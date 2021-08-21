Делай мне ресницы или я тебя изобью!

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В сериале под названием"Вези меня, мразь" вышла новая серия. На этот раз вашему вниманию представляем короткометражку прямиком из beauty - ада.
Тяжела жизнь мастера по наращиванию ресниц. Особенно если работаешь на дому. Ведь клиенты бывают разные.
На процедуру записалась нервная дама. После того как мастер приступила к работе, выяснилось, что у женщины очень чувствительные глаза и расшатанная психика.
Мастер включила камеру на своем телефоне, чтобы записать угрозы клиентки, но та просто выхватила из ее рук телефон.
На процедуру записалась нервная дама. После того как мастер приступила к работе, выяснилось, что у женщины очень чувствительные глаза и расшатанная психика.
Мастер включила камеру на своем телефоне, чтобы записать угрозы клиентки, но та просто выхватила из ее рук телефон.
Если женщина решила быть красивой, то ее уже ничто не остановит!
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