На Сахалине организаторы местного этапа конкурса "Учитель года" приняли решение изменить дизайн статуэтки в виде пеликана. Поводом для этого стало горячее обсуждение статуэтки в сети. Многие решили, что статуэтка из далека больше напоминает фаллос, чем птицу.
Церемония награждения учителей в 2020 году стала объектом для обсуждения пользователей сети. Люди решили, что стеклянный пеликан больше был похож совсем не на птицу. Поднимающиеся на сцену педагоги по традиции должны были коснуться символа конкурса — хрустального пеликана, и эта традиция ещё больше насмешила пользователей. Из-за этого ажиотажа в 2021 году учителя на Сахалине уже не будут гладить головку пеликана.
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Организаторы конкурса не уточняют, каким будет новый дизайн, пишет АСТВ.ру.
В 2021 году в конкурсе принимают участие 25 педагогов из 15 муниципальных образований Сахалинской области - учителя физики, начальных классов, английского языка, географии, информатики и ИКТ, ОБЖ, русского языка и литературы, биологии, дефектологи (логопеды), педагоги-психологи, воспитатели.
Как думаете, похож пеликан на фаллос?
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Это же новость об учителях!
или выше.