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Делай мне ресницы или я тебя изобью!

Делай мне ресницы или я тебя изобью! (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2021 10:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   клиент всегда прав   красота   мразь   ресницы   скандал   
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В сериале под названием"Вези меня, мразь" вышла новая серия. На этот раз вашему вниманию представляем короткометражку прямиком из beauty - ада.

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Метки: видео   клиент всегда прав   красота   мразь   ресницы   скандал   
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34k
Антон 2 часа назад
Иногда бабу лучше пристрелить!
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50k
smakido Полчаса назад
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425
КакогоХу 36 минут назад
Когда же эти твари поймут, что главное это красота внутренняя
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1k
Anubis17 55 минут назад
Наверно, именно таких и сжигали на кострах в средневековье.
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158k
☭Cheкаво☭ Час назад
На плядский ДОМ2 видимо опаздывает кокаинщица
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Вадим 2 часа назад
Надо было глаза выколоть на.й. Инфернальное скотомудилище!
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11k
Михалыч 2 часа назад
Страшнее бабы зверя нет.
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227k
Николай Николаенко 2 часа назад
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