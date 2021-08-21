Делай мне ресницы или я тебя изобью!

Тяжела жизнь мастера по наращиванию ресниц. Особенно если работаешь на дому. Ведь клиенты бывают разные.

На процедуру записалась нервная дама. После того как мастер приступила к работе, выяснилось, что у женщины очень чувствительные глаза и расшатанная психика.

Мастер включила камеру на своем телефоне, чтобы записать угрозы клиентки, но та просто выхватила из ее рук телефон.