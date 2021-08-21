Несколько доказательств, что земля плоская

11.

Сторонники теории уверены, что «если смешать в блендере масонов, иллюминатов, силы сатаны, ящериц и немного волшебного порошка, получится НАСА (NASA). Хуже НАСА только люди, контролирующие эту организацию, но никто их не видел. Многие предполагают, что за всем стоят нацисты. Для подтверждения активисты приводят следующие факты. «Перенесемся в 1940-е года. Вторая Мировая война в само разгаре. Молодой инженер Вернер фон Браун строит ракеты для нацистов. Именно он спроектировал баллистическую ракету V-2, которые в 1944 году обрушились адским огненным дождем на Лондон. В 1945 году инженера схватили и выдали союзникам. После этого он начал работать на армию США и стал одним из главных людей работающих над американской космической программой. Под его руководством была создана ракета Сатурн 5. А уже далее последовали другие технологические прорывы и начали появляться планы по изучению других миров. В итоге, НАСА считает Брауна одним из самых великих ученых за всю историю.»