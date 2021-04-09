Церемония награждения учителей в 2020 году стала объектом для обсуждения пользователей сети. Люди решили, что стеклянный пеликан больше был похож совсем не на птицу. Поднимающиеся на сцену педагоги по традиции должны были коснуться символа конкурса — хрустального пеликана, и эта традиция ещё больше насмешила пользователей. Из-за этого ажиотажа в 2021 году учителя на Сахалине уже не будут гладить головку пеликана.