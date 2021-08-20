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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
20 августа 2021 22:17
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
1244
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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2  комментария
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45
Юденич Час назад
Комментарий к фото
Судя по костюмам, погода была не настолько жаркой.
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45
Юденич Час назад
Комментарий к фото
В 34-м голодном году суть демонстрации наверное заключалась в том, что кушать можно только воробушек и снегирей. Синицы под запретом.
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