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На Сахалине учителя больше не будут трогать головку пеликана, похожего на фаллос

На Сахалине учителя больше не будут трогать головку пеликана, похожего на фаллос (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 12:29
Сообщество : Жить в России
Метки: животные   интересное   пеликан   питомцы   птица   сахалин   статуэтка   фото   
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На Сахалине организаторы местного этапа конкурса "Учитель года" приняли решение изменить дизайн статуэтки в виде пеликана. Поводом для этого стало горячее обсуждение статуэтки в сети. Многие решили, что статуэтка из далека больше напоминает фаллос, чем птицу.

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Метки: животные   интересное   пеликан   питомцы   птица   сахалин   статуэтка   фото   
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Александр Ломовицкий 49 минут назад
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bylbatarasich 2 минуты назад
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6k
Garpia121 8 минут назад
Этот фаллос на пеликана совсем не похож
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1k
Александр 9 минут назад
Граждане древнего Рима одобряют сей ритуал!!!
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18k
Андрей Иванов Полчаса назад
Издалека
Это же новость об учителях!
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alexis 40 минут назад
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Роберт Шекли 47 минут назад
Только мужик и женщина сразу после него прикоснулись к крыльям, все остальные за голову трогали
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57k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
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9k
Denissg Александр Ломовицкий Минуту назад
Иногда пеликан - это просто пеликан.
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Батончик с маком 51 минуту назад
Х.уй с крыльями это оригинально. Типа купидон, но целится не в сердце, а ниже.
или выше.
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