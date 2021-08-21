Солнечная девочка Саманта Смит, навсегда оставшаяся ребенком мира

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История американки Саманты Смит из штата Мэн, родившейся 29 июня 1972 года, безыскусна и проста. В разгар очередного витка противостояния США и СССР, обострения "холодной войны" и всемирной боязни ядерной катастрофы, американская 11-летняя девочка взяла и написала письмо новому главе Советского Союза Ю.В. Андропову, пришедшему на смену Брежневу.
Это был не первый опыт в эпистолярном жанре для школьницы из маленького городка на востоке Штатов (почти на границе с Канадой). Пятью годами раньше она писала британскому монарху Елизавете II и даже получила ответ. Легенда гласит, что Саманта спросила маму, почему все боятся Андропова, который "собирается начать войну". На что мама посоветовала дочке спросить у самого Андропова. Девочка так и сделала. Дело было в ноябре 1982 года. В апреле 83-го часть ее письма вместе с фрагментами писем других американцев в адрес Кремля опубликовала центральная газета СССР "Правда".
Саманта была настойчива. Прождав ответ полгода, Саманта опять написала, на этот раз советскому послу в США. И, наконец, семья Смит получила долгожданное письмо от руководителя СССР.
Ведущий Игорь Кириллов зачитывает ответ Юрия Владимировича Андропова на письмо американской школьницы Саманты Смит. Фрагмент программы "Первомайский праздничный концерт. "Голубой огонек". 1983 год
Саманта была настойчива. Прождав ответ полгода, Саманта опять написала, на этот раз советскому послу в США. И, наконец, семья Смит получила долгожданное письмо от руководителя СССР.
Ведущий Игорь Кириллов зачитывает ответ Юрия Владимировича Андропова на письмо американской школьницы Саманты Смит. Фрагмент программы "Первомайский праздничный концерт. "Голубой огонек". 1983 год
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Родителей и девочку пригласили побывать в Советском Союзе. Столь резонансное событие вызвали огромный интерес к юной защитнице мира не только у СМИ, но и простых граждан. В результате летом 1983 года Саманта с родителями оказалась в неизведанной стране. Двухнедельная поездка проходила по плотному графику: Москва, "Артек", Ленинград и снова Москва. Что подкупало людей в этой девочке? Прежде всего - ее открытость и непосредственность. Удивительно просто и естественно она держалась перед многочисленными журналистами и кинокамерами, сопровождающими каждый ее шаг.
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Фрагменты информационной программы "Время" лета 1983 года.
О жизни американской гостьи в "Артеке" в программе "Время" сюжет вышел 11 июля.
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Рожденная летом, Саманта Смит погибла тоже летом. Ей только-только исполнилось 13, когда небольшой самолет местных авиалиний, на котором она летела вместе с отцом со съемок, разбился. Тут же нашлись сторонники теории заговора, но расследование показало, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки пилота в плохих метеоусловиях. Однако в мировой истории маленькая американка оставила свой яркий след, открыто заявляя взрослым: "Думаю, что меня использовали, но если это и была пропаганда, то пропаганда мира". А в своей книге она написала фразу, ставшую классической: «Они такие же, как мы».
Авторский пост
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