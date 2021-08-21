Солнечная девочка Саманта Смит, навсегда оставшаяся ребенком мира

Это был не первый опыт в эпистолярном жанре для школьницы из маленького городка на востоке Штатов (почти на границе с Канадой). Пятью годами раньше она писала британскому монарху Елизавете II и даже получила ответ. Легенда гласит, что Саманта спросила маму, почему все боятся Андропова, который "собирается начать войну". На что мама посоветовала дочке спросить у самого Андропова. Девочка так и сделала. Дело было в ноябре 1982 года. В апреле 83-го часть ее письма вместе с фрагментами писем других американцев в адрес Кремля опубликовала центральная газета СССР "Правда".



Саманта была настойчива. Прождав ответ полгода, Саманта опять написала, на этот раз советскому послу в США. И, наконец, семья Смит получила долгожданное письмо от руководителя СССР.



Ведущий Игорь Кириллов зачитывает ответ Юрия Владимировича Андропова на письмо американской школьницы Саманты Смит. Фрагмент программы "Первомайский праздничный концерт. "Голубой огонек". 1983 год