Российский охотник случайно подстрелил товарища вместо утки

В Свердловской области два друга решили съездить на охоту. Однако, невинное развлечение закончилось плачевно.
Недалеко от посёлка Красного в городе Верхняя Пышма два друга встретили утку, которую решили подстрелить. Один из них попытался убить утку в полёте, но вместо этого попал в своего приятеля. От раны мужчина скончался.
"Следственным отделом по городу Верхняя Пышма СУ СКР по Свердловской области в отношении местного жителя 1979 года рождения, индивидуального предпринимателя, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы", — сказал старший помощник руководителя СУ СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
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Утку лучше бить в лёт, когда она метра 3-4 над уровнем поверхности, чтоб случайно в кого-то не попасть. А если 2-ём охотитесь, то надо оговорить сектора обстрела, чтоб не поразить друг-дружку. И на воде в утку стрелять не стоит, если до соседнего берега недалеко, и там кусты.. возможен рикошет от воды.
Кароч много нюансов, это ж оружие, с ним на вы надо и очень осторожно.
-,,думал что это лось за деревом,,
-,,думал что кабан в кустах,,
-,,думал что медведь из темноты нападает,,
Теперь вот утка в коллекцию)
Крупнее зверя в округе нет?))
Да бухают они как лоси, и начинаются игры с оружием, и пьяные драки!
Как то боюсь даже версии выдвигать...
-Утка летела низко.
-Второй летел высоко.
-Утка была виртуальной, "удочки не брать и из автобуса не выходить"(с).
-Ружье кривое. Стреляешь вроде прямо, а летит незнамо куда...
-Хз. Может быть второй с женой первого мутил, а тут "на охоту" как кстати получилось...
-Можбыть еще какие то варианты...
Притом ещё и "синие" скорей всего были
-Привет утка!
Сказали друзья.
-Привет друзья!
Сказала белка...
Или 40 лет ума нет ... (с)
Об охотбилете знаю, заявку можно сделать через сайт госуслуг. О том какие документы и справки знаю согласно закона. А вот о трудностях с ними не знаю. Может потому что не алкаш, может потому что умею мысли излагать на письме. Всякое в жизни бывает.
На счет торможения, тут "век живи, век учись" (с).
Но тут же Ваша вина. Понимаю, что командировка и возможно непредвиденная, но для разрешиловки это не аргумент. Они часто там вообще люди своеобразные, мягко говоря.
На счет справок и веществ, да, я слышал об ужесточении в проверках, но сам пока не сталкивался. У меня вообще в организме из вредного только водка пару раз в год.
Ужесточение на самом деле глупость, просто потому что не носит системный характер, только как ответ власти обществу, дескать, они все контролируют. Но пройдет время и все вернется к прежнему. Вернутся ребята, что за 15 тысяч помогут и за руку проведут везде. И самой большой проблемой опять станет вызов участкового, который редко появляется на рабочем месте, для осмотра оружейного шкафа и/или на предмет хранения оружия.