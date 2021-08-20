Российский охотник случайно подстрелил товарища вместо утки

Недалеко от посёлка Красного в городе Верхняя Пышма два друга встретили утку, которую решили подстрелить. Один из них попытался убить утку в полёте, но вместо этого попал в своего приятеля. От раны мужчина скончался.

"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области в отношении местного жителя 1979 года рождения, индивидуального предпринимателя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы", — сказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.