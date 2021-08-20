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Тест основан на материале, который проходят в третьем классе школы. Сможете ли справиться с элементарными задачами по арифметике?
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.
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