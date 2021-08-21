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Несколько доказательств, что земля плоская

Несколько доказательств, что земля плоская (19 фото)

Автор:
21 августа 2021 16:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: NASA   Земля   инопланетяне   плоская   
575
19

Всем привет, тезисно и аргументовано хочу рассказать факты в пользу плоской земли. Вам кажется, что это бред? Посмотрим, что вы скажите в конце статьи.

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Метки: NASA   Земля   инопланетяне   плоская   
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5k
Кирилл Час назад
Данунахов забыл добавить:)
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PbIBOK 9 минут назад
...
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Похабыч 14 минут назад
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Helimen 16 минут назад
Подтверждаю, я этот барьер видел сам

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8k
Izrin Maria Полчаса назад
Терри Пратчетт
Существа
А’Туин
A'Tuin
Раса
Гигантская черепаха живущая в открытом космосе
Пол
Неизвестен
Род деятельности
Блуждание по вселенной

Великий А’Туин (англ. Great A'Tuin) персонаж книг Терри Пратчетта из цикла Плоский мир.

Содержание.
1 Внешность
2 Особенности
3 Интересные факты

Внешность
Великий А’Туин представитель вымышленного редкого вида гигантских черепах (лат. Chelys galactica), живущая в открытом космосе. На спине черепахи стоят четыре гигантских слона, которые, в свою очередь, держат на спинах огромный Диск, покрытый голубым куполом атмосферы. Слонов зовут Берилия (англ. Berilia), Тьюбул (англ. Tubul), Великий Т’Фон (англ. Great T’Phon) и Джеракин (англ. Jerakeen). Согласно теории «Пятого слона», первоначально слонов было пять, но один слон не удержался на спине черепахи и, пролетев по орбите вокруг нее, врезался в Диск.

Особенности
А’Туин медленно плывет сквозь космос по одному ему (или ей) известному курсу. Было высказано много гипотез о том, куда направляется звездная черепаха и что произойдет с жизнью на Плоском мире, когда он (или она) достигнет конечного пункта следования, но никому ещё не удалось получить хоть каких-нибудь доказательств, подтверждающих эти теории. Пол Великого А’Туина неизвестен, хотя на протяжении столетий учеными и философами предпринимались многочисленные попытки ответить на этот вопрос.

Специально обученные волшебники-телепаты, прошедшие курс тренировки на гигантских морских черепахах, пытались прочитать мысли А’Туина, но их попытки так и не увенчались успехом, поскольку мозг Великой Черепахи функционирует в космической временной шкале. Тем не менее, телепатам удалось прочитать мысли слонов и установить, что им ужасно скучно и у них болят спины.

Ученые островного государства Крулл, расположенного около самого Края Диска, построили специальный корабль, который они намеревались спустить с Края, чтобы установить пол А’Туина экспериментальным путем. Эксперименту помешали Ринсвинд с Двацветком, которые фактически угнали космический корабль.

В книге «Безумная звезда» выяснилось, что А’Туин направлялся к месту, где в космосе плавают восемь черепашьих яиц. Чтобы черепашки смогли вылупиться, необходимо было произнести восемь заклинаний из волшебной книги «Октаво». Достигнув гнезда, он (или она) дождался, пока из яиц не вылупятся крошечные черепашки, каждая со слонами и собственным диском на спине, и затем продолжил свой путь сквозь время и пространство.

Существует гипотеза, что первые Великие Черепахи были сотворены Создателем. Впоследствии они стали размножаться естественным путем.

Интересные факты
Несмотря на кажущуюся флегматичность, Великий А'Туин заботится о своей ноше. Так, например, в книге "Вор времени" упоминается метеорит, который должен был врезаться в Диск, но был пойман Великим А'Туином, который специально для этого дернул головой.

Представления о Земле как Диске известны мифологии разных религий. Так, в индуизме и перенявшем его концепцию мира буддизме, земля людей Джамбудвипа является гигантским диском, в центре которого расположена священная гора Меру, вершина мира и обитель богов; вокруг её собственной вершины вращаются солнце, луна и звёзды, а все материки являются всего лишь её склонами. Края диска окружены океаном, которому не даёт перелиться в пустоту кольцо непроходимых гор.
Упоминание о мировой черепахе со схожим именем Матурин встречается в цикле книг Стивена Кинга «Тёмная Башня».
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0
Сергей Соколов Полчаса назад
Геодезисты учитывают кривизну планеты. Есть коэффициент (по моему 0.9996), который уже внесен в прибор. При работе абсолютными координатами он включен, при работе с внутренней сеткой - нет (как раз потому что архитектор кривизну планеты не учитывал).
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28k
Лабуда 44 минуты назад
Самый главный аргумент который рушит версию плоской Земли - это длина береговой линии Антарктиды, у плоскоземельщиков она почему то на несколько порядков больше реальной!
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29k
ACU900 57 минут назад
Да глупости все это. Невежды какие-то эти плоскоземельцы. Если бы Земля была плоской, она на слонах , которые на черепахе стоят, не удержалась бы:))

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14k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Вот еще одно доказательство!


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20k
Татьяна Юсова Час назад
Мда... если это все аргументы плоскоземельщиков, то понятно, почему к ним относятся, как к умственно неполноценным.
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42k
Андрей Бертон Час назад
А что, мы все немного " Яхуелы".
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