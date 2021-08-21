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Солнечная девочка Саманта Смит, навсегда оставшаяся ребенком мира

Солнечная девочка Саманта Смит, навсегда оставшаяся ребенком мира (2 фото + 3 видео)

Автор:
21 августа 2021 20:53
Метки: СССР   артек   видео   история   саманта смит   факты   
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История американки Саманты Смит из штата Мэн, родившейся 29 июня 1972 года, безыскусна и проста. В разгар очередного витка противостояния США и СССР, обострения "холодной войны" и всемирной боязни ядерной катастрофы, американская 11-летняя девочка взяла и написала письмо новому главе Советского Союза Ю.В. Андропову, пришедшему на смену Брежневу.

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Метки: СССР   артек   видео   история   саманта смит   факты   
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4  комментария
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49k
parallax 2 часа назад
Действительно, собой пожертвовала. Если бы не шумиха вокруг её персоны, ни на какие съёмки бы не летала и не погибла бы.
Бы.
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Алексей Попов 2 часа назад
Прекрасное далеко не будь так к нам жестоко... Плохие живут в креслах чинуш до 100 лет (но проклятые) :-)
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26k
Копатыч 3 часа назад
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