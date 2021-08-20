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Российский охотник случайно подстрелил товарища вместо утки

Российский охотник случайно подстрелил товарища вместо утки (1 фото)

Автор:
20 августа 2021 11:13
Сообщество : Жить в России
Метки: животные   интересное   охота   ошибка   свердловская область   убйиство   фото   
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1

В Свердловской области два друга решили съездить на охоту. Однако, невинное развлечение закончилось плачевно.

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Метки: животные   интересное   охота   ошибка   свердловская область   убйиство   фото   
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7
Decamerone 3 часа назад
А нефиг крякать когда пьёшь))))
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2k
Сергей Владимирович 22 минуты назад
-Кузьмич !!!
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16k
Злобный Члегр 41 минуту назад
Нефиг птичек убивать.
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1k
smokes 51 минуту назад
сколько раз друзьям на охоте говорю.. не летайте выше уток..
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35k
Example 6.2.6 58 минут назад
Наверное рядом стоял, и в упор выстрел пришёлся, так как утку дробью 5-кой бьют (3 мм шарики), а ей на дистанции свыше 30 метров уже сложно кого-то убить.
Утку лучше бить в лёт, когда она метра 3-4 над уровнем поверхности, чтоб случайно в кого-то не попасть. А если 2-ём охотитесь, то надо оговорить сектора обстрела, чтоб не поразить друг-дружку. И на воде в утку стрелять не стоит, если до соседнего берега недалеко, и там кусты.. возможен рикошет от воды.
Кароч много нюансов, это ж оружие, с ним на вы надо и очень осторожно.
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−18
apqurhf Час назад
лучше бы эти шакалы всегда друг по другу стреляли. глядишь, и не осталось бы убогих идиотов, развлекающихся охотой.
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2
Александр Час назад
В ханты-Мансийске давным давно тоже так два друга не разлей вода сходили блин на охоту ( один с ружьем стоял второй присел перед ним - стоявший с одного ствола дал - мимо - утки полетели - он решил им в след на дурака со второго - а присевший не знал что с одного стрелял тот и встал под выстрел(
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8k
Клёст 2 часа назад
)))Обожаю все эти:
-,,думал что это лось за деревом,,
-,,думал что кабан в кустах,,
-,,думал что медведь из темноты нападает,,
Теперь вот утка в коллекцию)
Крупнее зверя в округе нет?))
Да бухают они как лоси, и начинаются игры с оружием, и пьяные драки!
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
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12k
Кархародон 2 часа назад
По утке стреляют «пшёнкой». Чтобы человека этим грохнуть надо стрелять чуть ли не в упор. Скорее всего неосторожное обращение с оружием.
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2
Александр Кархародон Час назад
Дробью в глаз и труп - промахнутся тяжело
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−44
бублик от фуфайки 3 часа назад
вы госдолг сша видели?
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2k
Vitamin 3 часа назад
"Один из них попытался убить утку в полёте, но вместо этого...."
Как то боюсь даже версии выдвигать...
-Утка летела низко.
-Второй летел высоко.
-Утка была виртуальной, "удочки не брать и из автобуса не выходить"(с).
-Ружье кривое. Стреляешь вроде прямо, а летит незнамо куда...
-Хз. Может быть второй с женой первого мутил, а тут "на охоту" как кстати получилось...
-Можбыть еще какие то варианты...
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35k
Лесли 🥰 3 часа назад
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3k
Максим 3 часа назад
Вроде за 40, мозг уже должен работать. Хотя узнал как сейчас выдают охотничий, чуть ли не через сайт можно оформить.
Или 40 лет ума нет ... (с)
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769
Monher 3 часа назад
Вот за сезон таких происшествий с 10 происходит, а здесь сразу "российский". Оружие дают кому попало.
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