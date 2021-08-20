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Простой тест по арифметике, который не осилит каждый второй

Простой тест по арифметике, который не осилит каждый второй

Автор:
20 августа 2021 14:20
Сообщество : Математические фишки
Метки: Тесты   арифметика   математика   тест   тесты за 3 класс   тесты по арифметике   тесты по математике   
1904
1
Тест основан на материале, который проходят в третьем классе школы. Сможете ли справиться с элементарными задачами по арифметике?
8:2(3-1)
8:2(3-1)
2
4
8
(6-2)+3(1×4)
6
7
16
21
20:4(4+1)
20:4(4+1)
1
6
21
25
3+4×10:(1+4)
3+4×10:(1+4)
10
11
14
74
3(10-7):3
3(10-7):3
3
7
21
4(15:5)+1(15:3)
4(15:5)+1(15:3)
17
23
65
12:6(6-3)
12:6(6-3)
1
2/3
6
1+2×3+4×5-6
1+2×3+4×5-6
20
21
44

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 8, осталось 8 вопросов.

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Метки: Тесты   арифметика   математика   тест   тесты за 3 класс   тесты по арифметике   тесты по математике   
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6k
Серега Час назад
А он точно сложный?

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35k
Игорь 17 минут назад
Ну? Даже после 0,5водки 10 из 10. Да через день приходится гидравлические и прочностные расчёты делать.
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10k
ЕвгенийДончак 23 минуты назад
"Вы ответили верно на все вопросы теста. Поздравляем, ваши познания по арифметике отличны. Вы прекрасно справляетесь с элементарным счётом. Скажите, приходилось ли в жизни пользоваться логарифмами и интегралами?"
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14k
Corvus Corax Полчаса назад
Ничего сложного... несколько секунд...
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1k
No pasaran Полчаса назад
Интересно. Это в первом классе средней школы проходят или во втором?
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1k
Fara Zolkin Полчаса назад
Тест не сложный, просто вспоминать правила надо... 1 неверный ответ.
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3k
Дмитрий Полчаса назад
Тест для тупых?
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1k
AndreyOnovamnado 40 минут назад
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kaboza Час назад
элементарно
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8k
krivsan Час назад
а нах...уй нужно его проходить?,зашел случайно,афтору минус
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5k
schmubu Час назад
ълять, ну нельзя же такой примитив выкладывать...
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6k
Серега Час назад
Для той половины, что не смогла пройти: сначала скобки, потом умножение и деление слева на право, потом уже сложение и вычитание.
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