готовую еду вне дома. В термополии есть каменная стойка, в которой располагались долии, керамические кувшины для еды. Самыми распространенными блюдами были дикая утка, петух, блюда из фасоли. И, конечно же, в меню было вино.