Несколько доказательств, что земля плоская

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Всем привет, тезисно и аргументовано хочу рассказать факты в пользу плоской земли. Вам кажется, что это бред? Посмотрим, что вы скажите в конце статьи.
2.
Факт 1: Самолеты при не корректируют высоту при дальнем перелете
Как шепнули мне плоскоземельцы, самолет без постоянной корректировки высоты вылетел бы в космос или хотя бы куда-то в верхние слои атмосферы, но этого не происходит. Почему? Потому, что Земля плоская — подразумевают плоскоземельцы.
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3.
Факт 2: Реки текут в любом направлении
Реки не могут течь вверх, а они текут в совершенно разных направлениях по Земле.
4.
Факт 3: Заговор профессионалов
НИКОГДА профессионалы не учитывают эту вашу мнимую кривизну планеты — так утверждают плоскоземельщики. Геодезисты, летчики, бурильщики, архитекторы — все делают свои расчеты исходя из того что Земля плоская! Они знают, но все до единого в сговоре с правительством, которое в свою очередь находится под колпаком у рептилоидов!
5.
Факт 4: Плоская земля на флаге ООН
Они отмечают тот факт, что на флаге ООН изображена плоская Земля. Иллюминаты этим еще раз демонстрируют свою власть над нами. «Я покажу тебе как выглядит Земля, но заставлю тебя верить в шар!»
6.
Факт 5: Солнце не находится на расстоянии миллионов километров от Земли
Сторонники заговора о форме Земли утверждают, что на самом деле Солнце расположено всего лишь в 4800 километрах от планеты и имеет размер примерно в 51 километр. Эта такая межпространственная лампочка, которая кружится над земным диском и освещает его части словно маяк.
7.
Факт 6: Влиятельные люди подтверждают, что земля плоская
Многие предпочитают считать, что верить в плоскую форму Земли могут только безграмотные и недалекие люди. Тем не менее многие известные личности придерживались подобных взглядов. Среди них есть и наши современники, чьи имена могут быть вам знакомы. Например, нигерийский террорист Мохаммед Юсуф, основатель организации Боко Харам, которая яро ненавидит западную систему образования за ее извращенное мировоззрение. А еще говорят, что подобных взглядов придерживался один из создателей мульта о «Скуби Ду».
8.
Факт 7: Линия горизонта
Это заключение появилось в связи с тем, что когда люди видят линию горизонта, она выглядит прямой. Хотя логично было бы предположить, что если земля шар, то и горизонт должен быть хоть немного искривлен, как дуга. Однако тут все дело в масштабе и положении смотрящего. Так как человек сам находится на поверхности планеты и видит лишь мизерную ее часть, то его глаза попросту не улавливают это искривление.
9.
Факт 8: Антарктида – непроницаемая ледяная стена
В общепринятой модели плоской Земли мир представляет собой диск в центре которого расположен Северный полюс. Внешний обод окружности это непрерывная ледяная стена – Антарктида. По мнению сторонников теории эта ледяная стена нужна для того, чтобы океаны не растекались. А что находится по ту сторону стены никому неизвестно. Одни говорят, что там бесконечные льды, конец которых не сможет разглядеть ни глаз человека, ни даже самый мощный телескоп. Другие же думают, что лед все же заканчивается обрывом, ведущим в бесконечную пропасть.
10.
Факт 9: Лунные затмения вызывает невидимый объект
Лунные затмения получаются тогда, когда Земля, Солнце и Луна выстраиваются в одну линию, и наша планета отбрасывает тень, закрывающую поверхность Луны. Но если Земля плоская, такого произойти не может. Однако лунные затмения существуют, и в модели плоской Земли говорится, что причиной является некий небесный объект, скрытый в блеске солнечных лучей. И иногда он проходит перед Луной, оставляя тень. Но есть и другая версия, основанная на наличие купола и обмане. Согласно этой версии Луна обычная голограмма, созданная влиятельными людьми, заправляющими всей планетой. Тут думаю, никакие комментарии и пояснения не нужны.
11.
Факт 10: НАСА основана нацистами.
Сторонники теории уверены, что «если смешать в блендере масонов, иллюминатов, силы сатаны, ящериц и немного волшебного порошка, получится НАСА (NASA). Хуже НАСА только люди, контролирующие эту организацию, но никто их не видел. Многие предполагают, что за всем стоят нацисты. Для подтверждения активисты приводят следующие факты. «Перенесемся в 1940-е года. Вторая Мировая война в само разгаре. Молодой инженер Вернер фон Браун строит ракеты для нацистов. Именно он спроектировал баллистическую ракету V-2, которые в 1944 году обрушились адским огненным дождем на Лондон. В 1945 году инженера схватили и выдали союзникам. После этого он начал работать на армию США и стал одним из главных людей работающих над американской космической программой. Под его руководством была создана ракета Сатурн 5. А уже далее последовали другие технологические прорывы и начали появляться планы по изучению других миров. В итоге, НАСА считает Брауна одним из самых великих ученых за всю историю.»
Авторский пост
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Метки: NASA Земля инопланетяне плоская
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А’Туин
A'Tuin
Раса
Гигантская черепаха живущая в открытом космосе
Пол
Неизвестен
Род деятельности
Блуждание по вселенной
Великий А’Туин (англ. Great A'Tuin) персонаж книг Терри Пратчетта из цикла Плоский мир.
Содержание.
1 Внешность
2 Особенности
3 Интересные факты
Внешность
Великий А’Туин представитель вымышленного редкого вида гигантских черепах (лат. Chelys galactica), живущая в открытом космосе. На спине черепахи стоят четыре гигантских слона, которые, в свою очередь, держат на спинах огромный Диск, покрытый голубым куполом атмосферы. Слонов зовут Берилия (англ. Berilia), Тьюбул (англ. Tubul), Великий Т’Фон (англ. Great T’Phon) и Джеракин (англ. Jerakeen). Согласно теории «Пятого слона», первоначально слонов было пять, но один слон не удержался на спине черепахи и, пролетев по орбите вокруг нее, врезался в Диск.
Особенности
А’Туин медленно плывет сквозь космос по одному ему (или ей) известному курсу. Было высказано много гипотез о том, куда направляется звездная черепаха и что произойдет с жизнью на Плоском мире, когда он (или она) достигнет конечного пункта следования, но никому ещё не удалось получить хоть каких-нибудь доказательств, подтверждающих эти теории. Пол Великого А’Туина неизвестен, хотя на протяжении столетий учеными и философами предпринимались многочисленные попытки ответить на этот вопрос.
Специально обученные волшебники-телепаты, прошедшие курс тренировки на гигантских морских черепахах, пытались прочитать мысли А’Туина, но их попытки так и не увенчались успехом, поскольку мозг Великой Черепахи функционирует в космической временной шкале. Тем не менее, телепатам удалось прочитать мысли слонов и установить, что им ужасно скучно и у них болят спины.
Ученые островного государства Крулл, расположенного около самого Края Диска, построили специальный корабль, который они намеревались спустить с Края, чтобы установить пол А’Туина экспериментальным путем. Эксперименту помешали Ринсвинд с Двацветком, которые фактически угнали космический корабль.
В книге «Безумная звезда» выяснилось, что А’Туин направлялся к месту, где в космосе плавают восемь черепашьих яиц. Чтобы черепашки смогли вылупиться, необходимо было произнести восемь заклинаний из волшебной книги «Октаво». Достигнув гнезда, он (или она) дождался, пока из яиц не вылупятся крошечные черепашки, каждая со слонами и собственным диском на спине, и затем продолжил свой путь сквозь время и пространство.
Существует гипотеза, что первые Великие Черепахи были сотворены Создателем. Впоследствии они стали размножаться естественным путем.
Интересные факты
Несмотря на кажущуюся флегматичность, Великий А'Туин заботится о своей ноше. Так, например, в книге "Вор времени" упоминается метеорит, который должен был врезаться в Диск, но был пойман Великим А'Туином, который специально для этого дернул головой.
Представления о Земле как Диске известны мифологии разных религий. Так, в индуизме и перенявшем его концепцию мира буддизме, земля людей Джамбудвипа является гигантским диском, в центре которого расположена священная гора Меру, вершина мира и обитель богов; вокруг её собственной вершины вращаются солнце, луна и звёзды, а все материки являются всего лишь её склонами. Края диска окружены океаном, которому не даёт перелиться в пустоту кольцо непроходимых гор.
Упоминание о мировой черепахе со схожим именем Матурин встречается в цикле книг Стивена Кинга «Тёмная Башня».